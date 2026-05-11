Europska unija traži Schmidtovog nasljednika: "Ne smijemo dopustiti da BiH skrene s europskog puta"

Europska unija će pronaći nasljednika za funkciju Christiana Schmidta, rekla je visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas nakon radnog doručka s ministrima vanjskih poslova država i entiteta zapadnog Balkana te sastanka Vijeća EU-a za vanjske poslove. Kazala je kako je to u interesu Europske unije.

"Ministri su se složili da je u interesu EU-a da se ne dopusti da BiH skrene s europskog puta te da moramo ostati ujedinjeni i pronaći njegova nasljednika."

Kallas je naglasila da zapadni Balkan predstavlja strateški prioritet za EU te da se stvari pomiču naprijed.

"Ministri su dali političku suglasnost za proširenje suradnje s partnerima sa zapadnog Balkana u područjima vanjske politike, obrane i sigurnosti. To konkretno znači veću potporu EU-a u borbi protiv hibridnih prijetnji i dezinformacija, novo sigurnosno partnerstvo s Crnom Gorom te veću uporabu Europskog instrumenta mirovne pomoći kako bi se ojačali sigurnosni kapaciteti naših partnera", rekla je Kallas.

Istaknula je i jasne zahtjeve postavljene ministrima iz regije.

"Jasno je da je partnerstvo dvosmjerno. Od naših partnera očekujemo daljnje reforme, poštovanje vladavine prava i jasno usklađivanje s vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a", rekla je Kallas na konferenciji za novinare nakon sastanaka.