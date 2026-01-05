Oglas

četiri točke optužnice

Evo za što se tereti Maduro i kako će se braniti pred američkim sudom

author
N1 Info
|
05. sij. 2026. 15:53
maduro pred sudom
Adam Gray / REUTERS

Dok čekamo pojavljivanje Nicolása Madura pred sudom u 18 sati po našem vremenu, Sky donosi kratak pregled optužnice koja je u subotu otpečaćena.

Sva događanja uživo u vezi otetog venezuelskog predsjednika i njegove supruge pratimo ovdje.

Tko je optužen?

U optužnici su američke vlasti optužile ukupno šest osoba, uključujući Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores.

Osim njih, optuženi su i:

  • Madurov sin, Nicolás Maduro Guerra
  • Venezuelanski ministar unutarnjih poslova, Diosdado Cabello
  • Bivši ministar unutarnjih poslova, Ramón Rodríguez Chacín
  • Vođa kriminalnog sindikata Tren de Aragua, poznat kao Niño Guerrero


Koje optužbe terete Madura?

Protiv njega su podignute četiri točke optužnice:

  • Zavjera u vezi s narkoterorizmom
  • Zavjera za uvoz kokaina
  • Posjedovanje strojnica i razornog oružja
  • Zavjera za posjedovanje strojnica i razornog oružja

Ove su točke identične optužnici protiv Madura koju je isto tužiteljstvo u New Yorku podiglo još 2020. godine, javlja Sky.

Detaljnije, optužnica Madura tereti da je:

  • Zlorabio položaj javnog povjerenja i korumpirao nekad legitimne institucije kako bi u SAD uvezao „tone kokaina
  • Pružao „zaštitu provođenja zakona i logističku potporu“ trgovcima drogom
  • Prodavao venezuelanske diplomatske putovnice narko-trgovcima i omogućavao letove pod diplomatskim pokrićem kako bi se dobit dopremila u Venezuelu

Njegova supruga dodatno je optužena da je naredila otmice i ubojstva, kao i da je 2007. primila mito kako bi organizirala sastanak između trgovaca drogom i ravnatelja Nacionalnog ureda za borbu protiv droga.

Koje obrane su mu na raspolaganju?

Maduro može pokušati nekoliko linija obrane, uključujući:

  • Traženje odbacivanja optužnice uz obrazloženje da ima imunitet od kaznenog progona jer je strani šef države
  • Pozivanje na pravnu doktrinu prema kojoj se optužbe mogu odbaciti ako su podignute osvetnički ili selektivno
  • Tvrdnju da su optužbe prestare da bi se mogle sudski goniti

Teme
cilia flores kokain nicolas maduro venezuela za što je optužen maduro

