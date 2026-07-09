Devet europskih država traži odgodu novih graničnih kontrola: "Nismo spremni"

U zajedničkom pismu od 7. srpnja, u koje je POLITICO imao uvid, Belgija, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Malta, Nizozemska, Portugal i Švicarska poručile su povjereniku za unutarnje poslove Magnusu Brunneru da su prvi mjeseci primjene sustava pokazali "značajne poteškoće" koje se ne smiju podcijeniti.