UBLAŽAVANJE KRIZE

Šušnjar najavio dobre vijesti: Padaju cijene goriva

N1 Info
16. tra. 2026. 12:00
Ante Šušnjar
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je mogućnost blagog smanjenja cijena goriva od idućega utorka, 21. travnja.

Šušnjar, koji je posjetio tvrtku ZM-Vikom u šibenskoj Industrijskoj zoni PODI, rekao je da je do nove odluke Vlade o najvišim maloprodajnim cijenama goriva u ponedjeljak ostalo još par dana, ali da se, "očekuje blaga korekcija na niže", prenosi Jutarnji list.

"Imamo još par dana, ali očekuje se blaga korekcija na niže", rekao je Šušnjar i dodao da su cijene goriva i cijene nafte u padu.

Cijene dizela na svjetskom tržištu dostigla je, kako tvrdi, povijesno najviše vrijednosti.

"Nikada nije bila veća cijena dizela. Ona je na Mediteranu u realizaciji ugovora bila preko 1600 dolara po toni, a prethodno je najviša cijena bila 1350 dolara, a to jasno govori s kolikom energetskom krizom se suočavamo", istaknuo je.

Stižu i izmjene zakona o PDV-u

Dodao je da je unatoč tome u Hrvatskoj dostupnost goriva osigurana.

Nakon ponovnog uvođenja regulirane cijene goriva, Vlada svakog drugog ponedjeljka određuje najviše maloprodajne cijene za osnovni benzin, dizel, plavi dizel i plin za boce i spremnike.

Vlada je najavila i izmjene zakona o PDV-u koje se odnose se na mogućnost davanja ovlasti vladi da sukladno razvoju situacije može intervenirati i prilagođavati stopu PDV-a na naftne derivate.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ