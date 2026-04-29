General kritizirao i ismijao Putina: "Kada ćemo se početi boriti ozbiljno?"

Jurij Balujevski, bivši načelnik Glavnog stožera ruskih oružanih snaga i nekadašnji zamjenik ministra obrane, javno se usprotivio Vladimiru Putinu zbog neuspjeha u ratu u Ukrajini.
Putinov nekadašnji glavni vojni zapovjednik oštro je kritizirao ruske promašaje u tom sukobu.
Bivši načelnik Glavnog stožera Jurij Balujevski rekao je da slabost ruskog čelnika ugrožava budućnost zemlje. Balujevski, koji je bio i zamjenik ministra obrane, poručio je da je vrijeme da Putin „počne ratovati ozbiljno“, čime se otvoreno distancirao od njegove politike.
„Rusija je prva razvila hipersonično oružje“, rekao je Balujevski u govoru pred ruskom Javnom komorom. „I što smo učinili? Išli smo uokolo i na svakom koraku se hvalili: ‘Imamo oružje kakvo nitko nema – i neće ga još dugo imati’.“
Ismijao je Putina dodavši: „Ali to našu zemlju nije učinilo sigurnijom.“
Umirovljeni general, 79-godišnji Balujevski, bio je načelnik ruskog Glavnog stožera od 2004. do 2008. godine. Optužio je Putina da nije adekvatno odgovorio na pojedine ukrajinske napade, uključujući napad na Kremlj 2023. te napade na ruske vojne zrakoplove za rano upozoravanje (AWACS).
„Govorili smo o crvenim linijama, ali koliko još crvene te linije mogu biti? Ne znam kako ste se osjećali kada je ukrajinski dron sletio na kupolu zgrade u kojoj se nalazi vrhovni zapovjednik [Putin], prenosi Mirror.
"Kada ćemo reagirati?"
„A da i ne govorim o tome kada su ti dronovi pogađali naše zrakoplove za rano upozoravanje. Kada su napadali naše objekte, stalno sam čekao… pa kada ćemo reagirati?“
Ovaj rijedak istup veterana dolazi u trenutku kada se čini da ruski ratni napori slabe, a napredovanje na bojišnici zaustavlja ukrajinski otpor. Kritike dolaze i u vrijeme kada Ukrajina sve snažnije pogađa ciljeve duboko unutar ruskog teritorija.
Putin se suočava i s kritikama proratnih blogera i influencera. U istom govoru Balujevski je poručio: „Kada ćemo se početi boriti ozbiljno? Ili je Rusija snažna, ili neće postojati… Naši ‘partneri’ na Zapadu otvoreno nam govore: možda izdržite do 2027., ali 2028. ćemo sigurno krenuti na vas.“
Balujevski, poznat po ranijem zagovaranju preventivnih nuklearnih udara u slučaju egzistencijalne prijetnje Rusiji, upitao je: „Što bismo trebali učiniti? Nastaviti ovu posebnu vojnu operaciju još godinama kao rat iscrpljivanja?
„I koga točno namjeravamo iscrpiti? Cijelu Europu? Cijeli NATO, zajedno s Japanom i svima koji su im se pridružili? A što je s nama samima?“
