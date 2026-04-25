prognoza
Topli vikend pred nama, ali uskoro stižu pljuskovi i pad temperature
Anticiklona ili polje visokog tlaka proteže od sjevernog mora preko Danske i Njemačke do alpske prepreke te i nad našim krajevima podržava stabilno vedro vrijeme.
Danas će vrijeme biti sunčano i toplo, najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 19 do 25, u planinskim krajevima Like i Gorskog kotara oko 15.
Na Jadranu poslijepodne slab do umjeren maestral uz dnevnu maksimalnu temperaturu oko 23C. Sutra u nedjelju pretežno vedro uz povećanu visoku cirusnu naoblaku u Slavoniji i Baranji. Najniže noćne temperature u unutrašnjosti od 2 do 4, a u kotlinama Like i Gorskog kotara oko 0.
Na Jadranu najniže noćne temperature oko 12C. Poslijepodnevne temperature bit će i u unutrašnjosti i na Jadranu od 20 d 26C. U Slavoniji i Baranji će poslijepodne zapuhati umjeren sjeverac a na Jadranu slab, a na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana umjeren maestral.
Temperatura mora je od 14 do 17C, a ultravioletni indeks je visok. Promjenu vremena uz naoblačenje kišu i pad temperature zraka očekujemo u noći od ponedjeljka na utorak te će kišna epizoda uz manji ugriz zime trajati do četvrtka .
Kraj idućeg tjedna i produljeni prvomajski vikend promjenljivo oblačno uz porast maksimalnih dnevnih temperatura ali i pad noćnih temperatura zbog vedrih noći i pritjecanja hladnog zraka sa sjevera. Uz promjenljivu naoblaku mjestimice će biti kratkotrajnih pljuskova kiše no vrijeme će biti povoljno za aktivnosti u prirodi.
