FOTO / U Split uplovio najveći ratni brod u povijesti: Amerikanci se zahvalili Hrvatskoj na gostoprimstvu
Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, najveći sagrađeni ratni brod, uplovio je u Split radi planiranog posjeta i održavanja, objavilo je američko veleposlanstvo u Hrvatskoj.
"Tijekom svog posjeta, USS GERALD R. FORD će ugostiti lokalne dužnosnike i ključne čelnike kako bi se potvrdio snažan i trajan savez između Sjedinjenih Država i Hrvatske", ističe veleposlanstvo, koje je odnose između dviju zemalja opisalo kao bliske, a Hrvatsku "cijenjenom saveznicom iz NATO-a i prijateljicom".
Jedinice američke mornarice često posjećuju Hrvatsku zbog popravaka i zajedničkih vježbi, dodaje veleposlanstvo.
"Posjet omogućuje posadi važnu prigodu da uživa u bogatoj kulturi i prirodnim ljepotama Hrvatske, a Sjedinjenim Državama dodatnu priliku za komunikaciju s ključnim saveznikom i jačanje američko-hrvatskog odnosa, ukorijenjenog u zajedničkim vrijednostima i sigurnosnim interesima", naglasili su iz američkog veleposlanstva.
Nosač zrakoplova je posljednji put bio u Splitu u listopadu 2025., a prvi put u lipnju 2023.
Ovaj put novinarima neće biti organiziran posjet brodu.
Brod je zajedno sa svojih 4500 članova posade i borbenih pilota bio u Sredozemnom moru 24. listopada kada je ministar obrane Pete Hegseth naredio njegovo ubrzano premještanje do Kariba kako bi pomogao u kampanji pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa na Nicolasa Madura, čelnika Venezuele prije nego što je zarobljen.
Nosač zrakoplova je potom preusmjeren na Bliski istok zbog američko-izraelskog rata protiv Irana.
Mornarima je trebalo preko 30 sati da bi ugase požar koji je 12. ožujka izbio u praonici rublja, koji nije bio povezan s vojnom akcijom.
Preko 600 članova posade je ostalo bez svojih kreveta te su morali spavati na podovima i stolovima, kazali su dužnosnici.
USS Gerald R. Ford (CVN 78) najveći je sagrađeni ratni brod. Dugačak je više od 330, a visok 76 metara i ima 25 paluba. Gradnja je stajala 12,8 milijardi dolara, a još je 4,7 milijardi utrošeno za istraživanje i razvoj. Može nositi 75 zrakoplova. Uz zrakoplovno osoblje posadu čini 4500 članova posade.
Brod nosi najnaprednije američke palubne lovce, F-35C Lightning II i F/A-18E/F Super Hornet, avione za izviđanje i rano upozorenje E-2D Advanced Hawkeye, mornaričke jurišnike za protuelektroničku borbu EA-18G Growler, te višenamjenske helikoptere MH-60R/S i brojne tipove bespilotnih letjelica.
Ime je dobio po 38. američkom predsjedniku Geraldu Rudolphu Fordu, a matična luka mu je u Norfolku u Virginiji.
