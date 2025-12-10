Oglas

FOTO / Pogledajte kako je Merz dočekao Plenkovića u Berlinu

10. pro. 2025. 14:13
German Chancellor Friedrich Merz welcomes Croatia's Prime Minister Andrej Plenkovic for a meeting at the Chancellery in Berlin, Germany December 10, 2025. Markus Schreiber/Pool via REUTERS
Markus Schreiber/Pool via REUTERS

Premijer Andrej Plenković boravi u radnom posjetu Saveznoj Republici Njemačkoj gdje se sastao s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom. Nakon Merzove dobrodošlice i sastanka dvojice čelnika, uslijedila je zajednička press konferencija

German Chancellor Friedrich Merz speaks with Croatia's Prime Minister Andrej Plenkovic during their meeting at the Chancellery in Berlin, Germany December 10, 2025. Markus Schreiber/Pool via REUTERS
Markus Schreiber/Pool via REUTERS

Nakon sastanka Plenkovića s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, ministar obrane Ivan Anušić potpisao je potvrdu narudžbe o isporuci tenkova Leopard Hrvatskoj.Riječ je o nabavi 44 tenka Leopard 2A8. Ugovor je vrijedan milijardu i 300 milijuna eura.

U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Berlinu, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić potpisao je dodatni ugovor s tvrtkom KNDS Deutschland o isporuci simulatora i opreme te Ugovor o pružanju usluge produženog jamstva za tenkove Leopard 2A8.

Podsjetimo, Hrvatska nabavlja 44 njemačka borbena tenka Leopard 2A8 s tri simulatora, pričuvnim dijelovima i logističkom potporom, koja ćemo platiti 144,8 milijuna eura manje. Toliki je iznos njemačko ministarstvo obrane uplatilo MORH-u za tenkove, borbena vozila i streljivo koje smo ustupili Ukrajini krajem 2024. godine, a namijenjen je upravo za nabavu njihovih Leoparda.

Isporuka tenkova očekuje se od 2028. do 2030., a ukupna vrijednost nabave je 1,5 milijarde eura. Većina tog iznosa, 1,1 milijarda, osigurat će se kroz EU SAFE zajam od 2026. do 2030. godine, dok se sredstva za pružanje usluge produženog jamstva, ekonomsko uvećanje cijena i plaćanje PDV-a u iznosu 343,6 milijuna eura osiguravaju u proračunu MORH-a od 2026. do 2033, podsjećaTportal.

