SEDMI DAN RATA
FOTO, VIDEO / Putin nazvao iranskog predsjednika. Hakerska skupina pomaže "Osovini otpora"
Sjedinjene Američke Države i Izrael sedmi dan napadaju Iran, koji uzvraća projektilima diljem Zaljeva. Kraj sukoba se ne nazire, a neke prognoze sugeriraju da će potrajati minimalno nekoliko mjeseci.
Dapače, sve su glasnija predviđanja o kopnenoj ofenzivi, što bi učinilo cijeli sukob katastrofičnijim u smislu ljudskih žrtava.
Pentagon je ranije ovog tjedna objavio da je vojna kampanja, poznata kao operacija "Epski bijes", usmjerena na uništavanje iranskih projektila, proizvodnje projektila i mornarice te da neće dopustiti da se Iran domogne nuklearnog oružja.
Iz Izraela pak poručuju da su spremni ići do kraja i pozivaju saveznike da im pomognu u "rušenju režima". Iz Irana stižu slične poruke, uz naglasak da "ubijanje stotina civila i civilnih objekata samo dodatno ujedinjuje narod Irana".
Uz te poruke, Iran žestoko napada Ujedinjene Arapske Emirate, u prvom redu Dubai. Jer je turistička središnjica, ali i glavna zračna poveznica s ostatkom svijeta.
22:39
prije 22 min.
Članice EU-a koje se pridruže SAD-u i Izraelu "legitimne mete"
Zemlje članice Europske unije koje se pridruže napadima SAD-a i Izraela na Iran postaju "legitimne mete" Irana, rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Madžid Taht-Ravanči u petak.
22:27
prije 34 min.
Trump: Američki proizvođači oružja povećat će proizvodnju četiri puta
Donald Trump objavio je da su vodeći američki proizvođači oružja pristali višestruko povećati proizvodnju nakon sastanka održanog ranije tijekom dana.
Trump je na društvenoj mreži Truth Social napisao da su obrambene kompanije pristale "četverostruko povećati proizvodnju oružja vrhunske klase".
Dodao je da Sjedinjene Države imaju gotovo neograničene zalihe streljiva srednje i više srednje kategorije, koje se trenutno koristi u operacijama protiv Irana.
"Imamo gotovo neograničenu zalihu takvog streljiva, koje koristimo, primjerice, u Iranu, a nedavno smo ga koristili i u Venezueli", napisao je Trump.
Istaknuo je i da je administracija već povećala narudžbe za proizvodnju dodatnog oružja.
Vojni analitičar Mark Cancian iz washingtonskog Centra za strateške i međunarodne studije rekao je da bi Sjedinjene Države uz takve zalihe mogle nastaviti vojnu kampanju "gotovo neograničeno dugo".
22:06
prije 54 min.
Putin razgovarao s iranskim predsjednikom
Vladimir Putin telefonski je razgovarao s iranskim predsjednikom Masoudom Pezeškijanom o aktualnom ratu.
Tijekom razgovora ruski je predsjednik ponovio poziv na trenutačni prekid vatre i povratak "političkom i diplomatskom rješenju“, navodi se u priopćenju Kremlja.
Iran je blizak ruski saveznik, no smatra se da Moskva nevoljko ulazi u izravnu vojnu intervenciju jer je već angažirana u ratu protiv Ukrajine, navodi moskovski dopisnik Ivor Bennett. Također ne želi riskirati narušavanje odnosa s Donaldom Trumpom zbog Irana.
Tijekom razgovora Pezeškijan je Putinu zahvalio na ruskoj solidarnosti te ga izvijestio o razvoju rata, priopćio je Kremlj.
21:35
prije 1h
Trump: Bezuvjetna predaja znači ili objavu Irana ili njegovu nesposobnost za borbu
Donald Trump ranije je danas na društvenim mrežama naizgled isključio mogućnost diplomatskog dogovora s Iranom, napisavši da „neće biti nikakvog dogovora s Iranom osim BEZUVJETNE PREDAJE“.
Sada je u telefonskom intervjuu za Axios dodatno pojasnio što pod tim podrazumijeva.
Američki predsjednik rekao je:
"Bezuvjetna predaja može značiti da oni [Iranci] to objave. Ali može značiti i da više ne mogu ratovati jer nemaju nikoga ni ništa čime bi se borili.“
21:18
prije 1h
Gana kaže da je pogođen njihov mirovni bataljun
Sjedište ganskog mirovnog bataljuna Ujedinjenih naroda u Libanonu pogođeno je u petak u raketnim napadima, pri čemu su dva vojnika teško ozlijeđena, priopćile su oružane snage Gane.
Libanon je u ponedjeljak uvučen u rat na Bliskom istoku kad je Hezbolah ispalio rakete na Izrael, što je pokrenulo novu izraelsku ofenzivu protiv tog pokreta.
Oružane snage te afričke zemlje u priopćenju nisu rekle tko je ispalio projektile, ali su navele da je gansko ministarstvo vanjskih poslova prosvjedovalo zbog incidenta u sjedištu UN-a u New Yorku.
21:16
prije 1h
Šef UN-a upozorava da bi rat s Iranom mogao "izmaknuti kontroli“
Glavni tajnik Ujedinjenih naroda António Guterres u petak je pozvao na "ozbiljne diplomatske pregovore“ kako bi se zaustavile borbe na Bliskom istoku, upozorivši da "ulozi ne mogu biti veći“.
"Svi nezakoniti napadi na Bliskom istoku i šire uzrokuju ogromnu patnju i štetu civilima diljem regije – te predstavljaju ozbiljan rizik za globalno gospodarstvo, osobito za najranjivije ljude“, rekao je Guterres u priopćenju.
21:15
prije 1h
Hoće li gorivo još poskupiti?
Cijene goriva mogle bi još rasti, doznaje Dnevnik.hr.
Veće cijene goriva očekuju se već idući utorak.
21:00
prije 2h
Tko je Ahmad Vahidi?
Iranski vojni i sigurnosni aparat suočava se s jednim od najtežih razdoblja u svojoj povijesti, a u središtu tog izazova sada je novi zapovjednik elitne Revolucionarne garde. Ahmad Vahidi dobio je zadatak stabilizirati zemlju i spriječiti da rat i unutarnje napetosti gurnu Iran u građanski sukob.
20:33
prije 2h
Rusija pomaže Iranu?
Rusija je Iranu dostavila informacije koje Teheranu mogu pomoći u napadima na američku vojsku, javlja Associated Press pozivajući se na neimenovane izvore, prenosi skynews.
Washington Post je ranije također izvijestio da Rusija Iranu pruža obavještajne podatke, pozivajući se na tri dužnosnika upoznata s tim informacijama.
Upitan o tome, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbio je komentirati.
Rusija je ranije pozvala na prekid rata, koji je nazvala "neizazvanim činom oružane agresije“.
20:28
prije 2h
Iran pogodio američke Patriot rakete
Iran je pogodio sustave protuzračne obrane Patriot u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
🚨 JUST IN: Iran hit an American Patriot missile site in the UAE. No injuries reported. Photos provided by a source to Drop Site’s @ryangrim. pic.twitter.com/ko7dB3SodI— Drop Site (@DropSiteNews) March 6, 2026
