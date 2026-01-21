Danci odgovorili Trumpu njegovim "oružjem": Ulicama zavladale crvene kape s posebnom porukom

Duhovita interpretacija crvenih bejzbolskih kapa američkog predsjednika Donalda Trumpa postala je neočekivani simbol danske solidarnosti s Grenlandom, dok rastu prosvjedi zbog Trumpovih zahtjeva za kupnju tog otoka
Crvene kape nalikuju kapama Trumpovih pristaša s natpisom 'Make America Great Again' (Učinimo Ameriku ponovno velikom), no umjesto tog slogana na njima piše - 'Make America Go Away' (Neka Amerika ode) i 'Already Great' (Već je velika).
Za novi hit na ulicama Danske zaslužna je jedna trgovina u Kopenhagenu. Suvlasnik trgovine Michael rekao je da su kape mjesecima stajale neprodane prije nego što su brzo stekle popularnost. 'Za početak smo ih napravili samo stotinu', rekao je Michael. 'Kad su postale viralne, bilo je jako, jako popularno.'
Glavni vlasnik Jesper Rabe Tonnesen osmislio je jedan od slogana za kape, "Nu det NUUK" - radi se o igri riječi na danskom, jer slogan zvuči kao "Nu det nok", što znači "Sad je dosta", ali riječ "nok" zamijenjena je s "Nuuk", imenom glavnog grada Grenlanda.
'Pomislio sam: 'Kako možeš poslati poruku na jednostavan način, a da pritom jasno povučeš crtu?', rekao je Tonnesen za Reuters, dodajući da je na prosvjedu održanom u Kopenhagenu u subotu podijelio 300 kapa, prenosi Tportal.
Deseci tisuća ljudi okupili su se tijekom vikenda u Kopenhagenu i Nuuku skandirajući "Grenland nije na prodaju" i marširajući do američkih veleposlanstava, a mnogi od njih nosili su prosvjedničke kape.
Trump je poručio da je Grenland ključan za sigurnost SAD-a zbog svog strateškog položaja i mineralnih nalazišta te da nije isključio upotrebu sile za preuzimanje kontrole nad otokom. Njegove prijetnje izazvale su diplomatsku krizu između saveznika NATO-a.
'Ljudi imaju potrebu izaći s porukom. Jednostavno nam je dosta i siti smo, tužni i umorni', rekao je Tonnesen.
