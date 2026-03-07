Oglas

protiv trgovaca drogom

Ekvador i SAD izveli zajedničku vojnu operaciju: "Potpuno istrebljenje"

author
Hina
|
07. ožu. 2026. 08:22
Members of the Armed Forces patrol the streets in Manta, Ecuador, on February 16, 2026. (Photo by Gerardo MENOSCAL / AFP)
Gerardo MENOSCAL / AFP

Ekvador i SAD izveli su zajedničku vojnu operaciju s ciljem uništavanja trgovine drogom u toj južnoameričkoj zemlji, objavile su vlasti obiju država.

Amerikanci su akciju nazvali "smrtonosnom kinetičkom operacijom", dok su Ekvadorci objavili da je bila riječ o "Potpunom istrebljenju".

U operaciji su korišteni helikopteri, zrakoplovi, riječni brodovi i dronovi kako bi se locirao i bombardirao kamp trgovaca drogom u sjeveroistočnom Ekvadoru blizu granice s Kolumbijom.

Kamp je pripadao kolumbijskoj kriminalističkoj skupini "Comandos de la Frontera" (CDF) koju čine disidenti iz FARC-a.

Nije objavljeno je li u ovoj operaciji bilo ubijenih ili zarobljenih.

Teme
Droga Ekvador SAD

