Šušnjar najavio dobre vijesti: Padaju cijene goriva

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je mogućnost blagog smanjenja cijena goriva od idućega utorka, 21. travnja.
Šušnjar, koji je posjetio tvrtku ZM-Vikom u šibenskoj Industrijskoj zoni PODI, rekao je da je do nove odluke Vlade o najvišim maloprodajnim cijenama goriva u ponedjeljak ostalo još par dana, ali da se, "očekuje blaga korekcija na niže", prenosi Jutarnji list.
"Imamo još par dana, ali očekuje se blaga korekcija na niže", rekao je Šušnjar i dodao da su cijene goriva i cijene nafte u padu.
Cijene dizela na svjetskom tržištu dostigla je, kako tvrdi, povijesno najviše vrijednosti.
"Nikada nije bila veća cijena dizela. Ona je na Mediteranu u realizaciji ugovora bila preko 1600 dolara po toni, a prethodno je najviša cijena bila 1350 dolara, a to jasno govori s kolikom energetskom krizom se suočavamo", istaknuo je.
Stižu i izmjene zakona o PDV-u
Dodao je da je unatoč tome u Hrvatskoj dostupnost goriva osigurana.
Nakon ponovnog uvođenja regulirane cijene goriva, Vlada svakog drugog ponedjeljka određuje najviše maloprodajne cijene za osnovni benzin, dizel, plavi dizel i plin za boce i spremnike.
Vlada je najavila i izmjene zakona o PDV-u koje se odnose se na mogućnost davanja ovlasti vladi da sukladno razvoju situacije može intervenirati i prilagođavati stopu PDV-a na naftne derivate.

