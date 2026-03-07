FOTO, VIDEO / Novi val udara na Teheran. Iranski predsjednik žestoko odgovorio Trumpu: "To je san"

Zrakoplovna kompanija Emirates objavila je da će nastaviti s letovima nakon što su operacije u Međunarodnoj zračnoj luci Dubai bile obustavljene.

Iz kompanije su poručili da putnici s potvrđenim rezervacijama za letove u subotu poslijepodne sada mogu doći u zračnu luku, ali da će i dalje pomno pratiti situaciju.

Ured za medije Dubaija ranije je u ime tog gradskog emirata objavio da su operacije u zračnoj luci privremeno zaustavljene, no nije naveo razlog.

Vijest da se letovi nastavljaju izazvala je oduševljenje u Međunarodnoj zračnoj luci Dubai, gdje su se putnici sklonili nakon što su iznad sebe čuli snažnu eksploziju.

Vlasti zasad nisu objasnile je li došlo do presretanja projektila ili do oštećenja u zračnoj luci, koja je najprometnija na svijetu kada je riječ o međunarodnim putovanjima.