Libanonska vojska priopćila je da je zabilježila „više izraelskih napada” i „povremeno granatiranje usmjereno na niz sela” na jugu Libanona – samo nekoliko sati nakon što je dogovoreni desetodnevni prekid vatre između dviju zemalja stupio na snagu.

U priopćenju je vojska pozvala građane da „budu oprezni pri povratku u južna sela i gradove, s obzirom na niz kršenja sporazuma”.

Libanonska vojska ranije je upozorila ljude da izbjegavaju povratak u područja južnog Libanona unatoč novom prekidu vatre s Izraelom, prema navodima NBC Newsa.