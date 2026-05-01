BIVŠI PREDSJEDNIK UKRAJINE
Porošenko za N1: Putin ne razumije engleski, njemački, a ni ruski. Razumije samo jedan jezik...
Bivši ukrajinski predsjednik Petro Porošenko u Novom danu s Ninom Kljenak komentirao je razvoj rata u svojoj zemlji i što očekuje u bližoj budućnosti.
Trenutno se nalazi u Hrvatskoj, kao gost na Forumu Međunarodne demokratske unije.
"Izuzetno sam sretan što sam u Zagrebu i što imam priliku zahvaliti hrvatskim vlastima, hrvatskom narodu, hrvatskom premijeru, mom dobrom prijatelju i prijatelju Ukrajine, Andreju Plenkoviću. Hvala na gostoprimstvu i hvala što u vrlo teškom razdoblju povijesti Ukrajine osjećamo vašu potporu. Vi ste narod koji je prošao kroz vrlo težak rat, znate koja je cijena rata i zato je to za nas izuzetno važno", započeo je pa nastavio:
"Situacija u Ukrajini je... katastrofalna. Kad svake noći i svakog dana ruski projektili i borbeni dronovi ubijaju ukrajinski narod, mi plaćamo tu strašnu cijenu. I ne možete pronaći nijedan drugi narod na svijetu koji želi mir više nego mi, Ukrajinci. U isti mah, potpuno smo uništili Putinov scenarij da zauzme Ukrajinu u roku od tri dana. Prošlo je 13 godina otkako je Putin napao Krim i Donbas, kao i 1527 dana od početka agresije širokih razmjera. Svakog mjeseca Rusija gubi između 30.000 i 40.000 svojih vojnika, šalju ih da ginu u Ukrajini."
A Ukrajina?
Ukrajina ima teške gubitke, ali većinom među civilima. I želimo završiti ovaj rat. A za završetak ovog rata potrebna su nam tri preduvjeta. Prvo: jedinstvo unutar Ukrajine. Isto ono koje smo pokazali 2022. To jedinstvo pomaže ukrajinskom narodu da pokaže svoju otpornost. Drugo: trebamo transatlantsko jedinstvo. Jer, Putin nije napao samo nas, Putin je napao cijeli slobodni svijet, a jedinstvo unutar NATO-a ključan je faktor za opstanak cijele zapadne civilizacije. I treće: trebamo jedinstvo unutar Europske unije. A sigurnost na kontinentu, održiva sigurnosna situacija na kontinentu ne bi smjela ovisiti o imenu premijera ili predsjednika jedne od država članica Europske unije. Ne bi smjela ovisiti o Viktoru Orbánu, Ficu ili nekom takvom. Sustav bi trebao funkcionirati. Oni koji misle da pomoć Ukrajini smatramo milostinjom čine veliku pogrešku jer to nije milostinja, to nije pomoć, nego ulaganje, ulaganje u sigurnost kontinenta. I Ukrajina, koja sada ima najjače i najveće oružane snage na kontinentu, ima vrlo važnu ulogu u zaštiti sigurnosti u Hrvatskoj, Njemačkoj, Francuskoj, čak i u Portugalu. U takvoj situaciji, što prije svaki Europljanin to shvati, to bolje."
Što bi NATO trebao učiniti sljedeće za Ukrajinu u ovom trenutku?
"Govoriti jednim glasom."
Dakle, jedinstvo? Ili?
"Govoriti glasom koji Putin razumije. Znate li što Putin govori? To nije engleski jezik, on ne razumije engleski. Čak ni njemački, unatoč tome što je živio u Dresdenu. Čak ni ruski. Mnogo sam puta s Putinom pokušao govoriti na ruskom, ali on ne razumije. Znate li koji jezik razumije? Jezik sile. Samo ujedinjena Europa može govoriti jezikom sile. Ako Putin pristane na ono što sada tražimo, ne mirovni sporazum od 20 točaka, ne 28 točaka... to je Putinova zamka, Putinov trik. Putinu ne treba naša zemlja, zato je potpuno uništio ukrajinske gradove u Donbasu. Putin u toj situaciji želi zauzeti cijelu Ukrajinu. A nakon toga, tko zna, možda i cijelu Europu. I potrebno je uništiti njegov scenarij tako što ćemo biti snažni.
Što Ukrajini najviše treba?
"Oružje. A ako želite mir i da što prije završimo rat, trebamo protuzračnu obranu kako bismo zaustavili ruske raketne napade i borbene dronove. Trebamo projektile dugog dometa, kako bi se na svaki ruski napad na ukrajinske civilne objekte odmah odgovorilo ukrajinskim protunapadom. U toj situaciji trebamo imati zračne snage jer ćemo se boriti i štititi cijelo europsko nebo. A ako Putin ne zaustavi rat, trebamo ujedinjeni odgovor kroz sankcije jer Putin mora platiti visoku cijenu za agresiju. Ne smije imati sposobnost financirati rat. I u toj situaciji ne razumijem kada Europa, slijedeći mađarski zahtjev, na primjer, traži od nas da popravimo naftovod Družba koji isporučuje rusku naftu u Europu. Ne razumijem zašto Mađarska ne može kupovati naftu preko Hrvatske i svjetskog tržišta."
Vjerojatno zato što kažu da im je to skuplje?
"Ne, jer..."
To je rekao Orbán, sjećate se, zar ne?
"Orbán katkad iznosi teze ruske propagande, ne istinu. I u toj situaciji ne mogu prihvatiti da Rusija svakog dana Mađarskoj i Slovačkoj isporučuje 320.000 barela svoje nafte, a Europa Rusiji svaki dan plaća 24 milijuna dolara. Ma dajte, to je milijun dolara na sat! Europa to plaća, ne vi, nego Mađarska i Slovačka, odnosno, Europa plaća Rusiji, a Putin tim novcem kupuje oružje kako bi ubijao Ukrajince. To je nepravedno, tako ne bi trebalo biti."
U tom kontekstu, što mislite o ulozi Donalda Trumpa?
"On je legitiman izbor američkog naroda. Sjedinjene Američke Države globalni su sigurnosni lider. I trebamo naučiti kako razgovarati s Trumpom. Kao predsjednik Ukrajine tri sam godine surađivao s Trumpom tijekom njegova prvog mandata. I želim vam reći da smo prvo ubojito oružje dobili od SAD-a nakon mog sastanka s Trumpom u Ovalnom uredu. Prije toga nismo mogli dobiti ubojito oružje. Prve sankcije protiv Sjevernog toka 2 uvedene su nakon mog sastanka s Trumpom u Ovalnom uredu. Prve Javeline, prve Stingere i prve financijske resurse dobili smo od Trumpa. Zato trebamo pronaći način kako komunicirati, kako surađivati s Trumpom."
Imate li prijedlog za europske lidere kada je riječ o Donaldu Trumpu?
"Za početak: budite ujedinjeni. Pronađite dobre argumente. Donald Trump ima jednu vrlo zanimljivu posebnost. Ne čita izvješća koja su za njega pripremili u State Departmentu ili čak u Ministarstvu obrane. Vjeruje vlastitoj intuiciji. Trebate pronaći prave riječi. Trebate pronaći interes američkog naroda i interes Sjedinjenih Američkih Država kao zemlje, kao globalnog sigurnosnog lidera. I u toj situaciji svakako mislim da su mir u Ukrajini i pobjeda Ukrajine među glavnim prioritetima za SAD te kako to približiti, kako to učiniti učinkovitijim. Malo sam bio razočaran sastankom u Anchorageu. Mislim da je Putin pripremio tu zamku za cijeli NATO, ne za samoga Trumpa.
Koji je način da Trump djeluje učinkovitije?
"Treba ojačati NATO. Ne govoriti o povlačenju američkih vojnika iz, primjerice, Njemačke. Ne! Prisutnost američkih vojnika u Njemačkoj ključan je interes SAD-a. Nemoguće je biti globalni lider, a ne ulagati u globalnu sigurnost. Vrlo jednostavno. I vjerujem u pobjedu Ukrajine. Da, ako Ukrajina bude u partnerstvu s NATO-om, EU-om i s jasnom budućom perspektivom punopravnog članstva u EU-u. U toj situaciji Putin jednostavno nema drugi izlaz. Mora prihvatiti prekid vatre, a zatim prihvatiti Ukrajinu i Europu kao neovisnu silu. U suprotnom Putin neće zaustaviti rat, ne samo u Ukrajini, nego diljem Europe."
Rekli ste da i Ukrajina mora biti ujedinjena. Što mislite o Zelenskom kao vođi?
"Čujte, ja sam vođa ukrajinske oporbe, ne samo bivši predsjednik Ukrajine, peti predsjednik Ukrajine, nego i vođa oporbe i vođa druge najveće grupacije u parlamentu. I imam mnogo kritika za Zelenskog kada se ne bori protiv korupcije i ne provodi reforme koje olakšavaju našu integraciju u Europsku uniju. Ali sada, tijekom rata, kao što rekoh, moramo biti ujedinjeni. Treba nam koalicija nacionalnog jedinstva. Kažu da rat nije najbolje vrijeme za provođenje reformi, ali to nije točno. Ponosan sam što je tijekom pet godina moga mandata, tijekom rata, Ukrajina provela najveći broj reformi i najučinkovitije reforme, od antikorupcijske infrastrukture do decentralizacije. I u toj situaciji Zelenski može računati na moju podršku za provođenje reformi za europski i euroatlantski razvoj. Mislim da je to sada jedini način. O vladi i oporbi raspravljat ćemo nakon što završimo rat."
A koja je vaša poruka narodu Ukrajine? Jer, kao što ste rekli, već dugo žive u toj situaciji.
"Molim vas, budite optimistični, vjerujte u pobjedu i ostanite ujedinjeni. I nemojte prihvatiti napad na ukrajinski suverenitet, na teritorijalni integritet Ukrajine, ukrajinsku demokraciju i vaša prava. Jer ako Ukrajina ne bude imala suverenitet, teritorijalni integritet, demokraciju i vladavinu prava, nikad neće biti članica Europske unije. A bez punopravnog članstva u EU-u, Ukrajina ne može ostati neovisna uz tako katastrofalnog susjeda kao što je Rusija."
Kako vidite situaciju unutar EU-a? Orbán je otišao, došao je Péter Magyar. Što očekujete od njega? A tu je i Fico. Ide u Moskvu. To je određena poruka, zar ne?
"Imam vrlo pozitivno iskustvo suradnje s Ficom kao premijerom tijekom svog predsjedničkog mandata. Samo morate pronaći pravi jezik za određenu osobu."
Što mislite, koji je pravi jezik za njega?
"Mislim da će Ficu sada biti puno bolje bez Orbána nego s Orbánom. Mislim da je Magyar puno bolji nego Orbán. On nije laka osoba. On je tribun, aktivan i vrlo učinkovit političar. Ali svakako je puno lakše naći zajednički jezik s Magyarom, posebno ako uzmemo u obzir da je Europska solidarnost, stranka kojoj imam čast biti na čelu, članica političke obitelji Europske pučke stranke. I Magyarova stranka TISZA članica je naše obitelji i bit će puno lakše pronaći zajednički pristup na toj platformi. U konačnici, kada kažu da Magyar nije proamerički nastrojen, da je možda proruski nastrojen... Ne! Magyar je promađarski nastrojen. I smatram da je u interesu Mađarske da Ukrajina bude snažna europska nacija. Imam osobno iskustvo razgovora i suradnje s Magyarom i imamo jedinstvenu priliku dovršiti dogovor vrijedan 90 milijardi dolara za potporu ukrajinskim oružanim snagama i ukrajinskoj sigurnosti, otvoriti klaster za buduće članstvo Ukrajine. Magyar ne odbacuje tu perspektivu za Ukrajinu, što je pozitivno. Optimist sam, što uključuje i optimizam glede suradnje s Mađarskom pod Magyarovim vodstvom."
Jeste li optimist? Uz sve što znate, kako vidite budućnost?
"Vjerujte mi, ako niste optimist, ako ne vjerujete u vlastitu pobjedu, nećete pobijediti, ni u ratu ni u miru. Od 2014. bio sam možda najoptimističnija osoba u Ukrajini. Ali to nije samo romantični optimizam. Točno znam što je potrebno učiniti kako bi se pobijedilo u ratu. Jači smo od Rusije, unatoč činjenici da oni svakako imaju više teritorija, ljudi i novca. Mi smo jači. Cijeli svijet je uz nas. Pokazali smo da smo potpuno promijenili oružane snage i ponosan sam što sam stvorio nove ukrajinske oružane snage. Oružane snage dronova i sustava elektroničkog ratovanja. Uz znatno manja financijska ulaganja možemo pobijediti Rusiju. Nitko u to nije vjerovao. Ja nikada nisam nimalo sumnjao u snagu Ukrajine."
Dakle, morate vjerovati ako želite pobijediti?
"Da. I trudim se dati sve od sebe da mi se pridružite te da i vi vjerujete u ukrajinsku pobjedu. Zašto? Zato što je ukrajinska pobjeda i hrvatska pobjeda. Ukrajinsko-hrvatska pobjeda znači europsku pobjedu. A svi smo mi Europljani."
