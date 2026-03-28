USS GERALD R. FORD

FOTO / U Split uplovio najveći ratni brod u povijesti: Amerikanci se zahvalili Hrvatskoj na gostoprimstvu

Hina
28. ožu. 2026. 10:22
Gerald R. Ford
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, najveći sagrađeni ratni brod, uplovio je u Split radi planiranog posjeta i održavanja, objavilo je američko veleposlanstvo u Hrvatskoj.

"Tijekom svog posjeta, USS GERALD R. FORD će ugostiti lokalne dužnosnike i ključne čelnike kako bi se potvrdio snažan i trajan savez između Sjedinjenih Država i Hrvatske", ističe veleposlanstvo, koje je odnose između dviju zemalja opisalo kao bliske, a Hrvatsku "cijenjenom saveznicom iz NATO-a i prijateljicom".

Jedinice američke mornarice često posjećuju Hrvatsku zbog popravaka i zajedničkih vježbi, dodaje veleposlanstvo.

"Posjet omogućuje posadi važnu prigodu da uživa u bogatoj kulturi i prirodnim ljepotama Hrvatske, a Sjedinjenim Državama dodatnu priliku za komunikaciju s ključnim saveznikom i jačanje američko-hrvatskog odnosa, ukorijenjenog u zajedničkim vrijednostima i sigurnosnim interesima", naglasili su iz američkog veleposlanstva.

Nosač zrakoplova je posljednji put bio u Splitu u listopadu 2025., a prvi put u lipnju 2023.

Ovaj put novinarima neće biti organiziran posjet brodu.

Brod je zajedno sa svojih 4500 članova posade i borbenih pilota bio u Sredozemnom moru 24. listopada kada je ministar obrane Pete Hegseth naredio njegovo ubrzano premještanje do Kariba kako bi pomogao u kampanji pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa na Nicolasa Madura, čelnika Venezuele prije nego što je zarobljen.

Gerald R. Ford
Gerald R. Ford
Gerald R. Ford
Nosač zrakoplova je potom preusmjeren na Bliski istok zbog američko-izraelskog rata protiv Irana.

Mornarima je trebalo preko 30 sati da bi ugase požar koji je 12. ožujka izbio u praonici rublja, koji nije bio povezan s vojnom akcijom.

Preko 600 članova posade je ostalo bez svojih kreveta te su morali spavati na podovima i stolovima, kazali su dužnosnici.

​USS Gerald R. Ford (CVN 78) najveći je sagrađeni ratni brod. Dugačak je više od 330, a visok 76 metara​ i ima 25 paluba. Gradnja je stajala 12,8 milijardi dolara, a još je 4,7 milijardi utrošeno za istraživanje i razvoj. Može nositi 75 zrakoplova. ​Uz zrakoplovno osoblje posadu​ čini 4500 članova posade.

Brod nosi najnaprednije američke palubne lovce, F-35C Lightning II i F/A-18E/F Super Hornet, avione za izviđanje i rano upozorenje E-2D Advanced Hawkeye, mornaričke jurišnike za protuelektroničku borbu EA-18G Growler, te višenamjenske helikoptere MH-60R/S i brojne tipove bespilotnih letjelica.

Ime je dobio po 38. američkom predsjedniku Geraldu Rudolphu Fordu, a matična luka mu je u Norfolku u Virginiji.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

