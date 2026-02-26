Varšava upozorava: Prijetnja dolazi iz samo jednog smjera, a to nije zapad

Sjedinjene Američke Države ostaju najvažniji vojni partner Poljske, a Varšava je bila i ostat će odani saveznik, ali neće biti "naivčina", rekao je poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski u četvrtak u obraćanju parlamentu.
Oglas
Njegove izjave odražavaju delikatan čin balansiranja koji proeuropska vlada premijera Donalda Tuska mora izvesti kako bi održala snažnu transatlantsku vezu koju smatraju ključnom za nacionalnu sigurnost u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump narušava stare postavke europske sigurnosti, ističe Reuters.
"Na promjene u SAD-u gledamo s razumijevanjem, ali i zabrinutošću", rekao je Sikorski zastupnicima. "Bili smo i nastavit ćemo biti odani saveznik Amerike. Ali ne smijemo biti naivčine", rekao je.
Sikorski je također pozvao Europu da preuzme veću odgovornost za svoju sigurnost i naglasio ulogu europskog jedinstva.
"Prijetnja suverenitetu i sigurnosti Republike Poljske dolazi iz jednog smjera - s istoka, a ne sa zapada. Ili ćemo ostati ujedinjeni ili će nas progutati veće sile", rekao je Sikorski.
Poljski ministar je dodao da bi obrana istočnog krila NATO-a od moguće ruske agresije koštala najmanje 1,2 bilijuna eura, što je 24 puta više od poljskog proračuna za obranu, čime je sugerirao da je financijska i vojna pomoć pružena Ukrajini daleko manja od vjerojatnih troškova bilo kakvog potencijalnog rata između Rusije i NATO-a.
Iako sve strane poljskog političkog spektra smatraju Sjedinjene Države najvažnijim jamcem poljske sigurnosti, članovi Tuskove vlade kritizirali su Trumpa, za razliku od nacionalističke oporbe i predsjednika Karola Nawrockog.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas