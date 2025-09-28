FOTO / NATO objavio fotografiju: Ovo se ne viđa svaki dan!

Najveći svjetski nosač aviona, američki USS Gerald R. Ford, uplovio je u norveški Oslofjord, objavio je NATO na društvenoj mreži X uz poruku: „To nije prizor koji viđate svaki dan!”
Oglas
Najveći američki nosač aviona uplovio u Oslofjord
Fotografija koju je objavio NATO prikazuje nosač u norveškom Oslofjordu, a dolazak je izazvao brojne reakcije korisnika mreža – od pohvala moći i simbolike odvraćanja, do podsjetnika na povijesne događaje.
Više ih je spomenulo potapanje njemačkog bojnog broda Blücher upravo u Oslofjordu 9. travnja 1940. godine, kada su ga norveške snage zaustavile kod utvrde Oscarsborg.
That's something you don't see every day!— NATO (@NATO) September 28, 2025
The world’s largest aircraft carrier, 🇺🇸 USS Gerald R. Ford, sailing in the Oslofjord 🇳🇴 pic.twitter.com/nJ6xmpo6Xv
Među komentarima su se našla i pitanja o sigurnosnim aspektima: neki su primijetili da se zrakoplovi nalaze na palubi, dok su drugi ironično podsjetili na mogućnost praćenja od strane ruskih podmornica.
Norveški ministar vanjskih poslova tom je prilikom održao govor na nosaču, naglasivši važnost podrške Ukrajini. Dolazak USS Gerald R. Forda u Oslofjord tako je poslužio i kao simbolična poruka jedinstva NATO saveznika u trenucima kada rat u Ukrajini ulazi u novu fazu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas