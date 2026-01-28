POZIV U ODBOR ZA MIR
Milanović: Plenković me noćas preko posrednika pokušao dobiti na telefon. Nisam se mogao javiti
Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.
Nakon posjete Zoran Milanović stao je pred novinar.
Predsjednik je odgovorio na pitanje hoće li se Hrvatska priključiti u Odbor za mir:
"Pravni okvir postoji. Tko god kuka da je to izvan sustava i UN-a i zakona, nije. Radi se o ozbiljnom presedanu jer se mimo UN-a, mandat za rješavanje humanitarne krize prenosi na sustav i tijelo koji je izvan UN-a."
"Plenković ne zna što bi vrućim krumpirom"
"Je li Hrvatskoj tamo mjesto i kako je Hrvatska uopće dobila poziv? U kojem ga je trenutku dobila? Je li to tražila? Ima još pitanja, ali to nije za kamere", dodao je.
"Što će Hrvatska? Pa zar nije Plenković odlučio to? Vidim da se dopisuje, od koga smo dobili poziv? Kada? Cijeli je niz pitanja. Što bih trebao? Preuzeti odgovornost u trenutku kada Plenković ne zna što bi s tim vrućim i gnjecavim krumpirom. Zašto se uopće gura u to? I tako odlučuje o svemu sam i smišlja sam. Služi se metodama iznuda kod imenovanje nekih od temeljnih tijela Hrvatske i ne vidim zašto bi njega zanimalo moje mišljenje", tvrdi Milanović.
Odbor za mir
Predsjednik navodi da konzultacije s premijerom oko Odbora za mir nema: "Osim ako ne računamo Plenkovićev noćašnji pokušaj da me dobije na telefon preko posrednika, nakon sto godina. Nisam se mogao javiti kao ni sada što se nisam mogao javiti jer me jutros zvao na običnu liniju. To je tema za Vijeće za nacionalnu sigurnost. Čut ćemo se vjerojatno prema nekim dogovorima prije tri sata, ali ne znam što bih mu mogao reći preko telefona."
Dodaje da Plenković može sam donijeti tu odluku, ali da ga nema tko kontrolirati: "Sad mu trebam ja? Kako to ne može bez mene?"
"Zoveš kada ti treba nešto kao pokriće jer mu je teško reći ne. Slutim da želi reći ne", dodaje.
"Nisam razgovarao s premijerom. Samo kad njemu treba se javi, to tako funkcionira", kaže Milanović.
"Plenković je od početka imao ovaj plan"
Predsjednik je komentirao i izbor predsjednika Vrhovnog suda i suce Ustavnog suda:
"Prema Plenkovićevoj metrici ispada da dokle god mu se ispuni želja i ultimatum da ima potpunu kontrolu Ustavnog suda, kandidat za predsjednika Vrhovnog suda može biti bilo tko. Po meni ne može i to me se i pita, o tome odlučujem i predlažem. Ne mislim i dalje predlagati, ova osoba je kandidat. Dosta je bilo maltretiranja. Plenković je od početka imao ovaj plan. SDP možda bude protiv kandidatkinje za Vrhovni sud. SDP tu nije bitan. Kandidatkinja je moj prijedlog."
Naglašava da druge kandidatkinje za šeficu Vrhovnog suda neće biti.
Predsjednik navodi da je kao premijer imao politički čvršći i veći utjecaj nad većinom nego što je Plenković imao ikada: "Nikada nisam izustio da mi pripada većina u Ustavnom sudu."
"Dalje predlagati neću"
Što ako se oporba i vladajući dogovore oko sudaca?
"To je grabež, to nije model, pokušaj totalne dominacije. Da ti Ustavni sud dopusti svaku nepodopštinu. Da kriminalnim radnjama zaštite svoje mandate. Veselim me da nova ekipa Ustavnog sudu nije sastavljena od škarta. Izgleda da nije", odgovorio je Milanović.
"Ako saborski Odbor donese bilo kakvu odluku ja ću kandidatkinju za Vrhovni sud predložiti. Dalje predlagati neću, neka se obrate Plenkoviću", kaže.
Nije želio detaljno komentirati novog ministra financija Tomislava Ćorića: "Prvo je bio pokušaj preko SDP-a, a na kraju je bio HDZ-ov ministar."
