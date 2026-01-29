Springsteen je na društvenim mrežama naveo kako je pjesmu napisao u subotu, snimio u nedjelju i objavio odmah potom, reagirajući na, kako je rekao, “državni terorizam usmjeren protiv grada Minneapolisa”. Pjesmu je posvetio stanovnicima grada, “nevinim imigrantskim susjedima”, te u spomen na Alex Prettija i Renee Good, koji su poginuli tijekom nedavnih operacija.