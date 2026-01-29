Oglas

u čast good i prettija

Bruce Springsteen digao glas protiv ICE-a novom pjesmom - "Ulice Minneapolisa"

author
N1 Info
|
29. sij. 2026. 08:31
Bruce Springsteen i Paul McCartney
ROBYN BECK / AFP

Bruce Springsteen objavio je novu pjesmu “Streets of Minneapolis”, u jeku prosvjeda protiv saveznih imigracijskih operacija u tom gradu.

Oglas

U pjesmi oštro kritizira administraciju Donalda Trumpa, spominjući “savezne nasilnike”, kao i “prljave laži (Stephena) Millera i (Kristi) Noem”, te poziva imigracijsku službu ICE da napusti Minneapolis.

Springsteen je na društvenim mrežama naveo kako je pjesmu napisao u subotu, snimio u nedjelju i objavio odmah potom, reagirajući na, kako je rekao, “državni terorizam usmjeren protiv grada Minneapolisa”. Pjesmu je posvetio stanovnicima grada, “nevinim imigrantskim susjedima”, te u spomen na Alex Prettija i Renee Good, koji su poginuli tijekom nedavnih operacija.

"Streets of Minneapolis"

“Streets of Minneapolis” prožeta je tugom i bijesom. U stihovima Springsteen opisuje nasilje nad civilima, dovodeći u pitanje službene verzije događaja i naglašavajući razdor između onoga što vlasti tvrde i onoga što se, prema njegovim riječima, dogodilo na ulicama grada. Pjesma se posebno osvrće na smrt Prettija i Good, koje Springsteen spominje poimence, naglašavajući važnost sjećanja na žrtve, piše RAI.

U završnici pjesme autor izražava solidarnost i poziv na otpor, poručujući kako će se “stati u obranu ove zemlje i stranca među nama”, uz ponavljanje poruke da se imena poginulih ne smiju zaboraviti.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
ICE Streets of Minneapolis bruce springsteen donald trump kristi noem migracija renee good

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ