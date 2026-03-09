širenje regionalnog sukoba
Kako američko-izraelski rat produbljuje krizu u Gazi: "Izgleda kao kolektivno kažnjavanje i izgladnjivanje"
Širenje regionalnog sukoba preusmjerava globalnu pozornost dok se Gaza suočava sa zatvaranjem prijelaza, rastom cijena, nastavkom napada i zastojem u pregovorima o primirju.
Čim su prvi američko-izraelski napadi pogodili Iran 28. veljače, u Pojasu Gaze počela je rasti zabrinutost o tome kako bi najnoviji sukob mogao utjecati na stanovništvo koje već pati zbog rata koji traje više od dvije godine i koji mnogi opisuju kao genocidan, piše Al Jazeera.
Kako se napetosti šire regijom, situacija u Gazi postaje sve složenija. Izrael je dodatno pooštrio kontrolu nad prijelazima prema tom teritoriju, dodatno ograničavajući ulazak prijeko potrebne humanitarne pomoći. U međuvremenu se kršenja sporazuma o „primirju“ postignutog s palestinskom skupinom Hamas u listopadu nastavljaju bez prestanka.
No kako se globalna pozornost preusmjerava na regionalni rat koji se razvija, mnogi strahuju da će Gaza postati sporedna tema – iako je više od dva milijuna Palestinaca u opkoljenom području i dalje zarobljeno u iznimno krhkoj humanitarnoj i političkoj situaciji.
Izrael zatvorio prijelaze prema Gazi
„Rat s Iranom dao je Izraelu širi prostor da pojača svoje zločine u Gazi, dok se humanitarna situacija brzo pogoršava zbog ozbiljnih ograničenja na prijelazima“, rekao je za Al Jazeeru Ramy Abdu, voditelj organizacije Euro-Med Human Rights Monitor.
Izrael je zatvorio prijelaze prema Gazi prvog dana rata s Iranom, čime je prekinut ulazak kamiona s humanitarnom pomoći i osnovnim potrepštinama.
Ta je mjera također zaustavila putovanja pacijenata i ranjenih osoba, što je izazvalo veliku zabrinutost jer su tisuće pacijenata čekale odlazak u inozemstvo na liječenje nakon što je izraelski rat gotovo uništio zdravstveni sustav Gaze.
Nakon nekoliko dana zatvaranja, Izrael je djelomično ponovno otvorio prijelaz Kerem Abu Salem (Kerem Shalom), dopuštajući ulazak ograničenog broja kamiona s pomoći i osnovnim robama. Međutim, to djelomično otvaranje imalo je mali učinak jer količina pomoći koja ulazi u Gazu i dalje ostaje daleko ispod 600 kamiona dnevno, koliko je potrebno da bi se zadovoljile potrebe stanovništva.
Značajna ograničenja i dalje su na snazi i za ulazak goriva te teške mehanizacije potrebne za uklanjanje ruševina i obnovu ključne infrastrukture, što oporavak u bombardiranom području čini sporim i složenim.
Izravan utjecaj na humanitarne uvjete
Stručnjak za ekonomska pitanja Mohammad Abu Jiyab rekao je da američko-izraelski rat protiv Irana ima izravan utjecaj na ekonomske i humanitarne uvjete u Gazi. Naveo je smanjenje aktivnosti na prijelazima i pad uvoza humanitarne pomoći i komercijalne robe kao posljedicu izraelskih sigurnosnih odluka povezanih s regionalnim sukobom.
„To je dovelo do naglog rasta cijena i nestašice robe na tržištima, uz smanjenje sposobnosti međunarodnih organizacija da stanovništvu u dovoljnoj mjeri raspodjeljuju humanitarnu pomoć“, dodao je.
Abu Jiyab upozorio je da bi nastavak takvog stanja dodatno produbio životnu i ekonomsku krizu u tom području, jer zalihe opadaju, a stanovnici se sve teže opskrbljuju osnovnim potrepštinama.
Glasnogovornik UNICEF-a rekao je da su cijene nekih osnovnih proizvoda, uključujući hranu i sredstva za čišćenje, dramatično porasle – u nekim slučajevima za 200 do 300 posto.
Kršenja „primirja“
U međuvremenu se izraelski zračni napadi i topničko granatiranje različitih dijelova Gaze nastavljaju, kršeći listopadsko „primirje“.
Medicinski izvori navode da je u izraelskim napadima na grad Gazu i izbjeglički kamp Nuseirat kasno u nedjelju i rano u ponedjeljak ubijeno šest Palestinaca, uključujući dvoje djece, dok je oko deset osoba ranjeno.
Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, izraelski napadi od početka „primirja“ ubili su najmanje 648 ljudi, a gotovo 18.000 ih je ranjeno.
Analitičari smatraju da je pomak međunarodne pozornosti dao Izraelu veći prostor za provođenje ograničenih vojnih operacija u Gazi bez izazivanja snažnih reakcija.
Abdu iz organizacije Euro-Med Monitor upozorio je da Izrael nastavlja provoditi, kako kaže, „sustavne činove genocida“ u Gazi, koristeći svaku priliku da dodatno pogorša uvjete života koji ionako iscrpljenom stanovništvu čine život gotovo nemogućim.
Također je upozorio na rastuće strahove od ponovne pojave gladi i pothranjenosti, posebno među djecom. Abdu je istaknuo brzo pogoršanje zdravstvenih usluga zbog nedostatka lijekova i medicinske opreme.
„Bolnice se zatvaraju ili rade s minimalnim kapacitetom zbog nedostatka goriva i medicinskih potrepština. Pacijenti sve češće ne mogu putovati na liječenje, a mnogi su lišeni osnovnih lijekova“, rekao je.
Odgađanje sljedeće faze „primirja“
Abdu je također upozorio na politički vakuum u Gazi, istaknuvši da Izrael i dalje ometa rad odbora zaduženog za upravljanje teritorijem te sprječava njegove članove da uđu u Gazu.
Palestinski nacionalni odbor za upravljanje Gazom osnovan je u siječnju kao prijelazno civilno tijelo sastavljeno od 15 tehnokrata u sklopu aranžmana povezanih sa sljedećom fazom sporazuma o „primirju“.
Njegov mandat uključuje upravljanje civilnim poslovima i osnovnim uslugama u Gazi, koordinaciju ulaska humanitarne pomoći, ponovno pokretanje državnih institucija te nadzor nad oporavkom i obnovom.
Kopneni prijelaz Rafah ključna je točka povezana s radom odbora, ali je već deseti dan zaredom zatvoren, što dodatno otežava njegov rad.
„Jasno je da Izrael koristi svjetsku pozornost usmjerenu na rat s Iranom kako bi proširio svoje represivne politike u Gazi u trenutku kada međunarodni pritisak i odgovornost slabe“, dodao je Abdu, naglasivši da se mnoge od tih mjera provode čak i bez aktivnih borbi, dok se civili ubijaju, kuće uništavaju, a prijelazi ograničavaju na način koji izgleda kao kolektivno kažnjavanje i izgladnjivanje.
Provedba primirja ograničena
Sporazum o „primirju“ predviđa trofazni plan kojim bi se postupno zaustavile vojne operacije, oslobodili zatvorenici i stvorili uvjeti za povlačenje izraelskih snaga iz Gaze te početak obnove teritorija.
U prvoj fazi sporazum je predviđao obustavu vojnih operacija, djelomično izraelsko povlačenje iz naseljenih područja te ulazak stotina kamiona s pomoći i gorivom dnevno uz razmjenu zatvorenika.
Međutim, provedba je od listopada do početka 2026. ostala djelomična i ograničena, dok su izraelske snage nastavile kontrolirati velike dijelove teritorija i ključne prijelaze.
Druga faza, planirana za početak u siječnju 2026., trebala je uključivati šire izraelsko povlačenje iz Gaze, pokretanje obnove i uspostavu prijelazne civilne uprave.
No ta je faza brzo zapela zbog političkih i sigurnosnih neslaganja, nakon što je Izrael uveo dodatne uvjete povezane s budućim upravljanjem Gazom i razoružanjem oružanih frakcija.
Ekonomist Abu Jiyab smatra da Izrael koristi regionalni rat kako bi održao nestabilnost u Gazi i zadržao postojeće stanje bez političkog napretka.
„Najjasniji pokazatelj toga je političko zanemarivanje od strane Sjedinjenih Država, takozvanog Vijeća za mir i posredničkih država u pogledu brzog prijenosa vlasti i omogućavanja administrativnom odboru da upravlja Pojasom Gaze“, rekao je.
Netanyahu koristi preusmjeravanje globalne pozornosti?
Zbog tog zastoja proces obnove izravno je pogođen i uglavnom je zamrznut jer ulazak građevinskog materijala, goriva i teške opreme ovisi o izraelskim odobrenjima i složenim procedurama na prijelazima.
Kako su regionalne napetosti porasle nakon izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana, promatrači kažu da je međunarodni zamah za pokretanje druge faze sporazuma znatno oslabio.
Politički analitičar Ahed Farwana smatra da izraelski premijer Benjamin Netanyahu koristi preusmjeravanje globalne pozornosti kako bi „produžio prvu fazu sporazuma bez prelaska na drugu fazu“.
„Izraelska vojska nastavlja provoditi napade i atentate, dok ograničava određenu robu i dopušta ulazak druge prema politici racionalizacije, uključujući gorivo i plin za kuhanje“, rekao je.
Budući da izraelske snage kontroliraju oko 60 posto Pojasa Gaze, Farwana smatra da Izrael nastoji zadržati teritorij u trajnom stanju nestabilnosti.
„Izrael ne želi stabilnost u Gazi. Umjesto toga, želi držati frontu pod svojom kontrolom kroz vojna ograničenja, ekonomski pritisak i različite oblike kažnjavanja.“
