Zašto bi blokada Hormuškog tjesnaca mogla ugroziti svjetsku opskrbu hranom

Najmanje 10 plovila napadnuto je u Hormuškom tjesnacu otkako su neprijateljstva u Perzijskom zaljevu započela 28. veljače, a strahuje se da ima poginulih pomoraca u najnovijem iranskom napadu na tegljač pod zastavom UAE-a koji je bio poslan pomoći kontejnerskom brodu, piše Euronews.