u gradu Vaihingen an der Enz

Drama u Njemačkoj: Uskrsna potraga prekinuta zbog bočice označene "Polonij 210"

Hina
06. tra. 2026. 11:26
Potraga za uskrsnim jajima u jugozapadnoj Njemačkoj u nedjelju je dobila zabrinjavajući obrat kada su dvojica muškaraca u vrtu otkrila bočicu s oznakom "Polonij 210", što je pokrenulo hitnu intervenciju dok su vlasti testirale potencijalno smrtonosnu radioaktivnu tvar, piše agencija dpa.

Okružni vatrogasni zapovjednik Andy Dorroch rekao je da su provedena početna mjerenja na mjestu događaja kako bi se otkrila radioaktivnost, ali sva su bila negativna.

Dodao je da dvojica muškaraca nisu ozlijeđena.

U velikoj operaciji nakon tog otkrića sudjelovali su vatrogasci i policija u gradu Vaihingen an der Enz, sjeverozapadno od Stuttgarta.

Još se ne zna sadrži li bočica od 50 mililitara doista polonij 210.

Vatrogasci će osigurati bočicu u skladu sa sigurnosnim mjerama opreza, rekao je vatrogasni zapovjednik.

Izvješća navode da je područje oko mjesta gdje je pronađena boca ograđeno.

Prema Saveznom uredu za zaštitu od zračenja (BfS), kemijski element polonij posebno je opasan ako se udiše ili apsorbira kroz otvorene rane na koži.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
