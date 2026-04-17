U Libanonu su zabilježena slavlja nakon što je proglašen desetodnevni prekid vatre kako bi se omogućili pregovori između izraelskih i libanonskih dužnosnika o trajnom sigurnosnom i mirovnom sporazumu između dviju zemalja, priopćio je američki State Department.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovno je izjavio da je dogovor o okončanju rata protiv Irana „vrlo blizu”, dodajući da bi se pregovori s Teheranom mogli nastaviti u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu već ovog vikenda.
09:05
Izrael je počinio „više kršenja” prekida vatre, tvrdi libanonska vojska
Libanonska vojska priopćila je da je zabilježila „više izraelskih napada” i „povremeno granatiranje usmjereno na niz sela” na jugu Libanona – samo nekoliko sati nakon što je dogovoreni desetodnevni prekid vatre između dviju zemalja stupio na snagu.
U priopćenju je vojska pozvala građane da „budu oprezni pri povratku u južna sela i gradove, s obzirom na niz kršenja sporazuma”.
Libanonska vojska ranije je upozorila ljude da izbjegavaju povratak u područja južnog Libanona unatoč novom prekidu vatre s Izraelom, prema navodima NBC Newsa.
09:01
Europa priprema svoju misiju
Tridesetak sudionika sudjelovat će u petak na videokonferenciji, kojom će predsjedati francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer, s ciljem uspostave misije za osiguravanje Hormuškog tjesnaca kada to uvjeti dopuste, objavila je u četvrtak Elizejska palača.
Konferencija će okupiti Macrona i Starmera, njemačkog kancelara Friedricha Merza te talijansku premijerku Giorgiu Meloni.
08:57
Svijet reagira na prekid vatre između Izraela i Libanona
Političari diljem svijeta komentirali su prekid vatre između Izraela i Libanona, koji je stupio na snagu u četvrtak navečer.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je objavu, rekavši da predstavlja „olakšanje”, dodajući kako je „ovaj sukob već odnio previše života”.
Također je pozvala na „put prema trajnom miru”, kao i na „potpuno poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libanona”.
Dodala je: „Nastavit ćemo pružati potporu libanonskom narodu kroz značajnu humanitarnu pomoć.”
Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa ponovio je sličan stav, poručivši u objavi na društvenim mrežama da će „EU nastaviti podržavati Libanon”.
Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani rekao je da je prekid vatre „ključan korak naprijed za stabilnost cijelog Bliskog istoka”.
Izrazio je nadu da će sporazum pomoći da se mir u regiji „brzo” uspostavi.
U međuvremenu, Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata priopćilo je da se nada kako će prekid vatre pomoći „stvaranju okruženja pogodnog za regionalnu stabilnost”, dodajući da je važno „spriječiti daljnju eskalaciju”.
08:53
"Iranske prijetnje i Hezbolahov otpor" - što je dovelo do prekida vatre u Libanonu?
Iran se više puta približio nastavku sukoba tijekom napora za postizanje prekida vatre u Libanonu, pri čemu su lansirne platforme za rakete u više navrata bile pripremljene i spremne, rekao je visoki iranski vojni izvor za Al Mayadeen.
Izvor je naveo da je Iran svaki put obustavio lansiranja kao odgovor na diplomatska obećanja o prekidu vatre u Libanonu — obećanja koja je Izrael naknadno prekršio.
„Neprijatelj je, kao i obično, prekršio svoje obveze i nastavio agresiju protiv Libanona”, rekao je izvor, dodajući da je Iran na kraju u četvrtak navečer postavio „konačni, odlučujući rok”.
Prema tom izvoru, „spoznaja neprijatelja o ozbiljnosti i neizbježnosti iranskih operacija”, zajedno s otporom Hezbolaha na terenu, prisilila je na prekid vatre u Libanonu.
Trump je u četvrtak objavio da će desetodnevni prekid vatre u Libanonu započeti u 17:00 po istočnom vremenu, odnosno u ponoć po vremenu u Bejrutu. Predsjednik parlamenta Ghalibaf rekao je libanonskom predsjedniku parlamenta Nabihu Berriju u telefonskom razgovoru u četvrtak da Iran „nikada neće zaboraviti našu libanonsku braću, jer ih smatramo svojima”.
08:46
„Ono što je ostalo od njihovih života”: Libanonci koji su pobjegli iz Nabatieha vraćaju se u razaranje
Grad Nabatieh bio je neprestano i opetovano pogođen izraelskim napadima, javlja Al Jazeerina dopisnica iz tog grada na jugu Libanona.
"Dok smo prolazili kroz grad, vidjeli smo razmjere štete – uništene trgovine, razorene kuće.
U posljednjih 46 dana u ovom sukobu izgubljeno je jako mnogo. Gdje god pogledate, vidite štetu i razaranje.
Ipak, ljudi su se počeli vraćati. Vidjeli smo kolonu vozila koja se iz Bejruta kreće prema jugu Libanona.
Vidjeli smo čovjeka koji je došao provjeriti svoju trgovinu i rekao da će po drugi put morati obnoviti ono što je uništeno.
Kada razgovarate s ljudima ovdje, kažu da ne znaju hoće li ovo primirje potrajati.
No za mnoge od njih, čak i ako traje samo deset dana, žele se vratiti svojim domovima. Neki dolaze samo vidjeti što je ostalo od njihovih kuća, što je ostalo od njihovih života."
08:31
Izrael izveo zračni napad minutu prije stupanja primirja u Libanonu
Dopisnik iz Libanona Hasan Fakih izvještava da je jednu minutu prije stupanja na snagu primirja Izrael izveo zračni napad na južni libanonski grad Tir, ciljajući šest zgrada, što je rezultiralo masakrom.
„Prema početnoj procjeni štete, postoji vrlo velik broj poginulih kao rezultat ovog izraelskog napada koji je pogodio ovo područje. Razaranja su ogromna, hitna pomoć i spasilačke ekipe su sve na terenu.”
08:15
Izraelske snage gađale tim hitne pomoći na jugu Libanona
Libanonski medij Lebanon 24 izvijestio je da su izraelske snage pucale iz strojnice i ispalile topničku granatu prema timu hitne pomoći povezanom s Islamskom zdravstvenom organizacijom u mjestu Kunin u pokrajini Nabatieh na jugu Libanona, prenosi Al Jazeera.
Prema navodima medija, ima ozlijeđenih.
08:06
Trump: Rat u Iranu trebao bi završiti 'uskoro'
Američki predsjednik Donald Trump izrazio je u petak uvjerenje da bi se uskoro mogao postići sporazum o okončanju rata u Iranu i pozvao skupinu Hezbolah povezanu s Teheranom da prestane s pritiskom dok je na snagu stupilo 10-dnevno primirje između Libanona i Izraela, prenosi agencija Reuters.
Opširnije OVDJE.
07:57
Raseljene osobe u Libanonu ignoriraju poziv vlasti da odgode povratak kućama
Vidjeli smo stalan tok vozila, ljudi i obitelji koji se vraćaju svojim domovima, javlja Al Jazeerina dopisnica iz južnog Libanona.
Vlasti u Libanonu savjetovale su građanima da odgode povratak jer je situacija i dalje nestabilna. No ljudi jednostavno nisu mogli čekati. Iza njih je vrlo teških 46 dana.
Mnogi nisu pronašli smještaj. Neki su spavali u šatorima, a drugi u svojim automobilima.
Zato je ljudima sada važno vratiti se kući.
Žele pokazati da ne žele odustati od svoje zemlje. To je ono što nam ljudi ovdje govore.
Prisutno je mnogo ljutnje, ali istovremeno ljudi ističu da su uspjeli ostati postojani.
07:31
Izraelski oporbeni čelnik osuđuje prekid vatre u Libanonu
Yair Lapid kritizirao je prekid vatre između Libanona i Izraela koji je ranije najavio američki predsjednik Donald Trump.
„Nije prvi put da se sva obećanja ove vlade razbijaju o stvarnost. Sukob u Libanonu može završiti samo na jedan način: trajnim uklanjanjem prijetnje sjevernim naseljima”, napisao je Lapid u objavi na X-u.
„S ovom vladom to se više neće dogoditi; mi ćemo to učiniti u sljedećoj vladi”, dodao je.
