RAZLOG NEPOZNAT

Šef ICE-a podnio ostavku

Hina
17. tra. 2026. 10:58
(FILES) Acting Director of US Immigration and Customs Enforcement (ICE) Todd Lyons. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Vršitelj dužnosti ravnatelja Američke imigracijske i carinske službe (ICE), agencije zadužene za provođenje kampanje masovne deportacije migranata prema uputi američkog predsjednika Donalda Trumpa, podnio je ostavku.

Todd Lyons odstupit će krajem svibnja, objavio je na X-u njegov šef, ministar domovinske sigurnosti Markwayne Mullin.

Mullin je u objavi pohvalio Lyonsa što je pomogao Trumpu da ukloni "ubojice, silovatelje, pedofile, teroriste i članove bandi iz američkih zajednica".

"Zahvaljujući njegovom vodstvu, američke zajednice su sigurnije", napisao je Mullin. 

Razlog Lyonsove ostavke nije javno objavljen. 

Trump je imenovao Lyonsa na tu dužnost u ožujku 2025. Lyons je prije toga već proveo oko 20 godina u ICE-u.

Agencija se suočila s nizom kritika zbog operacija provođenja zakona u američkim gradovima, uključujući u Chicagu i Minneapolisu, gdje su maskirani savezni agenti bili raspoređeni protiv migranata.

Prosvjedi su se intenzivirali kad su agenti ICE-a usmrtili dvije osobe u odvojenim incidentima u Minneapolisu u siječnju.  

Ministarstvo domovinske sigurnosti, koje nadgleda ICE, također je postalo meta kritika, a tadašnju ministricu Kristi Noem Trump je smijenio početkom ožujka. Njezin nasljednik Mullin na dužnosti je manje od mjesec dana i zadatak mu je smiriti napetosti.

Mullin je opisao Lyonsa kao "sjajnog vođu ICE-a". "Želimo mu sreću u sljedećoj prilici u privatnom sektoru. Odlazi 31. svibnja 2026.", dodao je ministar domovinske sigurnosti.

Lyons je u četvrtak podnio ostavku Mullinu, prenosi Fox News. Planira provoditi više vremena sa svojom obitelji, izvijestio je Fox News pozivajući se na izvor.

Na saslušanju pred Kongresom u veljači, Lyons je rekao da je ICE proveo 379.000 uhićenja u prvoj godini povratka Trumpa u Bijelu kuću i deportirao više od 475.000 ljudi iz Sjedinjenih Država.

