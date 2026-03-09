Deseti je dan sukoba na Bliskom istoku između Sjedinjenih Država i Izraela s jedne te Irana s druge strane, a sukob se i dalje širi. Iransko Vijeće stručnjaka u nedjelju je imenovalo Modžtabu Hamneija novim vrhovnim vođom Irana, čime je na toj poziciji naslijedio svog pokojnog oca, koji je poginuo prvog dana američko-izraelskih napada.
09:33
prije 0 min.
Gotovo potpuni nestanak interneta u Iranu traje već deseti dan
Iranci su sada 216 sati zaredom odsječeni od globalnog interneta, izvještava organizacija za nadzor kibernetičke sigurnosti NetBlocks, navodeći da je povezanost pala na samo 1 posto uobičajenih razina.
„Oko 90 milijuna Iranaca je ušutkano i odsječeno od globalnog interneta zbog gašenja mreže koje je uvela država“, poručio je NetBlocks u svom najnovijem dnevnom izvješću.
Takva gotovo potpuna blokada interneta uvedena je usred eskalacije sukoba u regiji, a prema organizacijama za digitalna prava riječ je o jednoj od najopsežnijih internetskih blokada u posljednjim godinama, koja stanovništvo ostavlja bez pristupa informacijama i komunikaciji s vanjskim svijetom.
09:23
prije 9 min.
Koliko je brodova napadnuto u Hormuškom tjesnacu od početka blokade?
Od početka rata Izraela i SAD-a s Iranom u Hormuškom je tjesnacu ili u njegovoj blizini napadnuto 10 brodova otkako je Iran blokirao taj strateški vodeni put kao odmazdu za američko-izraelske napade, izvještava skupina za analizu podataka.
09:04
prije 29 min.
Više od 1.255 ljudi ubijeno, 12.000 ranjeno u Iranu u posljednjih devet dana
Ali Jafarian, zamjenik iranskog ministra zdravstva, govorio je za Al Jazeeru o broju ubijenih i ranjenih u Iranu u posljednjih devet dana:
- Više od 12.000 ljudi je ranjeno, a 1.255 osoba je poginulo.
- Dob žrtava kreće se od osam mjeseci do 88 godina.
- Među poginulima je 200 žena.
- 168 djece poginulo je u osnovnoj školi u Minabu.
- 55 zdravstvenih radnika je ranjeno, a 11 je poginulo, uključujući četiri liječnika, dvije medicinske sestre i tri djelatnika hitne pomoći.
Ostale ključne izjave zamjenika ministra zdravstva Irana
U intervjuu za Al Jazeeru Ali Jafarian također je rekao:
- Većina ljudi ubijenih u američko-izraelskim napadima na Iran poginula je u eksplozijama.
- Ranjenici uglavnom imaju dvije vrste ozljeda: opekline i ozljede nastale zbog urušavanja (prignječenja).
- Iranski zdravstveni sustav dovoljno je snažan da zadovolji potrebe zemlje.
- Iran ima medicinska sveučilišta koja pokrivaju i zdravstveni sustav i obrazovanje, a svaka pokrajina ima sustav koji može funkcionirati samostalno ako je potrebno, uz podršku Ministarstva zdravstva.
- Farmaceutske kompanije rade i proizvode sve lijekove potrebne za zemlju.
08:59
prije 34 min.
Udar na rafineriju u Bahreinu mogao bi imati velike posljedice na američku vojsku
Rafinerija Bapco u Bahreinu, glavni izvor goriva koji opskrbljuje Petu flotu američke mornarice, sada gori nakon izravnog udara Zrakoplovno-svemirskih snaga Iranske revolucionarne garde (IRGC).
Postrojenje proizvodi više od 350.000 barela dnevno i predstavlja okosnicu američke pomorske logistike u Perzijskom zaljevu.
08:54
prije 38 min.
Eksplozije su se čule u Dubaiju rano ujutro
Rano jutros iznad Dubaija čule su se eksplozije, a primijećena je i aktivnost borbenih zrakoplova, piše Sky.
UAE-ova uprava za krizne situacije i katastrofe potvrdila je da protuzračna obrana odgovara na prijetnju projektilima. Stanovnicima je savjetovano da ostanu na sigurnom mjestu.
Četiri osobe su poginule kao posljedica iranskih napada na Ujedinjene Arapske Emirate, priopćilo je jučer ministarstvo obrane te zemlje.
Iran je pokrenuo uzvratne udare na ciljeve diljem Bliskog istoka nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. veljače izveli zajednički napad.
Od tada su UAE detektirali stotine projektila i gotovo 1.500 dronova, od kojih je velika većina uništena, prema navodima ministarstva obrane.
08:44
prije 48 min.
Izrael ponavlja naredbu o prisilnom raseljavanju za južni Bejrut, navodi novu metu
Izraelska vojska ponovno je poručila stanovnicima južnih predgrađa Bejruta da moraju napustiti svoje domove, upozoravajući na skore napade na zgrade financijske organizacije Al-Qard al-Hasan, za koju tvrdi da sudjeluje u financiranju aktivnosti Hezbollaha, piše Al Jazeera.
„Ponovno pozivam stanovnike južnih predgrađa da napuste svoje domove, u skladu s evakuacijskim rutama koje smo objavili“, napisao je glasnogovornik izraelske vojske za arapski jezik Avichay Adraee u objavi na platformi X.
„Ostajanje na tom području dovodi vaše živote u opasnost“, napisao je.
08:43
prije 50 min.
Francuska: Teheran mora pristati na ustupke i radikalne promjene
Vlasti u Iranu moraju "napraviti velike ustupke i radikalno promijeniti stav", poručio je francuski ministar vanjskih poslova u ponedjeljak, dan nakon što je Iran dobio novog vrhovnog vođu.
"Režim mora napraviti velike ustupke i radikalno promijeniti stav, stati na kraj ovim destabilizirajućim akcijama koje su opasne za regiju i za nas same te vratiti Irancima ključeve njihove budućnosti“, izjavio je Jean-Noël Barrot za France Inter.
Modžtaba Hamnei, 56-godišnji klerik koji se smatra bliskim iranskim konzervativcima, posebno zbog svojih veza s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološkom vojskom Islamske Republike, izabran je u nedjelju za vrhovnog vođu od strane Skupštine stručnjaka, tijela od 88 šijitskih klerika.
Naslijedio je svog oca, ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen prvog dana rata koji su zajednički pokrenuli Sjedinjene Države i Izrael. Jean-Noël Barrot također je pozvao Izrael i proiransku šijitsku skupinu Hezbolah da prekinu međusobne napade između Libanona i Izraela.
Ministar je odbio odgovoriti na pitanje jesu li izraelske operacije u južnom Libanonu nesrazmjerne.
„Što se tiče izraelskih operacija (u Libanonu), koje su odgovor na neopravdane i nepravedne napade Hezbolaha, one uzrokuju masovno raseljavanje stanovništva, što rezultira desecima smrtnih slučajeva, stotinama, a uskoro i tisućama ozljeda“, rekao je.
„Obje strane moraju se vratiti na prethodnu situaciju, odnosno na primirje koje smo osigurali u studenom 2024.“, dodao je.
08:42
prije 51 min.
Istraga o izraelsko-američkom raketiranju medicinske infrastrukture u Iranu
Zračni napad uništio je centar hitne medicinske pomoći 115 u parku Zibashahr u Shirazu, velikom gradu na jugu Irana, 5. ožujka, pri čemu je poginulo 20 ljudi, uključujući tri medicinska radnika, a oko 30 osoba je ozlijeđeno, prema navodima iranskih dužnosnika, piše Drop Site News.
Istraga temeljena na otvorenim izvorima koju je proveo New Lines Magazine potvrdila je da je pogođena lokacija bila baza za hitne intervencije koju koriste bolničari, osoblje Crvenog polumjeseca i vatrogasci. Satelitske snimke i geolokacija pokazuju da su pogođene tri zgrade medicinske ustanove, dok je obližnji vojni kompleks Iranske revolucionarne garde (IRGC), udaljen oko 200 metara, ostao netaknut.
Stručnjaci koji su analizirali snimke navode da uzorak oštećenja upućuje na više precizno navođenih projektila, što otvara pitanja o načinu odabira ciljeva i mogućim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava koje štiti medicinsku infrastrukturu.
08:37
prije 56 min.
VIDEO / Iranski udari na rafineriju u Bahreinu
Snimke prikazuju velike požare koji bjesne u jedinoj naftnoj rafineriji u Bahreinu nakon što su je pogodili iranski Shahed-136 dronovi za jednokratni napad (OWA).
Nakon napada, Bapco Energies, državna naftna kompanija Bahreina, kasnije tijekom dana proglasila je višu silu (force majeure) za svoje isporuke, navodeći štetu uzrokovanu iranskim napadom.
08:30
prije 1h
Human Rights Watch: Izrael je nezakonito koristio bijeli fosfor u Libanonu
Slike koje je verificirao Human Rights Watch pokazuju da je Izrael ispalio bijeli fosfor u naseljenim područjima južnog Libanona, prenosi Al Jazeera.
