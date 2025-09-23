Trump: Ukrajina može vratiti sve što je izgubila, možda i više! Putin je u velikim problemima

Predsjendik SAD-a Donald Trump objavio je novu poruku na svojoj društvenoj mreži u kojoj tvrdi da Ukrajina, uz podršku Europe i NATO-a, može vratiti sve teritorije izgubljene od početka ruske invazije. Poručio je i da se Rusija našla u teškim ekonomskim problemima zbog rata koji traje već tri i pol godine.
"Kad sam upoznao i potpuno shvatio vojnu i ekonomsku situaciju Ukrajine i Rusije i kad sam vidio ekonomske probleme koje to stvara Rusiji, mislim da je Ukrajina, uz podršku Europske unije, u poziciji da se bori i VRATI cijelu Ukrajinu u njenom izvornom obliku. Uz vrijeme, strpljenje i financijsku podršku Europe i posebno NATO-a, izvorne granice odakle je ovaj rat počeo itekako su opcija. Zašto ne? Rusija već tri i pol godine vodi besmislen rat koji bi pravoj vojnoj sili trebao manje od tjedan dana da dobije. To nije kompliment Rusiji. Zapravo, to ih čini da izgledaju kao 'tigar od papira’.
Kad ljudi u Moskvi i svim velikim gradovima, mjestima i okruzima diljem Rusije saznaju što se zapravo događa u ovom ratu – činjenicu da je gotovo nemoguće doći do benzina zbog dugih redova, i sve ostale stvari koje se događaju u njihovoj ratnoj ekonomiji, gdje većinu novca troše na borbu protiv Ukrajine, koja ima veliki duh i postaje sve bolja – Ukrajina će moći vratiti svoju zemlju u izvornom obliku i, tko zna, možda i više od toga! Putin i Rusija su u VELIKIM ekonomskim problemima i sada je trenutak da Ukrajina djeluje. U svakom slučaju, želim dobro objema zemljama. Nastavit ćemo opskrbljivati NATO oružjem da NATO radi što želi s tim oružjem. Sretno svima!
DONALD J. TRUMP, PREDSJEDNIK SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA"
Trump je ovu poruku objavio nakon što se u New Yorku sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim poslije svog govora na Općoj skupštini UN-a.
