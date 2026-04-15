DANNY CITRINOWICZ
Bivši izraelski obavještajac: Rat s Iranom je doveo do promjene režima. Ali na gore!
Na teheranskom Trgu Enqelab se 14. ožujka pojavio ogroman billboard. Prikazivao je novog vrhovnog vođu Irana Mojtabu Hameneija kako stoji u rovu i zapovijeda zapovjednicima Iranske revolucionarne garde da ispaljuju rakete na neprijatelje.
Tekst je sugerirao da je misija božanski nadahnuta, uspoređujući Hameneija s imamom Alijem, štovanom muslimanskom figurom poznatom po legendarnoj pobjedi nad židovskim plemenima. Za protivnike iranskog režima, ta slika predstavlja vizualizaciju njihove najgore noćne more: militarizirani Iran pod vodstvom mlađeg, tvrdolinijskog vođe, u kojem Revolucionarna garda ima još dominantniju ulogu.
Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su rat u nadi da će ubijanjem vodećih iranskih dužnosnika, počevši od Mojtabinog oca Alija, stvoriti uvjete za promjenu režima ili barem pojavu lidera sklonijih interesima SAD-a i Izraela. U obraćanju naciji mjesec dana nakon početka rata, američki predsjednik Donald Trump novo je vodstvo nazvao razumnijim.
U središtu je Mojtaba Hamenei
Umjesto toga, prazninu popunjavaju radikalni novi lideri koji pokazuju malo interesa za politički kompromis, kako u zemlji tako i u inozemstvu.
"Rat je promijenio režim, i to ne na dobar način", rekao je Danny Citrinowicz, bivši šef odjela za Iran u izraelskoj vojnoj obavještajnoj službi. "Stvorili smo stvarnost koja je gora od one s kojom su se Iranci suočavali prije rata."
Iranski tvrdolinijaši, antizapadni ideolozi bez tolerancije prema unutarnjem neslaganju, oduvijek su imali mjesto u složenim i međusobno konkurentnim krugovima moći u zemlji, a njihov je utjecaj rastao uz potporu starijeg Hameneija. No sada dominiraju političkim i vojnim vodstvom Irana, osnaženi ratom za koji mnogi od njih vjeruju da najavljuje povratak šiitskog mesije.
U središtu je Mojtaba Hamenei, kojeg su klerici izabrali nakon što je preživio zračni napad u kojem su poginuli njegov otac i još nekoliko članova obitelji. Od imenovanja prošlog mjeseca nije se pojavio u javnosti, što je potaknulo nagađanja da je teško ozlijeđen i da možda nije uključen u svakodnevno upravljanje državom.
Vođe koje predstavljaju Iran u njegovoj odsutnosti ostale su prkosne unatoč razornom bombardiranju koje je teško oštetilo vojne kapacitete, energetsku infrastrukturu i civilne objekte.
U zemlji su pojačali represiju nad opozicijom, kroz uhićenja i pogubljenja, te prijetnje potencijalnim prosvjednicima smrtonosnom silom. Umjesto njih, na ulice su poslali pristaše režima.
Umjesto da traže brzo okončanje sukoba, pokrenuli su ponovljene, ničim izazvane napade na arapske susjede. Novi utjecaj pronašli su i u de facto kontroli Hormuškog tjesnaca, kroz koji prolazi 20 posto svjetske opskrbe naftom, prenosi Wall Street Journal.
Iranska delegacija koja je poslana u Islamabad na neuspjele pregovore s SAD-om uključivala je predsjednika parlamenta Mohammada Baghera Ghalibafa, pragmatičnog konzervativca, ali i političare poput Alija Bagherija Kanija, poznatog po oštrom protivljenju dijalogu sa Zapadom. Ratni gubici stavljaju iransko vodstvo pod ekonomski pritisak da postigne dogovor, ali neprijateljstvo između dviju strana vjerojatno će potrajati.
Obitelj Hamenei, kroz savez s Revolucionarnom gardom, bila je spremna za ovaj trenutak.
Habib krug
Mojtaba Hamenei, star 56 godina, držao se podalje od javnosti i prije nego što je ozlijeđen. No dugo je bio ključna figura koja je povezivala i promicala tvrdolinijaške dužnosnike te pomagala oblikovati politički smjer Irana.
Uzdigao se u središtu političke i vjerske moći svog oca. S neformalnog položaja u Uredu vrhovnog vođe blisko je surađivao s Revolucionarnom gardom, zaduženom za zaštitu režima, i Basijem, njezinim uličnim izvršiteljima, kako bi slomio protivnike i uzdigao saveznike u sigurnosnom i obavještajnom aparatu.
Oslanja se na mrežu pouzdanih saveznika koju analitičari nazivaju "Habib krug". Njegovi članovi uključuju mnoge veterane rata s Irakom koji su služili u Habib bataljunu Revolucionarne garde, poznatom po privlačenju radikala i nazvanom po povijesnoj figuri iz 7. stoljeća. Među njima je bio i sam Hamenei, koji se kao tinejdžer priključio pred kraj rata.
U jednom prijedlogu zakona u američkom Kongresu "Habib krug" opisan je kao jedna od najviših neformalnih sigurnosno-obavještajnih mreža režima, odgovorna za kršenja ljudskih prava i povezana s terorističkim aktivnostima.
Novo vodstvo pokazalo se otpornim i prilagodljivim, zadržavši zapovjednu strukturu nakon prvih pet tjedana rata. Njihov tvrdi pristup vidljiv je i u kadrovskim rješenjima.
Među njima je i novi šef nacionalne sigurnosti Mohammad Bagher Zolghadr, bivši zapovjednik Revolucionarne garde s nasilnom prošlošću.
Ekstremni stavovi
Prije revolucije bio je vođa gerilske skupine koja je ubila američkog inženjera u naftnoj industriji. Osobno je sudjelovao i u ubojstvu dvojice policajaca, prema vlastitim memoarima.
Kasnije je napredovao u Revolucionarnoj gardi tijekom rata s Irakom te pomogao osnivanju Quds snaga, specijaliziranih za obuku stranih milicija za napade na neprijatelje Irana.
Njegovi su stavovi bili toliko ekstremni da je jedan od njegovih podređenih, Qassem Soleimani, privremeno dao ostavku u znak protesta.
Novi zapovjednik Revolucionarne garde Ahmad Vahidi optužen je za sudjelovanje u bombaškom napadu na židovski centar u Buenos Airesu 1994., u kojem je poginulo 85 ljudi.
Hameneijev novi vojni savjetnik Mohsen Rezaie također se povezuje s tim napadom i poznat je po tvrdom stavu prema sukobima.
Ekstremnije frakcije unutar Revolucionarne garde sada preuzimaju kontrolu, što povećava vjerojatnost produljenja sukoba.
Mojtaba Hamenei i njegov uži krug počeli su svoj politički uspon prije otprilike četvrt stoljeća, kao reakciju na rast popularnosti reformističkih političara.
Njegov politički utjecaj rastao je kroz godine, uključujući podršku tvrdolinijaškim kandidatima i ulogu u ključnim političkim preokretima u Iranu.
Nakon rata s Irakom, boravio je u gradu Qomu, gdje ga je mentorirao radikalni klerik Mohammad Taghi Mesbah Yazdi, ideološki otac iranskih tvrdolinijaša.
Yazdi je zagovarao ideju da je poslušnost vrhovnom vođi jednaka poslušnosti Bogu te promicao mesijansku ideologiju poznatu kao mahdizam.
Ta ideologija tvrdi da će stvaranje "pravog" islamskog društva i uništenje neprijatelja Irana ubrzati povratak imama Mahdija, koji će donijeti pravdu i mir. Neki zapovjednici Revolucionarne garde otvoreno pozivaju na rat u ime te ideologije.
Iako se nekada smatrala marginalnom, ta ideja postala je središnji dio ideologije Islamske Republike.
"Koliko je toga prazna retorika, a koliko stvarno uvjerenje? Ako pogledate njihovo ponašanje, jasno je da ih vodi ideologija", rekao je Kasra Aarabi, stručnjak za Revolucionarnu gardu.
Obuka novih pripadnika uključuje značajan ideološki segment, uz redovita obnavljanja znanja.
Bivši pripadnik garde Jaber Rajabi, koji je kasnije prebjegao, upozorio je da Hamenei predstavlja opasnost ne samo za Izrael nego i za arapske zemlje.
"Ako netko pita što je najopasnija stvar koja se može dogoditi Iranu i regiji, odgovor je Mojtaba Hamenei", rekao je.
