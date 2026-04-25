Danski kralj prešao Grenland sa zapregom psećih saonica: "Ne mogu ga se zasititi"

Danski kralj Frederik X. proputovao je Grenlandom sa zapregom psećih saonica, priopćila je Kraljevska palača u subotu.
Oglas
Proveo je nekoliko dana s patrolom Sirius Sled, prema priopćenju palače. "Nikad se ne mogu zasititi Grenlanda", prenijela je palača njegove riječi.
Također je spomenuo da je odigrao partiju stolnog nogometa na jednoj od postaja na istočnoj obali otoka, koji pripada Kraljevini Danskoj.
Američki predsjednik Donald Trump narugao se patrolama psećih saonica ranije ove godine, u vrijeme pojačanih tenzija nakon njegovih prijetnji pripojenjem Grenlanda.
Trump je rekao da je korištenje životinja dokaz da Danska ne može valjano štititi najveći svjetski otok te je iskoristio priliku da iskaže američke pretenzije na Grenland.
Washington je zaprijetio u cijelosti nametnuti kaznene carine saveznicima u svome pokušaju aneksije Grenlanda, izazvavši tenzije s Kopenhagenom i drugim europskim državama prije nego što se povukao.
Iz priopćenja danske kraljevske palače nije jasno je li put danskog kralja povezan s prijeporom oko Grenlanda, ističe agencija dpa.
No Frederik je dao do znanja da nimalo ne smatra pseće saonice smiješnima. "Imam najdublje poštovanje za svake od njih", napisao je, zahvalivši "za mogućnost da još jednom iskusi uzbuđenje nemjerljivih sila prirode."
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas