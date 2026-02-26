Oglas

prijetnja suverenitetu

Varšava upozorava: Prijetnja dolazi iz samo jednog smjera, a to nije zapad

Hina
26. velj. 2026. 13:04
REUTERS/Kuba Stezycki

Sjedinjene Američke Države ostaju najvažniji vojni partner Poljske, a Varšava je bila i ostat će odani saveznik, ali neće biti "naivčina", rekao je poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski u četvrtak u obraćanju parlamentu.

Njegove izjave odražavaju delikatan čin balansiranja koji proeuropska vlada premijera Donalda Tuska mora izvesti kako bi održala snažnu transatlantsku vezu koju smatraju ključnom za nacionalnu sigurnost u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump narušava stare postavke europske sigurnosti, ističe Reuters.

"Na promjene u SAD-u gledamo s razumijevanjem, ali i zabrinutošću", rekao je Sikorski zastupnicima. "Bili smo i nastavit ćemo biti odani saveznik Amerike. Ali ne smijemo biti naivčine", rekao je. 

Sikorski je također pozvao Europu da preuzme veću odgovornost za svoju sigurnost i naglasio ulogu europskog jedinstva.

"Prijetnja ⁠suverenitetu i sigurnosti Republike Poljske ⁠dolazi iz jednog smjera - s istoka, a ne sa zapada. Ili ćemo ostati ujedinjeni ili će nas progutati veće sile", rekao je Sikorski. 

Poljski ministar je dodao da bi obrana istočnog krila NATO-a od moguće ruske agresije koštala najmanje 1,2 bilijuna eura, što je 24 puta više od poljskog proračuna za obranu, čime je sugerirao da je financijska i vojna pomoć pružena Ukrajini daleko manja od vjerojatnih troškova bilo kakvog potencijalnog rata između Rusije i NATO-a.

Iako sve strane poljskog političkog spektra smatraju Sjedinjene Države najvažnijim jamcem poljske sigurnosti, članovi Tuskove vlade kritizirali su Trumpa, za razliku od nacionalističke oporbe i predsjednika Karola Nawrockog.

Teme
Donald Tusk Europska sigurnost Poljska sigurnost Ruska agresija Transatlantski odnosi

