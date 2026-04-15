FOTO, VIDEO / Potpuno blokiran Hormuz. Na Bliski istok stiže tisuće američkih vojnika, Rusi podržali iranski nuklearni program

⁠Kineski tanker Rich Starry pod američkim sankcijama vratio se u srijedu kroz Hormuški tjesnac nakon što je dan ranije izašao iz Zaljeva, pokazuju podaci o brodarskom prometu, ne uspijevajući probiti američku blokadu brodova koji pristaju u iranske luke.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je blokadu u nedjelju nakon što mirovni pregovori tijekom vikenda u Islamabadu između SAD-a i Irana nisu završili dogovorom.

Cilj Trumpove blokade je spriječiti zaradu Irana od naplate naknada za prolaz kroz tjesnac i smanjiti njegove prihode od nafte.

Američka vojska tvrdi da je potpuno blokirala pomorsku trgovinu u i iz Irana te da se pomorska blokada nastavlja provoditi protiv plovila svih nacija koja ulaze ili izlaze iz obalnih područja ili luka u toj zemlji.

"Tijekom prva 24 sata nijedan brod nije prošao američku blokadu", priopćilo je američko Središnje zapovjedništvo na X-u, dodajući da je šest plovila poslušalo upute američkih snaga da se okrenu i vrate u iransku luku.

No podaci o pomorskom prometu, kako je u utorak prenio Reuters, pokazuju da prvi dan američke blokade brodova nije mnogo utjecao na promet u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je najmanje osam brodova, uključujući tri tankera povezana s Iranom, prošlo kroz prolaz.

Kineski tanker bio je među najmanje osam brodova koji su prelazili plovni put u utorak, prvog dana američke blokade.

Američki razarač zaustavio je u utorak dva naftna tankera koji su pokušavali napustiti iransku luku Šabahar u Omanskom zaljevu, rekao je američki dužnosnik.

Iranska agencija Fars javila je pak u srijedu da je iranski supertanker prošao je kroz Hormuški tjesnac prema luci Imam Homeini unatoč američkoj blokadi.

Fars je objavio da supertanker može prevoziti dva milijuna barela sirove nafte.

Podaci Kplera i LSEG-a pokazuju da supertanker Alicia koji prevozi iransku naftu od 2023. ulazi u Zaljev kroz tjesnac u srijedu, da je prazan i da ide prema iračkoj luci kako bi utovario teret u četvrtak.

Kineski tanker prevozio je metanol

Rich Starry i njegov vlasnik, Shanghai Xuanrun Shipping Co, stavljeni su pod američke sankcije zbog poslovanja s Iranom. Tvrtka nije bila dostupna za komentar.

Rich Starry je prevozio 250.000 barela metanola koji utovaren je u luci Hamrija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pokazali su podaci Kplera. Trenutno je usidren uz obalu Irana.

Blokada je stvorila još veću neizvjesnost za brodare, naftne tvrtke i osiguravatelje. Promet je ostao na samo djeliću od preko 130 dnevnih prelazaka prije početka rata SAD-a i Izraela protiv Irana 28. veljače, rekli su izvori iz industrije u utorak.

Prema podacima Kplera i LSEG-a dosad nijedan iranski tanker sa sirovom naftom nije prošao kroz tjesnac od početka američke blokade.

Reuters dodaje da je tanker VLCC Agios Fanourios I pod zastavom Malte ušao u Zaljev preko tjesnaca u srijedu u drugom pokušaju tranzita, prema pomorskim podacima.

Plovi u Irak kako bi utovario sirovu naftu iz Basre za vijetnamsku rafineriju Nghi Son, prema podacima i trgovinskim izvorima.