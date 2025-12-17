Eurozastupnici podržali plan rješavanja stambene krize

Glede širenja kratkoročnog najma koji je snažno utjecao na nedostupnost stanova za dugoročni najam, Jorgensen je najavio da će Komisija iznijeti novi zakonodavni prijedlog o kratkoročnom najmu. "To neće biti zabrana; naš prijedlog pomoći će u definiranju područja pod stresom na tržištu stanovanja. Omogućit će lokalnim vlastima da promiču pristupačno stanovanje u svojim gradovima i regijama te da poduzmu proporcionalne mjere za rješavanje negativnih utjecaja kratkoročnog najma", rekao je.