Evo za što se tereti Maduro i kako će se braniti pred američkim sudom

Dok čekamo pojavljivanje Nicolása Madura pred sudom u 18 sati po našem vremenu, Sky donosi kratak pregled optužnice koja je u subotu otpečaćena.
Sva događanja uživo u vezi otetog venezuelskog predsjednika i njegove supruge pratimo ovdje.
Tko je optužen?
U optužnici su američke vlasti optužile ukupno šest osoba, uključujući Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores.
Osim njih, optuženi su i:
- Madurov sin, Nicolás Maduro Guerra
- Venezuelanski ministar unutarnjih poslova, Diosdado Cabello
- Bivši ministar unutarnjih poslova, Ramón Rodríguez Chacín
- Vođa kriminalnog sindikata Tren de Aragua, poznat kao Niño Guerrero
Koje optužbe terete Madura?
Protiv njega su podignute četiri točke optužnice:
- Zavjera u vezi s narkoterorizmom
- Zavjera za uvoz kokaina
- Posjedovanje strojnica i razornog oružja
- Zavjera za posjedovanje strojnica i razornog oružja
Ove su točke identične optužnici protiv Madura koju je isto tužiteljstvo u New Yorku podiglo još 2020. godine, javlja Sky.
Abducted Venezuelan leader Nicolas Maduro was spotted while he was transferred to a New York City courthouse for his first appearance after being taken by the US military on Saturday. pic.twitter.com/oB9y5ChjsT— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 5, 2026
Detaljnije, optužnica Madura tereti da je:
- Zlorabio položaj javnog povjerenja i korumpirao nekad legitimne institucije kako bi u SAD uvezao „tone kokaina“
- Pružao „zaštitu provođenja zakona i logističku potporu“ trgovcima drogom
- Prodavao venezuelanske diplomatske putovnice narko-trgovcima i omogućavao letove pod diplomatskim pokrićem kako bi se dobit dopremila u Venezuelu
Njegova supruga dodatno je optužena da je naredila otmice i ubojstva, kao i da je 2007. primila mito kako bi organizirala sastanak između trgovaca drogom i ravnatelja Nacionalnog ureda za borbu protiv droga.
Koje obrane su mu na raspolaganju?
Maduro može pokušati nekoliko linija obrane, uključujući:
- Traženje odbacivanja optužnice uz obrazloženje da ima imunitet od kaznenog progona jer je strani šef države
- Pozivanje na pravnu doktrinu prema kojoj se optužbe mogu odbaciti ako su podignute osvetnički ili selektivno
- Tvrdnju da su optužbe prestare da bi se mogle sudski goniti
