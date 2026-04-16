KRAJ SAMOVOLJI
Tržište pred preokretom. Taksist: "Radostan sam da narod više ne cvili, da ne bude zakinut ni jedan cent"
Nove regulacije na taksi tržištu stupaju na snagu 4. lipnja. Ministarstvo prometa, najavljeno je, uvodi ograničenje cijena, češće kontrole i stroža pravila za vozače. Cilj je, kažu, stati na kraj ekstremnim naplatama i uvesti reda u sektor koji je godinama bio na rubu kaosa.
Građanima svakako dobrodošla namjera. Dok dio taksista pozdravlja promjene i očekuje poštenije tržište, drugi upozoravaju da se ključni problemi, poput visokih provizija digitalnih platformi, i dalje ne rješavaju.
Marko, vozač Eko taksija s dugogodišnjim iskustvom, spremno će dočekati nove regulacije koje uskoro stupaju na snagu.
"Na šajbi, u desnom kutu vidljivo da može stranka vidjeti točno koliko na njoj će biti i cijena i vaše ime i prezime i broj iskaznice. Druga stvar, imat ćete jednu malu poput osobne karte koja je osobno za vas, a ova koja je za auto mora biti u desnom uglu šofer šajbe. Ja sam deset godina već u taksiju i radostan sam da se to jednom tržište lijepo zaokruži, da narod više ne cvili, da ne bude zakinut ni jedan cent", rekao je.
Osim obveznih iskaznica za vozila i vozače, koje će u stvarnom vremenu sadržavati sve ključne podatke, jedna od najvažnijih promjena odnosi se na ograničavanje cijena vožnje. Planira se uvođenje maksimalne tarife po kilometru kako bi se spriječile ekstremne situacije, kakvima svjedočimo svake turističke sezone - kad se kratke vožnje naplaćuju i po nekoliko stotina, pa i tisuća eura.
"Nije dobro da određeni vozači, autotaksija, bez ikakvog izračuna da tako kažem, nego svojevoljno bubnu neku cijenu, to bude previše. Naravno imali smo i neugodne članke, to jako šteti i hrvatskom turizmu, poput veći da se to uglavnom događa turistima, naravno događa se i hrvatskim građanima", istaknuo je ministar prometa Oleg Butković.
Najavljene mjere podržava i Hrvatska obrtnička komora, iz koje poručuju kako na tržištu taksi prijevoza godinama vlada nered koji je nužno regulirati.
"Stanje na tržištu autotaksi prijevoznika trenutno nije zadovoljavajuće. Sustav nadzora je otežan, razlikuju se oni koji uredno podmiruju sve svoje obaveze, a to su samostalni obrtnici koji za svoje poslovanje odgovaraju cjelokupnom imovinom te oni koji ostavljaju velike dubioze kroz neplaćanje tekućih obaveza, prije svega prema državi. Nadamo se da će promjene koje su u završnoj fazi donijeti cjelovito rješenje za uređenje taksi djelatnosti s jasno propisanim smjernicama za sve dionike koji sudjeluju u ovom tipu prijevoza putnika", poručili su iz HOK-a.
Dio vozača nije želio pred kamere, ali tvrde kako se ovim izmjenama zapravo skreće pozornost s ključnog problema – poslovanja velikih platformi.
"Imate bar kodove i ništa nismo postigli po tom pitanju. Znači mi dečki koji smo u taksiju već 10, 15, 20 godina, ne znamo što će se to promijeniti. Sad oni gledaju po tim nekim kaznenim dijelima, po nekom tom zakonu tko je kažnjavan. Mislim mi tu ne otimamo ljude, ne vučemo ih za ruku u auto. Sve im je transparentno na autu, piše cijena", rekao je taksist Mateo.
Neki, poput Marka Pavlovića, podržavaju uvođenje reda i vjeruju da bi novi prijedlozi ministarstva napokon mogli obuzdati dosad slabo regulirano i često kaotično tržište. Drugi, poput Matea, upozoravaju da se ovim izmjenama ne dira u srž problema. Koliko će nove mjere doista promijeniti stanje, bit će jasnije nakon 4. lipnja, kad regulacija službeno stupa na snagu i kad već spomenuta turistička sezona u kojoj najviše dolazi do izražaja papreno naplaćivanje prijevoza bude u punom zaletu.
