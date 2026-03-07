FOTO, VIDEO / Novi val udara na Teheran. Iranski predsjednik žestoko odgovorio Trumpu: "To je san"

Rat u Iranu u subotu je ušao u svoj drugi tjedan, a neizvjesnost oko završetka neprijateljstava raste, pošto je američki predsjednik Donald Trump zatražio "bezuvjetnu predaju" Teherana, dok Izrael nastavlja napadati Libanon i Iran, koji napade uzvraća.
U subotu rano ujutro viđene su rakete kako lete prema Izraelu, a izraelska vojska je izjavila da je identificirala projektile lansirane iz Irana prema Izraelu. Eksplozije su se mogle čuti dok se izraelska obrana aktivirala kako bi oborila nadolazeću iransku vatru.
Ubrzo nakon baražne vatre, izraelska vojska je izjavila da je započela val napada usmjerenih na infrastrukturu u glavnom gradu Teheranu. Izrael je također napao susjedni Libanon, gdje je, kako je rekao, pogađao iranske i Hezbolahove ciljeve.
Teheranska zračna luka Mehrabad je pogođena, izvijestila je poluslužbena novinska agencija Tasnim. Slijetanja su nastavljena u međunarodnoj zračnoj luci Dubai, prema web stranici za praćenje zrakoplovstva Flightradar24.
10:27
prije 4 min.
Američki bombarderi bit će lansirani iz Ujedinjenog Kraljevstva
Najviši britanski vojni dužnosnik očekuje da će američki bombarderi biti lansirani iz Ujedinjenog Kraljevstva u idućim danima.
Načelnik Glavnog stožera obrane, Richard Knighton, rekao je da se lansiranje američkih bombardera koji su tijekom noći stigli u bazu RAF Fairford očekuje „u sljedećih nekoliko dana“.
Veliki američki bombarder B-1 Lancer, poznat kao „The Bone“, koji može nositi 24 krstareće rakete, sletio je u Ujedinjeno Kraljevstvo u petak, javlja Sky News.
09:44
prije 46 min.
Izraelska vojska provodi novi val napada u Iranu
Izraelska vojska objavila je da provodi novi val napada na ciljeve u Iranu.
U objavi na društvenoj mreži Telegram Izraelske obrambene snage (IDF) navode da su „započele opsežan val udara na infrastrukturu iranskog terorističkog režima u Teheranu i Isfahanu", javlja Sky News.
09:42
prije 48 min.
Emirates ponovno pokreće letove
Zrakoplovna kompanija Emirates objavila je da će nastaviti s letovima nakon što su operacije u Međunarodnoj zračnoj luci Dubai bile obustavljene.
Iz kompanije su poručili da putnici s potvrđenim rezervacijama za letove u subotu poslijepodne sada mogu doći u zračnu luku, ali da će i dalje pomno pratiti situaciju.
Ured za medije Dubaija ranije je u ime tog gradskog emirata objavio da su operacije u zračnoj luci privremeno zaustavljene, no nije naveo razlog.
Vijest da se letovi nastavljaju izazvala je oduševljenje u Međunarodnoj zračnoj luci Dubai, gdje su se putnici sklonili nakon što su iznad sebe čuli snažnu eksploziju.
Vlasti zasad nisu objasnile je li došlo do presretanja projektila ili do oštećenja u zračnoj luci, koja je najprometnija na svijetu kada je riječ o međunarodnim putovanjima.
09:38
prije 53 min.
Iranski predsjednik: Trumpov zahtjev za bezuvjetnom predajom je san
Iranski predsjednik izjavio je da je zahtjev Sjedinjenih Američkih Država za bezuvjetnom predajom „san koji bi trebali ponijeti sa sobom u grob“.
Masoud Pezeškijan to je rekao u unaprijed snimljenom obraćanju koje je emitirala državna televizija.
Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump ranije je na društvenoj mreži Truth Social poručio: „Neće biti nikakvog dogovora s Iranom osim BEZUVJETNE PREDAJE!“
Pezeškijan se u obraćanju također ispričao zbog napada na susjedne zemlje, sugerirajući da su oni bili posljedica nesporazuma unutar zapovjednih redova, javlja Sky News.
Rekao je da je njegovo privremeno vodstvo odobrilo obustavu takvih napada, osim u slučaju da Iran bude napadnut iz tih zemalja.
„Želio bih se, u svoje ime, ispričati susjednim zemljama koje je Iran napao.
Od sada ne bi trebalo biti napada na susjedne države niti ispaljivanja projektila prema njima, osim ako Iran bude napadnut iz tih zemalja. Mislim da bismo ovo trebali riješiti diplomacijom“, rekao je.
Njegova izjava emitirana je nakon ponovljenih napada u subotu ujutro na Bahrein, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate.
09:34
prije 56 min.
Svi letovi za Dubai obustavljeni
Zrakoplovna kompanija Emirates objavila je da su svi letovi prema Dubaiju i iz njega obustavljeni do daljnjega.
U objavi na platformi X putnicima su poručili da ne dolaze u zračnu luku.
„Sigurnost naših putnika i članova posade naš je najviši prioritet i nećemo je dovoditi u pitanje“, poručili su iz Emiratesa.
Emirates je dosad obavljao ograničen broj letova iz Dubaija i Abu Dhabija kroz sigurne zračne koridore.
08:58
prije 1h
Iransko veleposlanstvo reagiralo na Korenove izjave
Nakon što je izraelski veleposlanik Gary Koren pozvao Hrvatsku na prekid diplomatskih odnosa s Iranom, a predsjednik Republike Zoran Milanović njega na na razgovor, oglasili su se iz iranskog veleposlanstva.
07:50
prije 2h
Evakuirana zračna luka u Abu Dhabiju
Zemlje Perzijskog zaljeva navode da su presrele još balističkih projektila i dronova nakon što je Iran pokrenuo novi val uzvratnih napada.
Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da njihovi sustavi protuzračne obrane trenutno odgovaraju na prijetnju projektilima.
Svjedok je za agenciju Reuters rekao da se u glavnom gradu Abu Dhabiju čulo nekoliko snažnih eksplozija.
Izvor Sky Newsa navodi da je međunarodna zračna luka Zayed u Abu Dhabiju evakuirana te da se putnici trenutno sklanjaju u podzemnim prostorijama.
Saudijska Arabija ranije je objavila da je presrela četiri drona koji su napadali naftno polje Shaybah, u drugom napadu u razmaku od samo nekoliko sati.
U Dubaiju su ljudi ujutro također čuli nekoliko eksplozija, dok su emiratske vlasti priopćile da je došlo do „manjeg incidenta uzrokovanog padom krhotina nakon presretanja“.
07:48
prije 2h
Trump izrazio ozbiljan interes za raspoređivanje američkih kopnenih snaga
Donald Trump je privatno izrazio ozbiljan interes za raspoređivanje američkih vojnika na terenu u Iranu, rekli su izvori za NBC News.
Predsjednik je o toj mogućnosti razgovarao sa svojim savjetnicima i republikanskim dužnosnicima izvan Bijele kuće, pritom iznoseći i svoju viziju Irana nakon završetka sukoba.
Prema tim navodima, plan bi uključivao osiguravanje iranskog uranija te suradnju SAD-a i nove iranske vlasti na proizvodnji nafte, na sličan način kao što SAD surađuje s Venezuelom.
Trumpovi komentari o mogućem slanju kopnenih snaga nisu se odnosili na veliku kopnenu invaziju.
Umjesto toga, fokus je bio na ideji raspoređivanja manjeg kontingenta američkih vojnika za specifične strateške zadatke, navode osobe upoznate s tim razgovorima.
07:45
prije 2h
"Najveća kampanja bombardiranja do sada“
Visoki dužnosnik administracije Donalda Trumpa izjavio je da je prošla noć obilježila američku „najveću kampanju bombardiranja“ u Iranu.
Ministar financija Scott Bessent rekao je za Fox Business:
„Nanijet ćemo najveću štetu iranskim lansirnim rampama za rakete, tvornicama koje proizvode rakete, javlja Sky News.
„I znatno ih degradiramo. I, znate, naša je kampanja bila nadmoćna.“
Već nekoliko dana Bijela kuća upozorava da će se njezini napadi pojačati.
U objavi na platformi X tijekom noći, američko Središnje zapovjedništvo (US Central Command) priopćilo je da su njihove snage pogodile više od 3.000 ciljeva tijekom prvog tjedna operacije Epic Fury, dodajući:
„Ne usporavamo.“
07:41
prije 2h
Danas u 15 kreće još jedan avion za Hrvatsku
