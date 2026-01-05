Tko je sudac koji vodi Madurovu parnicu? Ima 92 godine, imenovao ga je Bill Clinton

Hellerstein je posljednjih godina ponovno dospio u središte pozornosti kada je odbio zahtjeve Donalda Trumpa da se njegov kazneni slučaj vezan uz isplate za šutnju premjesti na savezni sud. Hellerstein je zaključio da Trumpove isplate Michaelu Cohenu, koji je omogućio isplate za šutnju glumici filmova za odrasle Stormy Daniels, nisu bile službene radnje povezane s njegovom predsjedničkom dužnošću. Trump se i dalje bori protiv te odluke.