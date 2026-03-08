Slovački premijer: Ako Orbán izgubi na izborima, blokirat ćemo pomoć Ukrajini

„Međutim, nisam naivan. Ukrajinski predsjednik nedavno govori o ponovnom pokretanju opskrbe za mjesec i pol. Dakle, nakon izbora u Mađarskoj, gdje računa na pobjedu oporbe. Tada više neće biti šanse za naftu s istoka. Osim ako netko drugi ne preuzme mađarsku štafetu“, rekao je Fico, aludirajući da bi Slovačka mogla preuzeti tu ulogu. Izbori u Mađarskoj održat će se 12. travnja.