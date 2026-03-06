FOTO, VIDEO / Putin nazvao iranskog predsjednika. Hakerska skupina pomaže "Osovini otpora"

Donald Trump objavio je da su vodeći američki proizvođači oružja pristali višestruko povećati proizvodnju nakon sastanka održanog ranije tijekom dana.

Trump je na društvenoj mreži Truth Social napisao da su obrambene kompanije pristale "četverostruko povećati proizvodnju oružja vrhunske klase".

Dodao je da Sjedinjene Države imaju gotovo neograničene zalihe streljiva srednje i više srednje kategorije, koje se trenutno koristi u operacijama protiv Irana.

"Imamo gotovo neograničenu zalihu takvog streljiva, koje koristimo, primjerice, u Iranu, a nedavno smo ga koristili i u Venezueli", napisao je Trump.

Istaknuo je i da je administracija već povećala narudžbe za proizvodnju dodatnog oružja.

Vojni analitičar Mark Cancian iz washingtonskog Centra za strateške i međunarodne studije rekao je da bi Sjedinjene Države uz takve zalihe mogle nastaviti vojnu kampanju "gotovo neograničeno dugo".