Trump: Ukrajina može vratiti sve što je izgubila, možda i više! Putin je u velikim problemima

"Kad sam upoznao i potpuno shvatio vojnu i ekonomsku situaciju Ukrajine i Rusije i kad sam vidio ekonomske probleme koje to stvara Rusiji, mislim da je Ukrajina, uz podršku Europske unije, u poziciji da se bori i VRATI cijelu Ukrajinu u njenom izvornom obliku. Uz vrijeme, strpljenje i financijsku podršku Europe i posebno NATO-a, izvorne granice odakle je ovaj rat počeo itekako su opcija. Zašto ne? Rusija već tri i pol godine vodi besmislen rat koji bi pravoj vojnoj sili trebao manje od tjedan dana da dobije. To nije kompliment Rusiji. Zapravo, to ih čini da izgledaju kao 'tigar od papira’.