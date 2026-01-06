Oglas

Zajednička izjava

Europa odgovorila Trumpu oko Grenlanda

author
N1 Info
|
06. sij. 2026. 13:02
U.S. President Donald Trump walks to the White House as he returns from Florida, in Washington, D.C., U.S., January 4, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz
REUTERS/Elizabeth Frantz

Europski čelnici objavili su zajedničku izjavu u kojoj brane Dansku i Grenland. Čelnici Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Španjolske, Velike Britanije i Danske poručili su da Grenland, arktički teritorij, pripada Danskoj.

Oglas

"Isključivo je na Danskoj i Grenlandu da odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda."

U izjavi se izravno ne spominju Sjedinjene Američke Države, ali se naglašava važnost poštivanja međunarodnog prava i načela Povelje Ujedinjenih naroda, osobito onih koja se odnose na poštovanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i državnih granica, javlja Guardian.

Teme
Danska Donald Trump Europa Grenland Koalicija voljnih

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ