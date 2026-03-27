Cretetip piše kako je USS Gerald R. Ford (CVN-78) ponovno u pokretu, ali ranije nego što je itko očekivao. Napustio je jučer zaljev Souda na Kreti, skraćujući svoj planirani boravak na održavanju kako bi isplovio prema Splitu u Hrvatskoj. Izvorno je planirano da nosač aviona ostane usidren na Kreti do 2. travnja. Zaustavljanje je bilo namijenjeno kako bi se posadama omogućio popravak štete nastale tijekom velikog požara koji je izbio u praonici broda 12. ožujka tijekom plovidbe u regiji.