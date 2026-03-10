Slovački premijer: Von der Leyen i ja se slažemo oko naftovoda Družba

Slovački premijer kaže da su on i predsjednica Europske komisije usklađeni oko obnove naftovoda Družba, dok se spor između Slovačke, Mađarske i Ukrajine oko oštećene naftne rute pojačava.
Slovački premijer Robert Fico izjavio je da je s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen postigao dogovor o potrebi obnove naftovoda Družba, nakon sastanka održanog na marginama Svjetskog nuklearnog foruma, piše Euronews.
Naftovod, koji prenosi rusku naftu kroz Ukrajinu prema Slovačkoj i Mađarskoj, pogođen je u ruskom napadu dronom krajem siječnja i još nije popravljen. Bratislava i Budimpešta tvrde da je i dalje operativan te optužuju Kijev da to pitanje koristi za političku ucjenu.
„Razgovarali smo o potrebi ponovne uspostave tranzita ruske nafte preko ukrajinskog teritorija prema Slovačkoj. Drago mi je da po ovom pitanju dijelimo isto mišljenje s Europskom komisijom“, rekao je Fico u izjavi objavljenoj na društvenim mrežama nakon razgovora.
Von der Leyen je također objavila poruku nakon sastanka, ali nije izravno spomenula naftovod.
„Razgovarali smo o potrebi pristupačnih cijena energije za Europljane uz istodobno osiguranje sigurnih opskrbnih lanaca za Slovačku i EU. Na kocki je naša energetska neovisnost“, rekla je, dodajući da će to pitanje biti jedna od glavnih tema na summitu Europskog vijeća sljedeći tjedan.
Europska komisija ponudila je Ukrajini i tehničku pomoć i financiranje za popravke.
Fico je citirao von der Leyen rekavši da dijeli njegovo stajalište o obnovi.
„Slažemo se da se naftovod Družba mora obnoviti. Ako je oštećen – a mi smatramo da nije – mora se popraviti. Nudimo svoje kapacitete za popravak“, rekao je.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naznačio je nevoljkost da se radovi provedu bez preduvjeta.
„Iskreno, ja ga ne bih popravljao“, rekao je prošlog tjedna, navodeći da bi eventualni radovi ovisili o prekidu vatre te da bi mogli potrajati i do šest tjedana.
Spor je paralizirao raspodjelu pomoći EU-a Ukrajini jer je Mađarska blokirala paket zajmova EU-a vrijedan 90 milijardi eura kao odgovor na spor oko naftovoda. U utorak je Fico zaprijetio da će uskratiti financijsku potporu EU-a Ukrajini ako naftovod ne bude popravljen i ako Viktor Orbán izgubi izbore u travnju.
Ranije su Mađarska i Slovačka zajednički osnovale stručnu skupinu i službeno zatražile pristup oštećenom mjestu, no Kijev nije odgovorio. Prije dva tjedna Europska komisija pozvala je Ukrajinu da ubrza radove na popravku.
