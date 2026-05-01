Porošenko za N1: Putin ne razumije engleski, njemački, a ni ruski. Razumije samo jedan jezik...

Ukrajina ima teške gubitke, ali većinom među civilima. I želimo završiti ovaj rat. A za završetak ovog rata potrebna su nam tri preduvjeta. Prvo: jedinstvo unutar Ukrajine. Isto ono koje smo pokazali 2022. To jedinstvo pomaže ukrajinskom narodu da pokaže svoju otpornost. Drugo: trebamo transatlantsko jedinstvo. Jer, Putin nije napao samo nas, Putin je napao cijeli slobodni svijet, a jedinstvo unutar NATO-a ključan je faktor za opstanak cijele zapadne civilizacije. I treće: trebamo jedinstvo unutar Europske unije. A sigurnost na kontinentu, održiva sigurnosna situacija na kontinentu ne bi smjela ovisiti o imenu premijera ili predsjednika jedne od država članica Europske unije. Ne bi smjela ovisiti o Viktoru Orbánu, Ficu ili nekom takvom. Sustav bi trebao funkcionirati. Oni koji misle da pomoć Ukrajini smatramo milostinjom čine veliku pogrešku jer to nije milostinja, to nije pomoć, nego ulaganje, ulaganje u sigurnost kontinenta. I Ukrajina, koja sada ima najjače i najveće oružane snage na kontinentu, ima vrlo važnu ulogu u zaštiti sigurnosti u Hrvatskoj, Njemačkoj, Francuskoj, čak i u Portugalu. U takvoj situaciji, što prije svaki Europljanin to shvati, to bolje."