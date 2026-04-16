Državni tajnik prozvao SDP za stanje u poljoprivredi: Licemjeri, u vrijeme vlade Zorana Milanovića...

Nakon što je SDP prozvao HDZ za, kako tvrde, odustajanje od hrvatske poljoprivrede, reagirao je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, oštro odbacivši optužbe i uzvrativši prozivkama na račun oporbe.
U objavi na Facebooku Majdak je SDP nazvao “licemjernim”, optuživši ih za širenje neistina, nekompetentnost i populizam.
"Red neistina, red nekompetentnosti, red populizma, red manipulacija. Kao i njihovi mentori i senior partneri iz Možemo", poručio je.
Podsjetio je pritom na razdoblje SDP-ove vlade Zorana Milanovića, tvrdeći da je tada došlo do "nezapamćene degradacije poljoprivrede".
"Zamah ulaska u EU i dostupna sredstva pretvoreni su u marginalizaciju hrvatskog sela”, naveo je, uz optužbu da su europska sredstva tada "netransparentno potrošena i nepovratno izgubljena".
S druge strane, ističe kako je HDZ pokrenuo niz zakonskih rješenja s ciljem jačanja položaja poljoprivrednika i povećanja samodostatnosti.
Kao ključne mjere navodi donošenje Zakona o OPG-u, koji opisuje kao temelj hrvatske poljoprivrede, uz napomenu da je SDP tijekom njegova izglasavanja napustio sabornicu.
Majdak tvrdi i da su u posljednjem desetljeću vidljivi konkretni pomaci. Prema njegovim podacima, dohodak u poljoprivredi porastao je s 1.300 eura 2015. na 1.913 eura 2025. godine, dok je vrijednost poljoprivredne proizvodnje porasla s 2,3 milijarde na 3,17 milijardi eura.
Dodaje i da mjere Vlade pridonose opstanku više od 154.000 registriranih poljoprivrednika, uz značajna nacionalna i europska sredstva usmjerena na stabilnost dohotka i poslovanja.
Najavio je i nastavak potpora, s naglaskom na ulaganja u preradbene kapacitete, mlade poljoprivrednike i obrtna sredstva.
Rasprava između SDP-a i HDZ-a tako ponovno otvara pitanje stvarnog stanja u hrvatskoj poljoprivredi, ali i odgovornosti za njezin razvoj, koje dvije najveće političke opcije očito vide potpuno različito.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
