Europa odgovorila Trumpu oko Grenlanda

Europski čelnici objavili su zajedničku izjavu u kojoj brane Dansku i Grenland. Čelnici Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Španjolske, Velike Britanije i Danske poručili su da Grenland, arktički teritorij, pripada Danskoj.
"Isključivo je na Danskoj i Grenlandu da odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda."
U izjavi se izravno ne spominju Sjedinjene Američke Države, ali se naglašava važnost poštivanja međunarodnog prava i načela Povelje Ujedinjenih naroda, osobito onih koja se odnose na poštovanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i državnih granica, javlja Guardian.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
