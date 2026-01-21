Danci odgovorili Trumpu njegovim "oružjem": Ulicama zavladale crvene kape s posebnom porukom

Za novi hit na ulicama Danske zaslužna je jedna trgovina u Kopenhagenu. Suvlasnik trgovine Michael rekao je da su kape mjesecima stajale neprodane prije nego što su brzo stekle popularnost. 'Za početak smo ih napravili samo stotinu', rekao je Michael. 'Kad su postale viralne, bilo je jako, jako popularno.'