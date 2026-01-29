Bruce Springsteen objavio je novu pjesmu “Streets of Minneapolis”, u jeku prosvjeda protiv saveznih imigracijskih operacija u tom gradu.
Oglas
U pjesmi oštro kritizira administraciju Donalda Trumpa, spominjući “savezne nasilnike”, kao i “prljave laži (Stephena) Millera i (Kristi) Noem”, te poziva imigracijsku službu ICE da napusti Minneapolis.
Springsteen je na društvenim mrežama naveo kako je pjesmu napisao u subotu, snimio u nedjelju i objavio odmah potom, reagirajući na, kako je rekao, “državni terorizam usmjeren protiv grada Minneapolisa”. Pjesmu je posvetio stanovnicima grada, “nevinim imigrantskim susjedima”, te u spomen na Alex Prettija i Renee Good, koji su poginuli tijekom nedavnih operacija.
BREAKING: Music legend Bruce Springsteen just released this incredible song that will be sure to piss Trump off beyond belief.— Brian Krassenstein (@krassenstein) January 28, 2026
“Streets of Minneapolis”.
He wrote this song about Alex Pretti and Renée Good Saturday and recorded it yesterday.
Share it far and wide and play it… pic.twitter.com/BsjSPwZqmH
"Streets of Minneapolis"
“Streets of Minneapolis” prožeta je tugom i bijesom. U stihovima Springsteen opisuje nasilje nad civilima, dovodeći u pitanje službene verzije događaja i naglašavajući razdor između onoga što vlasti tvrde i onoga što se, prema njegovim riječima, dogodilo na ulicama grada. Pjesma se posebno osvrće na smrt Prettija i Good, koje Springsteen spominje poimence, naglašavajući važnost sjećanja na žrtve, piše RAI.
U završnici pjesme autor izražava solidarnost i poziv na otpor, poručujući kako će se “stati u obranu ove zemlje i stranca među nama”, uz ponavljanje poruke da se imena poginulih ne smiju zaboraviti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas