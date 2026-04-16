DORH provodi izvide u Hrvatskoj lutriji, evo što provjeravaju

Zagrebačko županijsko državno odvjetništvo provodi izvide u Hrvatskoj lutriji.
Kako doznaje Dnevnik Nove TV, predmet izvida su sponzorstva sportskim savezima i je li se trošilo nenamjenski.
Lutrija je za ovu godinu povećala budžet za sponzorstva, a iz Uprave su pojasnili da su to učinili zbog zakona koji ograničava oglašavanje igara na sreću, pa su marketinške aktivnosti usmjerili na sponzorstva.
Podsjetimo, tjednik Nacional objavio je da je došao u posjed internog dokumenta državne tvrtke Hrvatske lutrije o sponzorstvu dodijeljenom Hrvatskom judo savezu. Kako navode, taj dokument otvara pitanje moguće uloge političkog utjecaja u dodjeli tog sponzorstva.
Nacional tvrdi da je u tome ključnu ulogu imao Tomislav Čuljak, kao dugogodišnji utjecajni član HDZ-a te počasni predsjednik HJS-a i Judo kluba Vinkovci i da je Hrvatska lutrija s 200.000 eura sponzorirala judo savez.
Fuchs: "Skupština Lutrije nije mjesto gdje se odlučuje o podjeli"
Stanje u Hrvatskoj lutriji komentirao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
"Skupština Lutrije nije mjesto gdje se odlučuje o podjeli financijske dobiti sredstava niti kakvim posebnim drugim konkretnim financijskim rješenjima. Skupština Lutrije gleda bilancu nekakve i perspektive drugih poslovnih projekata", rekao je Fuchs.
Obuljen Koržinek: "Skupština ne raspravlja na takav način"
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u srijedu je na upit o sumnjivom sponzorstvu državne tvrtke Hrvatske lutrije dodijeljenom Hrvatskom judo savezu, o čemu je pisao tjednik Nacional, kazala je da nije pratila te da postoje tijela koja trebaju sve istražiti.
"Ako bilo gdje postoji sumnja, neka se to istraži, pa ćemo vidjeti“, izjavila je.
Upitana hoće li se to pitanje naći na dnevnom redu Skupštine Hrvatske lutrije, čija je članica, pojasnila je kako Skupština nema te ovlasti. "Skupština ne raspravlja na takav način. Znate koje su ovlasti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima", dodala je.
PROČITAJTE JOŠ
