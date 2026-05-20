Von der Leyen upozorila: "EU nema drugog izbora"

Hrvatski eurozastupnik Zelenih Gordan Bosanac pozvao je na mjere veće otpornosti prema inflaciji, a glavni krivci za inflaciju su prema njemu "pohlepni međunarodni trgovački lanci, banke i telekomi koji državama poput moje Hrvatske, tržištima slabije kupovne moći, naplaćuju veće cijene nego drugim zemljama", kao i "promašeno trošenje EU fondova koje smo davali kroz program oporavka i otpornosti pa su se gradili privatni hoteli, privatne poliklinike i obnavljali bazeni umjesto da se ulagalo u osnaživanje tržišta, kupovne moći građana i antiinflatorne mjere".