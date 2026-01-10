"NATO mora razumijeti"
Trump: "Imat ćemo Grenland, na lak ili teži način. Moramo, inače će ga uzeti Kina ili Rusija"
Predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države moraju „posjedovati“ Grenland kako bi spriječile Rusiju i Kinu da to učine.
„Države moraju imati vlasništvo i branite vlasništvo, ne branite najmove. A mi ćemo morati braniti Grenland“, rekao je Donald Trump novinarima u petak, odgovarajući na pitanje BBC-ja.
SAD će to učiniti „na lak način“ ili „na teži način“, dodao je. Bijela kuća je nedavno izjavila da administracija razmatra kupnju tog poluautonomnog teritorija članice NATO-a Danske, ali nije isključila ni mogućnost aneksije silom.
Danska i Grenland poručuju da teritorij nije na prodaju. Danska je upozorila da bi vojna akcija značila kraj transatlantskog obrambenog saveza. Čelnici političkih stranaka na Grenlandu, uključujući i oporbu, ponovili su u zajedničkoj izjavi u petak navečer svoj poziv da „prestane američko nepoštivanje naše zemlje“.
„Ne želimo biti Amerikanci, ne želimo biti Danci, želimo biti Grenlanđani“, poručili su. „O budućnosti Grenlanda mora odlučivati grenlandski narod.“
Iako je riječ o najrjeđe naseljenom teritoriju, položaj Grenlanda između Sjeverne Amerike i Arktika čini ga iznimno pogodnim za sustave ranog upozorenja u slučaju raketnih napada te za nadzor plovidbe u toj regiji.
Američki predsjednik više je puta rekao da je Grenland ključan za nacionalnu sigurnost SAD-a, tvrdeći bez dokaza da je „posvuda prekriven ruskim i kineskim brodovima“.
SAD već ima više od 100 pripadnika vojske trajno raspoređenih u bazi Pituffik na sjeverozapadu Grenlanda – objektu kojim SAD upravlja još od Drugog svjetskog rata.
Prema postojećim sporazumima s Danskom, SAD ima pravo dovesti na Grenland onoliko vojnika koliko želi. No Trump je novinarima u Washingtonu rekao da ugovor o najmu nije dovoljan.
„Države ne mogu sklapati ugovore na devet godina ili čak na sto godina“, rekao je, dodavši da moraju imati vlasništvo.
„Volim narod Kine. Volim narod Rusije“, rekao je Trump. „Ali ne želim ih kao susjede na Grenlandu – to se neće dogoditi.
„I, usput rečeno, NATO to mora razumjeti.“
Danski saveznici u NATO-u – velike europske zemlje kao i Kanada – ovoga su tjedna stali u obranu Danske, objavivši izjave u kojima potvrđuju da „samo Danska i Grenland mogu odlučivati o pitanjima koja se tiču njihovih odnosa“.
Naglasivši da su jednako kao i SAD zainteresirani za sigurnost Arktika, poručili su da se ona mora osiguravati među saveznicima, uključujući SAD, „zajednički“. Također su pozvali na „poštivanje načela Povelje Ujedinjenih naroda, uključujući suverenitet, teritorijalni integritet i nepovredivost granica“.
Zabrinutost oko budućnosti tog teritorija ponovno se pojavila nakon što je Trump u subotu upotrijebio vojnu silu protiv Venezuele kako bi oteo njezina predsjednika Nicolása Madura.
Trump je već 2019., tijekom svog prvog predsjedničkog mandata, ponudio kupnju otoka, ali mu je tada rečeno da nije na prodaju. Američki državni tajnik Marco Rubio trebao bi sljedeći tjedan održati razgovore s Danskom.
Posljednjih godina raste interes za prirodne resurse Grenlanda – uključujući rijetke zemne minerale, uranij i željezo – koji postaju sve dostupniji kako se led topi zbog klimatskih promjena. Znanstvenici smatraju da bi ondje mogle postojati i znatne rezerve nafte i plina.
