TUGOMIR MAJDAK

Državni tajnik prozvao SDP za stanje u poljoprivredi: Licemjeri, u vrijeme vlade Zorana Milanovića...

16. tra. 2026. 13:16
Nakon što je SDP prozvao HDZ za, kako tvrde, odustajanje od hrvatske poljoprivrede, reagirao je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, oštro odbacivši optužbe i uzvrativši prozivkama na račun oporbe.

U objavi na Facebooku Majdak je SDP nazvao “licemjernim”, optuživši ih za širenje neistina, nekompetentnost i populizam.

"Red neistina, red nekompetentnosti, red populizma, red manipulacija. Kao i njihovi mentori i senior partneri iz Možemo", poručio je.

Podsjetio je pritom na razdoblje SDP-ove vlade Zorana Milanovića, tvrdeći da je tada došlo do "nezapamćene degradacije poljoprivrede".

"Zamah ulaska u EU i dostupna sredstva pretvoreni su u marginalizaciju hrvatskog sela”, naveo je, uz optužbu da su europska sredstva tada "netransparentno potrošena i nepovratno izgubljena".

S druge strane, ističe kako je HDZ pokrenuo niz zakonskih rješenja s ciljem jačanja položaja poljoprivrednika i povećanja samodostatnosti.

Kao ključne mjere navodi donošenje Zakona o OPG-u, koji opisuje kao temelj hrvatske poljoprivrede, uz napomenu da je SDP tijekom njegova izglasavanja napustio sabornicu.

Majdak tvrdi i da su u posljednjem desetljeću vidljivi konkretni pomaci. Prema njegovim podacima, dohodak u poljoprivredi porastao je s 1.300 eura 2015. na 1.913 eura 2025. godine, dok je vrijednost poljoprivredne proizvodnje porasla s 2,3 milijarde na 3,17 milijardi eura.

Dodaje i da mjere Vlade pridonose opstanku više od 154.000 registriranih poljoprivrednika, uz značajna nacionalna i europska sredstva usmjerena na stabilnost dohotka i poslovanja.

Najavio je i nastavak potpora, s naglaskom na ulaganja u preradbene kapacitete, mlade poljoprivrednike i obrtna sredstva.

Rasprava između SDP-a i HDZ-a tako ponovno otvara pitanje stvarnog stanja u hrvatskoj poljoprivredi, ali i odgovornosti za njezin razvoj, koje dvije najveće političke opcije očito vide potpuno različito.

