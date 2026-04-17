Izrael optužio Gretu Thunberg: Druga najutjecajnija antisemitska osoba na svijetu

Izrael priznaje da se suočava s krizom javne percepcije, koju premijer Benjamin Netanyahu naziva „osmom frontom”. Dok se na ostalih sedam frontova — u Gazi, na Zapadnoj obali, u Libanonu, Iranu, Jemenu, Siriji i Iraku — koriste oružja poput topništva, projektila i oklopnih vozila, ova osma fronta vodi se na društvenim mrežama. Kako je Netanyahu rekao na sastanku s influencerima prošle godine: „Oružje se mijenja kroz vrijeme, a danas su najvažnija — društvene mreže.”