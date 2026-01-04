FOTO, VIDEO / Trump poslao novo upozorenje. Venezuelanski ministar: Stojimo iza Madura

Španjolska i skupina latinoameričkih zemalja osudile su američku vojnu operaciju uhićenja autoritarnog predsjednika Venezuele Nicolasa Madura i smatraju je kršenjem međunarodnog prava.

"Izražavamo duboku zabrinutost i odbacivanje vojnih akcija jednostrano izvedenih na venezuelskom teritoriju, koje su u suprotnosti s temeljnim načelima međunarodnog prava", poručile su u nedjelju vlade Brazila, Čilea, Kolumbije, Meksika, Španjolske i Urugvaja u zajedničkom priopćenju.

Vlade spomenutih zemalja rekle su da Washington nije poštovao "suverenitet i teritorijalni integritet" Venezuele.

Situacija u Venezueli mora se riješiti dijalogom, "bez vanjskog uplitanja" i u skladu s voljom venezuelskog naroda, naglašava se u priopćenju.

Potpisnici su također izrazili zabrinutost glede bilo kakvih pokušaja preuzimanja kontrole nad državnim vlastima ili ključnim prirodnim resursima.

Sjedinjene Države napale su u subotu ujutro nekoliko ciljeva u Venezueli, zarobile Madura i njegovu suprugu i odveli ih iz zemlje. Maduru će se u New Yorku suditi zbog optužbi povezanih s drogom.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Države privremeno "upravljati" Venezuelom te je istaknuo ekonomski potencijal naftne industrije te zemlje.