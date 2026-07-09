pismo bruxellesu
Devet europskih država traži odgodu novih graničnih kontrola: "Nismo spremni"
Devet europskih zemalja pozvalo je Bruxelles da produlji izvanredne mjere fleksibilnosti za Sustav ulaska/izlaska (Entry/Exit System, EES), upozoravajući da Europska unija još nije spremna ukinuti postojeće zaštitne mehanizme.
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U zajedničkom pismu od 7. srpnja, u koje je POLITICO imao uvid, Belgija, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Malta, Nizozemska, Portugal i Švicarska poručile su povjereniku za unutarnje poslove Magnusu Brunneru da su prvi mjeseci primjene sustava pokazali "značajne poteškoće" koje se ne smiju podcijeniti.
Ministri su ponovno izrazili potporu novom Sustavu ulaska/izlaska, ali od Europske komisije traže da državama članicama omogući nastavak korištenja ugrađenog izvanrednog mehanizma i nakon 6. rujna 2026., kada bi trebao prestati vrijediti.
Taj mehanizam omogućuje graničnim službama da u iznimnim slučajevima privremeno obustave prikupljanje otisaka prstiju i snimaka lica putnika kako bi se smanjile gužve, dok se istodobno i dalje evidentiraju svi ulasci i izlasci iz schengenskog prostora.
U pismu ministri također traže od Komisije pisana jamstva o tom pitanju prije isteka sadašnjih mjera fleksibilnosti.
Glasnogovornik Europske komisije Markus Lammert rekao je da Komisija pozdravlja "izričitu predanost" tih država punoj provedbi sustava EES i sustavnoj registraciji svih putnika koji nisu državljani Europske unije.
Ponovio je da zakonodavstvo već sadrži ugrađene mjere fleksibilnosti, uključujući mogućnost privremene obustave prikupljanja biometrijskih podataka tijekom ljeta, te istaknuo da Komisija ostaje u "bliskom i konstruktivnom kontaktu" s "nekolicinom država članica" koje imaju poteškoća na pojedinim graničnim prijelazima.
"Postoji snažna zajednička volja da sustav funkcionira posvuda", dodao je.
Pismo je upućeno u trenutku kada zračne luke, zrakoplovne kompanije i trajektni prijevoznici upozoravaju da novi sustav tijekom ljetne turističke sezone uzrokuje duge redove i operativne poteškoće. Predstavnici industrije smatraju da tehnički i operativni problemi vjerojatno neće biti riješeni do početka rujna.
Europska komisija zasad nije dala nikakve naznake da namjerava produljiti postojeće mjere fleksibilnosti nakon 6. rujna niti šire suspendirati primjenu sustava.
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