Dramatičan govor Zelenskog: "Putin će nastaviti širiti rat. Ruski dronovi već lete po Europi"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u srijedu u Ujedinjenim narodima pozvao svjetske vođe na suradnju kako bi zajedno zaustavili ruski rat u Ukrajini te optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina da sukob želi proširiti izvan Ukrajine.
Oglas
Zelenski je u svom govoru na Općoj skupštini UN-a kazao da je rat pomogao započeti najdestruktivniju utrku u naoružanju u povijesti te da Ukrajina namjera izvoziti svoje oružje saveznicima.
"Činjenice su jednostavne, zaustaviti ovaj rat je jeftinije nego graditi podzemne dječje vrtiće ili ogromne bunkere za kritičnu infrastrukturu kasnije", rekao je.
Kao dokaz da Putin testira nova granice u ratu protiv Ukrajine, Zelenski je istaknuo narušavanje zračnog prostora Poljske i Estonije, članica NATO saveza, koje su navodno počinile ruske bespilotne letjelice i zrakoplovi.
"Već sada ruski dronovi lete diljem Europe, a ruske operacije se šire po zemljama", kazao je.
"Putin želi nastaviti ovaj rat tako što će ga proširiti i sada se nitko ne može osjećati sigurno."
Zelenski je kazao da je Ukrajina odlučila početi izvoziti svoje oružje saveznicima.
"Ne morate započeti tu utrku od nule. Spremni smo podijeliti ono što se već dokazalo", kazao je, što se odnosilo na obrambenu industriju.
"Spremni smo ostvariti to da naše suvremeno oružje postane vaša suvremena sigurnost. Odlučili smo otvoriti izvoz oružja. A ti su snažni sustavi ispitani u stvarnom ratu kada je svaka međunarodna institucija podbacila", rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas