Fico ljut zbog "prijetećeg pisma": "Neka EU to zaboravi"

Robert Fico tvrdi da Europska komisija želi utjecati na političku situaciju u Slovačkoj, jer je njegovoj vladi zamjerila dvostruke cijene dizela. Prema njegovim riječima, Unija želi i smjenu mađarske vlade Viktora Orbána.
Oglas
"Tko će objašnjavati nestašicu nafte? Tko će objašnjavati da će benzin i dizel stajati 2,5 eura? Tko će objašnjavati ako porastu cijene hrane i usluga? Pa vlada Roberta Fica“, rekao je premijer na konferenciji za medije, prenosi Denník E.
Vlada je odlučila da će u Slovačkoj postojati dvostruke cijene dizela, pri čemu strani vozači plaćaju višu cijenu.
Prema Ficu, Slovačka ima pravo zaštititi se od negativnih posljedica ratnog sukoba na Bliskom istoku. Također je naveo da već drugi mjesec ne dolazi nafta naftovodom Družba. Ponovno je ustvrdio da je za to odgovoran ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te da time šteti Slovačkoj.
Europska komisija poslala je Slovačkoj pismo koje je Fico nazvao prijetećim. U njemu Komisija zadržava pravo pokrenuti hitni postupak zbog povrede obveza i traži od Slovačke da prestane primjenjivati ovu mjeru.
Fico poziva Komisiju da isto pismo pošalje i Zelenskom
Fico poziva Komisiju da isto pismo pošalje i Zelenskom te izvrši pritisak na Ukrajinu kako bi omogućila inspekcijskom timu provjeru naftovoda Družba. Od predsjednice Komisije traži da zaprijeti Zelenskom kako Ukrajina neće dobiti zajam od 90 milijardi ako ne obnovi rad naftovoda Družba.
Još jedan Ficov zahtjev jest da u inspekcijskom timu budu ili predstavnici Slovačke i Mađarske zajedno sa stručnjacima iz EU-a, ili predstavnici Češke.
„Neka EU zaboravi na susretljivost Slovačke pri ubrzanom prijemu Ukrajine u EU“, dodao je.
Ministrica gospodarstva Denisa Saková objasnila je da su na dvostruke cijene morali pristati jer je država rafineriji Slovnaft posudila zalihe nafte koje su bile u vlasništvu državnih robnih rezervi.
Komisija Slovačkoj zamjera i ograničenje točenja goriva na maksimalno 400 eura po jednom spremniku. Prema riječima ministrice, ta je mjera imala učinak jer je već nakon dva dana njezine primjene udio benzinskih postaja bez goriva pao s 10 na 5 posto.
Saková je dodala da je Slovnaft već počeo vraćati posuđenu naftu te da će je vjerojatno vratiti do 15. travnja.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas