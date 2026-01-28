Milanović: Plenković me noćas preko posrednika pokušao dobiti na telefon. Nisam se mogao javiti

"Što će Hrvatska? Pa zar nije Plenković odlučio to? Vidim da se dopisuje, od koga smo dobili poziv? Kada? Cijeli je niz pitanja. Što bih trebao? Preuzeti odgovornost u trenutku kada Plenković ne zna što bi s tim vrućim i gnjecavim krumpirom. Zašto se uopće gura u to? I tako odlučuje o svemu sam i smišlja sam. Služi se metodama iznuda kod imenovanje nekih od temeljnih tijela Hrvatske i ne vidim zašto bi njega zanimalo moje mišljenje", tvrdi Milanović.