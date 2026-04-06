Oglas

Mađari upiru prstom prema Ukrajini zbog eksploziva kraj srpskog plinovoda: Stigao im je odgovor

author
N1 Info
|
06. tra. 2026. 08:02
AFP / NICOLAS TUCAT

Eksplozivne naprave pronađene su u blizini plinovoda u Srbiji koji transportira ruski prirodni plin u Mađarsku, izjavili su čelnici dviju zemalja 5. travnja.

Oglas

Srpske vlasti pronašle su snažnu eksplozivnu napravu, zajedno s opremom potrebnom za njezino aktiviranje, na kritičnoj plinskoj infrastrukturi koja povezuje Srbiju i Mađarsku“, rekao je mađarski premijer Viktor Orbán 5. travnja u objavi na X-u.

Počinitelji ni motivi još nisu identificirani.

Ukrajina je negirala bilo kakvu umiješanost u incident. „Kategorički odbacujemo pokušaje da se Ukrajinu lažno poveže s incidentom… Ukrajina nema nikakve veze s tim“, rekao je glasnogovornik ukrajinskog Ministarstva vanjskih poslova Heorhij Tihij.

„Najvjerojatnije se radi o ruskoj operaciji pod lažnom zastavom kao dijelu snažnog uplitanja Moskve u mađarske izbore“, dodao je, javlja Kyiv Independent.

Plinovod TurkStream transportira ruski plin preko Crnog mora u Tursku, odakle dalje ide kroz Balkan u Mađarsku i srednju Europu.

Odnosi između Kijeva i Budimpešte na najnižoj su razini dosad zbog produbljivanja spora oko tranzita ruske nafte kroz sovjetski plinovod Družba, dok Orbán protivljenje Ukrajini stavlja u središte svoje kampanje za izbore zakazane za 12. travnja.

Orbánova stranka Fidesz zaostaje u anketama, a sljedećotjedni nacionalni izbori prijete okončanjem njegove 16-godišnje vladavine.

Naftovod Družba izvan je pogona od kraja siječnja zbog ruskih zračnih napada, prema navodima Ukrajine.

Mađarska i Slovačka optužile su Kijev da odugovlači s popravcima.

Orbán je u nedjelju rekao da je telefonski razgovarao sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem te da je u tijeku istraga. Također je rekao da je sazvao izvanredno vijeće za obranu tog poslijepodneva.

„Nemilosrdno ćemo se obračunati sa svima koji ugrožavaju vitalnu infrastrukturu Srbije“, napisao je Vučić u objavi na Facebooku 5. travnja.

Mađarska i Srbija održavaju bliske odnose s Moskvom.

Ranije je objavljeno da Rusija šalje stručnjake za društvene mreže u Mađarsku kako bi utjecali na izbore u korist mađarskog premijera Viktora Orbána.

Teme
aleksandar vučić balkanski tok izbori u mađarskoj mađarska plinovod plinovod u srbiji srbija ukrajina viktor orban

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ