FOTO, VIDEO / Potpuno blokiran Hormuz. Na Bliski istok stiže tisuće američkih vojnika, Rusi podržali iranski nuklearni program

Pregovori o okončanju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogli bi se nastaviti tijekom naredna dva dana, kazao je u utorak američki predsjednik Donald Trump, nakon što je neuspjeh pregovora tijekom vikenda potaknuo Washington da uvede blokadu iranskih luka.
Dužnosnici zemalja Perzijskoga zaljeva, Pakistana i Irana također su kazali da bi se predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogli vratiti u Pakistan kasnije ovog tjedna premda je jedan viši iranski izvor kazao da datum još nije određen.
No, dok se čeka, satelitske snimke otkrivaju da Iran iskopava lansere raketa, što znači da se sprema na nastavak sukoba.
13:49
Kineski tanker vratio se u Zaljev
Kineski tanker Rich Starry pod američkim sankcijama vratio se u srijedu kroz Hormuški tjesnac nakon što je dan ranije izašao iz Zaljeva, pokazuju podaci o brodarskom prometu, ne uspijevajući probiti američku blokadu brodova koji pristaju u iranske luke.
Američki predsjednik Donald Trump objavio je blokadu u nedjelju nakon što mirovni pregovori tijekom vikenda u Islamabadu između SAD-a i Irana nisu završili dogovorom.
Cilj Trumpove blokade je spriječiti zaradu Irana od naplate naknada za prolaz kroz tjesnac i smanjiti njegove prihode od nafte.
Američka vojska tvrdi da je potpuno blokirala pomorsku trgovinu u i iz Irana te da se pomorska blokada nastavlja provoditi protiv plovila svih nacija koja ulaze ili izlaze iz obalnih područja ili luka u toj zemlji.
"Tijekom prva 24 sata nijedan brod nije prošao američku blokadu", priopćilo je američko Središnje zapovjedništvo na X-u, dodajući da je šest plovila poslušalo upute američkih snaga da se okrenu i vrate u iransku luku.
No podaci o pomorskom prometu, kako je u utorak prenio Reuters, pokazuju da prvi dan američke blokade brodova nije mnogo utjecao na promet u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je najmanje osam brodova, uključujući tri tankera povezana s Iranom, prošlo kroz prolaz.
Kineski tanker bio je među najmanje osam brodova koji su prelazili plovni put u utorak, prvog dana američke blokade.
Američki razarač zaustavio je u utorak dva naftna tankera koji su pokušavali napustiti iransku luku Šabahar u Omanskom zaljevu, rekao je američki dužnosnik.
Iranska agencija Fars javila je pak u srijedu da je iranski supertanker prošao je kroz Hormuški tjesnac prema luci Imam Homeini unatoč američkoj blokadi.
Fars je objavio da supertanker može prevoziti dva milijuna barela sirove nafte.
Podaci Kplera i LSEG-a pokazuju da supertanker Alicia koji prevozi iransku naftu od 2023. ulazi u Zaljev kroz tjesnac u srijedu, da je prazan i da ide prema iračkoj luci kako bi utovario teret u četvrtak.
Kineski tanker prevozio je metanol
Rich Starry i njegov vlasnik, Shanghai Xuanrun Shipping Co, stavljeni su pod američke sankcije zbog poslovanja s Iranom. Tvrtka nije bila dostupna za komentar.
Rich Starry je prevozio 250.000 barela metanola koji utovaren je u luci Hamrija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pokazali su podaci Kplera. Trenutno je usidren uz obalu Irana.
Blokada je stvorila još veću neizvjesnost za brodare, naftne tvrtke i osiguravatelje. Promet je ostao na samo djeliću od preko 130 dnevnih prelazaka prije početka rata SAD-a i Izraela protiv Irana 28. veljače, rekli su izvori iz industrije u utorak.
Prema podacima Kplera i LSEG-a dosad nijedan iranski tanker sa sirovom naftom nije prošao kroz tjesnac od početka američke blokade.
Reuters dodaje da je tanker VLCC Agios Fanourios I pod zastavom Malte ušao u Zaljev preko tjesnaca u srijedu u drugom pokušaju tranzita, prema pomorskim podacima.
Plovi u Irak kako bi utovario sirovu naftu iz Basre za vijetnamsku rafineriju Nghi Son, prema podacima i trgovinskim izvorima.
12:59
Stižu dodatni američki vojnici
SAD će u narednim danima poslati tisuće dodatnih vojnika na Bliski istok dok administracija Donalda Trumpa nastoji izvršiti pritisak na Iran kako bi pristao na dogovor, rekli su američki dužnosnici za Washington Post.
U izvještaju se navodi i da su moguće dodatne zračne ili kopnene operacije ako primirje ne opstane.
Dužnosnici su rekli da će oko 6000 vojnika na nosaču zrakoplova USS George H. W. Bush, uz pratnju nekoliko ratnih brodova, biti upućeno prema Bliskom istoku.
11:21
Libanonu prijeti glad
Libanon se i dalje suočava s krizom sigurnosti opskrbe hranom usred kontinuiranog izraelskog bombardiranja, izjavila je direktorica Svjetskog programa za hranu u Libanonu.
"Rat pogoršava glad. Ono što vidimo jest velik broj ljudi koji ne znaju odakle će doći njihov sljedeći obrok", rekla je Allison Oman Lawi za CNN.
Više od milijun ljudi raseljeno je diljem Libanona od početka rata s Iranom, dodala je Lawi.
11:20
Iranski predsjednik: Ne tražimo rat, tražimo dijalog
Iranski predsjednik Masoud Pezeškijan izjavio je da njegova zemlja ne traži rat, nego dijalog, te da će svaki pokušaj Sjedinjenih Država da nametnu svoju volju ili prisile Iran na predaju propasti, prenijela je novinska agencija IRNA.
"Kakvo opravdanje postoji za gađanje civila, elita i djece te uništavanje vitalnih objekata, uključujući škole i bolnice, u okviru međunarodnog prava i humanitarnih načela", dodao je Pezeškijan.
10:44
Rusija podržala iranski nuklearni program
"Zemlje arapskog Zaljeva razumiju da Iran ne bi zatvorio Hormuški tjesnac da nije bilo američke agresije", izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov tijekom posjeta Kini.
Rekao je da Moskva zagovara nastavak pregovora između Irana i Sjedinjenih Država kako bi se pronašlo rješenje u vezi s Hormuškim tjesnacem.
Rusija će prihvatiti svako rješenje pitanja iranskog obogaćivanja uranija koje odgovara interesima Teherana, dodao je.
"Međunarodna agencija za atomsku energiju nikada nije zabilježila da je iransko obogaćivanje uranija bilo u vojne svrhe", rekao je Lavrov. "Nadam se da će Sjedinjene Države biti realne i suzdržati se od daljnje agresije na Bliskom istoku, koja šteti čak i njihovim saveznicima."
10:00
Vojković: Trump ne može osigurati Hormuz
U Novom danu kod Nine Kljenak situaciju na Bliskom istoku komentirao je kolumnist Indexa i stručnjak za pomorsko pravo Goran Vojković. Više OVDJE.
08:37
Blokiran Hormuz
Američka vojska tvrdi da je potpuno blokirala pomorsku trgovinu u i iz Irana te da se pomorska blokada nastavlja provoditi protiv plovila svih nacija koja ulaze ili izlaze iz obalnih područja ili luka u toj zemlji.
08:36
Svjetska banka planira do 100 milijardi dolara pomoći
Svjetska banka planira do 100 milijardi dolara pomoći za ratom pogođeni Bliski istok u idućih 15 mjeseci, najavio je predsjednik te multilateralne razvojne institucije Ajay Banga.
08:35
Trump nije dobro?
Na uskrsno jutro, američki predsjednik Donald Trump objavio je poruku na Truth Socialu za koju su kritičari rekli da je toliko rastrgana da je ponovno pokrenula raspravu o njegovom mentalnom zdravlju. Više OVDJE.
08:19
Iran koristio kineski špijunski satelit za ciljanje američkih baza
Iran je tajno nabavio kineski špijunski satelit, što je dalo Islamskoj Republici novu mogućnost ciljanja američkih vojnih baza diljem Bliskog istoka tijekom nedavnog rata, izvijestio je u srijedu Financial Times. Više OVDJE.
