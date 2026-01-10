Trump: "Imat ćemo Grenland, na lak ili teži način. Moramo, inače će ga uzeti Kina ili Rusija"

Danska i Grenland poručuju da teritorij nije na prodaju. Danska je upozorila da bi vojna akcija značila kraj transatlantskog obrambenog saveza. Čelnici političkih stranaka na Grenlandu, uključujući i oporbu, ponovili su u zajedničkoj izjavi u petak navečer svoj poziv da „prestane američko nepoštivanje naše zemlje“.