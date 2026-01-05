Tko je sudac koji vodi Madurovu parnicu? Ima 92 godine, imenovao ga je Bill Clinton

Veliki, medijski popraćen slučaj protiv Nicolása Madura dodijeljen je 92-godišnjem saveznom sucu Alvinu K. Hellersteinu, kojeg je 1998. godine nominirao i potvrdio predsjednik Bill Clinton.
Alvin K. Hellerstein, viši sudac od 2011. godine na Saveznom sudu za južni okrug New Yorka, predsjedao je predmetima proizašlima iz terorističkih napada 11. rujna 2001., kao i drugim slučajevima povezanim s terorizmom i nacionalnom sigurnošću, piše CNN.
Tijekom ljeta je bivši venezuelanski general i šef obavještajne službe Hugo Carvajal Barrios pred Hellersteinom priznao krivnju po optužbama vezanim uz narko-terorizam i trgovinu drogom.
Hellerstein je posljednjih godina ponovno dospio u središte pozornosti kada je odbio zahtjeve Donalda Trumpa da se njegov kazneni slučaj vezan uz isplate za šutnju premjesti na savezni sud. Hellerstein je zaključio da Trumpove isplate Michaelu Cohenu, koji je omogućio isplate za šutnju glumici filmova za odrasle Stormy Daniels, nisu bile službene radnje povezane s njegovom predsjedničkom dužnošću. Trump se i dalje bori protiv te odluke.
U proljeće je Hellerstein donio presudu kojom je zaustavio Trumpovu administraciju u korištenju Zakona o stranim neprijateljima za deportaciju Venezuelanaca te je kritizirao administraciju zbog deportiranja ljudi u strani zatvor „uz slabu nadu u pravni postupak ili povratak“.
Opširnije o američkoj agresiji na Venezuelu pročitajte OVDJE.
