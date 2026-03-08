Slovački premijer: Ako Orbán izgubi na izborima, blokirat ćemo pomoć Ukrajini

Slovački premijer Robert Fico naznačio je da je spreman slijediti primjer Mađarske i blokirati zajam Europske unije od 90 milijardi eura za Ukrajinu ako stranka Fidesz Viktora Orbána izgubi izbore.
Fico je rekao da planira razgovarati o obustavi rada naftovoda Družba na predstojećem sastanku s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Dodao je da će ponuditi usluge Slovačke u slučaju da bude potrebno „dodatno pritegnuti vijke“ u vezi s naftovodom u Ukrajini, prenosi Ukrainska Pravda.
„Ali najvažnija poruka bit će da je Slovačka spremna preuzeti štafetu od Mađarske ako bude potrebno“, rekao je Fico.
Istaknuo je da je zajam EU-a od 90 milijardi eura za Ukrajinu trenutačno praktički blokiran.
„Međutim, nisam naivan. Ukrajinski predsjednik nedavno govori o ponovnom pokretanju opskrbe za mjesec i pol. Dakle, nakon izbora u Mađarskoj, gdje računa na pobjedu oporbe. Tada više neće biti šanse za naftu s istoka. Osim ako netko drugi ne preuzme mađarsku štafetu“, rekao je Fico, aludirajući da bi Slovačka mogla preuzeti tu ulogu. Izbori u Mađarskoj održat će se 12. travnja.
Dodao je da je blokiranje tog „ogromnog vojnog dara Ukrajini legitimno sredstvo za postizanje obnove isporuke nafte“.
„U svakom slučaju, lopta je sada u dvorištu Europske unije“, zaključio je premijer.
Podsjećamo, Europska komisija je 6. ožujka potvrdila da je Fico zatražio sastanak s Ursulom von der Leyen, koji bi se uskoro trebao održati. Fico je također rekao da namjerava uskladiti svoje stajalište s Europskom komisijom o naftovodu Družba prije eventualnog sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
