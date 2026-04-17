"globalna antisemitska sfera"
Izrael optužio Gretu Thunberg: Druga najutjecajnija antisemitska osoba na svijetu
Izraelsko Ministarstvo za pitanja dijaspore objavilo analizu 10 „istaknutih influencera u globalnoj antisemitskoj i anticionističkoj sferi”
Švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg proglašena je drugom „najopasnijom antisemitskom osobom” na svijetu, ispred, među ostalima, bijelog nacionalista Nicka Fuentesa, prema novom izvješću izraelske vlade, piše Responsible Statecraft.
Izvješće sadrži analizu 10 „istaknutih influencera u globalnoj antisemitskoj i anticionističkoj sferi 2025. godine”, koji su odabrani na temelju ozbiljnosti njihovih izjava i djelovanja te dosega njihovog utjecaja. Iako su slične rang-liste izrađivale i druge organizacije, čini se da je ovo prva takva koju je objavila izraelska vlada.
Kao dokaz Thunbergina antisemitizma, izraelska vlada navodi njezinu upotrebu izraza poput „genocid”, „opsada” i „masovno izgladnjivanje” u kontekstu izraelskih akcija u Gazi.
Mnogi od tih stavova prisutni su i u širem javnom diskursu u SAD-u. Prema anketi Quinnipiaca iz kolovoza, polovica američkih birača smatra da Izrael provodi genocid. Prema anketi Washington Posta iz listopada, 39 posto američkih Židova dijeli to mišljenje. Unatoč tome, izraelsko ministarstvo procijenilo je Thunberg kao veću prijetnju od Fuentesa, koji je izjavio da je judaizam nespojiv sa zapadnom civilizacijom i pozvao na „potpunu arijsku pobjedu”.
Sustav ocjenjivanja temelji se na dvije kategorije. Prva je razina utjecaja, koja uključuje broj pratitelja na društvenim mrežama, pojavljivanja u medijima i percipirani utjecaj na javno mnijenje. Druga je „ocjena rizika”, koja se dodjeljuje na temelju učestalosti objava koje se smatraju antisemitskima ili antiizraelskima — pojmovima koji se u izvješću često koriste naizmjenično.
Na popisu se nalaze i komičar Bassem Youssef, poznat po kritikama izraelskih postupaka u Gazi, te konzervativni komentator Tucker Carlson, koji prema istom sustavu ima relativno nizak rizik. Na vrhu ljestvice nalazi se influencer Dan Bilzerian, koji je izjavio da želi „ubijati Izraelce”.
U zasebnom dijelu izvješća o američkim influencerima, izraelska vlada izdvaja i Ms. Rachel, YouTubericu s gotovo 20 milijuna pretplatnika koja proizvodi edukativni sadržaj za malu djecu, kao jednu od najutjecajnijih navodnih antisemitskih osoba. Kao sporne navodi se njezin sadržaj o humanitarnoj krizi u Gazi, isticanje štete nanesene civilima i djeci te osuda izraelskih vojnih akcija, kao i promoviranje humanitarnih kampanja za pomoć djeci u Gazi i drugim kriznim područjima.
Prema izvješću, antisemitski incidenti često su rasli paralelno s izraelskim vojnim djelovanjem. U Australiji je pucnjava na Bondi Beachu bila jedini značajan porast takvog diskursa koji nije bio povezan s Gazom. U SAD-u su zabilježeni porasti nakon izraelskog kršenja primirja u Gazi u ožujku, američko-izraelskih napada na Iran u lipnju te izraelskih zračnih napada u Dohi u rujnu.
Izvješće također tvrdi da „jasna povezanost između izraelskih akcija u Gazi, Libanonu i regiji i razine antisemitizma” nije posljedica samih akcija, već ratnih slika, humanitarnih narativa i političkih kampanja.
Izrael priznaje da se suočava s krizom javne percepcije, koju premijer Benjamin Netanyahu naziva „osmom frontom”. Dok se na ostalih sedam frontova — u Gazi, na Zapadnoj obali, u Libanonu, Iranu, Jemenu, Siriji i Iraku — koriste oružja poput topništva, projektila i oklopnih vozila, ova osma fronta vodi se na društvenim mrežama. Kako je Netanyahu rekao na sastanku s influencerima prošle godine: „Oružje se mijenja kroz vrijeme, a danas su najvažnija — društvene mreže.”
