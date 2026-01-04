FOTO, VIDEO / Trump poslao novo upozorenje. Venezuelanski ministar: Stojimo iza Madura

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro doveden je u nedjelju u pritvorski centar u New Yorku nakon što je predsjednik Donald Trump naredio američki napad radi hvatanja južnoameričkog čelnika i preuzimanja kontrole nad zemljom i njezinim ogromnim rezervama nafte.
Kao dio dramatične operacije rano u subotu, zbog koje nije bilo struje u dijelovima Caracasa i napadnuti su vojni objekti, američki specijalci uhvatili su Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores te ih helikopterom prevezli do broda američke mornarice prije nego što su ih zrakoplovom prevezli u SAD.
"Vodit ćemo zemlju sve dok ne budemo mogli provesti siguran, pravilan i razborit prijelaz", rekao je Trump na konferenciji za novinare u svom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi.
Mjesecima je njegova administracija kritizirala 63-godišnjeg Madura zbog onoga što je nazvala njegovom umiješanošću u slanje droge u SAD. Pojačala je pritisak masovnim vojnim gomilanjem na Karibima i nizom smrtonosnih raketnih napada na navodne brodove za krijumčarenje droge.
Tko je sada legitimni predsjednik Venezuele?
38 Objava
22:23
prije 30 min.
Venezuelanska vlada stoji iza Madura
Zarobljeni venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro i dalje ima potporu privremene venezuelanske vlade, potvrdio je visoki dužnosnik, piše skynews.
"Ovdje je jedinstvo revolucionarne snage više nego zajamčeno i ovdje postoji samo jedan predsjednik, a njegovo ime je Nicolás Maduro Moros“, rekao je ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello u audio snimci koju je objavila vladajuća stranka PSUV.
"Neka nitko ne nasjeda na provokacije neprijatelja“, dodao je.
21:57
prije 56 min.
Španjolska i latinoameričke zemlje osudile američki napad na Venezuelu
Španjolska i skupina latinoameričkih zemalja osudile su američku vojnu operaciju uhićenja autoritarnog predsjednika Venezuele Nicolasa Madura i smatraju je kršenjem međunarodnog prava.
"Izražavamo duboku zabrinutost i odbacivanje vojnih akcija jednostrano izvedenih na venezuelskom teritoriju, koje su u suprotnosti s temeljnim načelima međunarodnog prava", poručile su u nedjelju vlade Brazila, Čilea, Kolumbije, Meksika, Španjolske i Urugvaja u zajedničkom priopćenju.
Vlade spomenutih zemalja rekle su da Washington nije poštovao "suverenitet i teritorijalni integritet" Venezuele.
Situacija u Venezueli mora se riješiti dijalogom, "bez vanjskog uplitanja" i u skladu s voljom venezuelskog naroda, naglašava se u priopćenju.
Potpisnici su također izrazili zabrinutost glede bilo kakvih pokušaja preuzimanja kontrole nad državnim vlastima ili ključnim prirodnim resursima.
Sjedinjene Države napale su u subotu ujutro nekoliko ciljeva u Venezueli, zarobile Madura i njegovu suprugu i odveli ih iz zemlje. Maduru će se u New Yorku suditi zbog optužbi povezanih s drogom.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Države privremeno "upravljati" Venezuelom te je istaknuo ekonomski potencijal naftne industrije te zemlje.
21:44
prije 1h
Madura sutra pred sudom
Smijenjeni venezuelanski čelnik Nicolás Maduro trebao bi se u ponedjeljak u podne po istočnoameričkom vremenu prvi put pojaviti pred sudom u New Yorku.
Ročište će se održati pred američkim okružnim sucem Alvinom Hellersteinom, priopćio je Okružni sud Sjedinjenih Američkih Država za Južni okrug New Yorka, pišeCNN.
21:13
prije 1h
EU objavila izjavu o Venezueli
Poštovanje volje naroda Venezuele jedini je način za rješenje krize i ponovnu uspostavu demokracije, kaže se u izjavi visoke predstavnice EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kallas koju je podržalo 26 država članica, sve osim Mađarske.
“Poštovanje volje naroda Venezuele ostaje jedini način za ponovnu uspostavu demokracije i rješenje sadašnje krize”, kaže se u izjavi.
Više pročitajte OVDJE.
20:04
prije 2h
Prosvjedi ispred zatvora u kojem se nalazi Maduro
Nicolás Maduro i njegova supruga Cilia Flores trenutačno se nalaze u Metropolitanskom pritvorskom centru u New Yorku.
Ispred zatvora okupilo se oko 200 ljudi koji prosvjeduju protiv jučerašnjeg američkog napada na Venezuelu.
"Danas smo ovdje kako bismo poručili da smo protiv rata i protiv ove jednostrane vojne akcije“, rekao je jedan od prosvjednika za skynews.
19:00
prije 3h
Vojska priznala Delcy Rodriguez kao privremenu predsjednicu Venezuele
Venezuelska vojska priznala je u nedjelju potpredsjednicu Delcy Rodriguez za privremenu predsjednicu te zemlje, objavio je ministar obrane, general Vladimir Padrino Lopez te pozvao svoje sunarodnjake da nastave s uobičajenim aktivnostima, dan nakon što su Sjedinjene Države otele Nicolasa Madura.
General se pozvao na odluku Vrhovnog suda kojom se nalaže Rodriguez da preuzme vlast na 90 dana.
Padrino Lopez također je optužio Sjedinjene Države da su počinile "kukavičku otmicu" i "hladnokrvno ubile veliki dio njegovog sigurnosnog tima, vojnika, vojnikinja i nevinih građana" u američkoj vojnoj operaciji u Venezueli te je zatražio "brzo oslobađanje" Nicolasa Madura i njegove supruge Cilie Flores.
On nije iznio točan broj žrtava.
General Vladimir Padrino Lopez pozvao je "narod Venezuele da idućih dana nastavi svoje gospodarske, profesionalne i sve vrste aktivnosti, kao i obrazovne aktivnosti, te da se domovina vrati na svoj ustavni put" te naglasio da će se nova Nacionalna skupština izabrana u svibnju sastati u ponedjeljak.
Pozvao je stanovništvo "da održi mir i red te da ne poklekne pred iskušenjima psihološkog rata, prijetnjama i strahom koji nam žele nametnuti".
Svrgnuti 63-godišnji venezuelski predsjednik proveo je prvu noć u zatvoru u Brooklynu u New Yorku, a očekuje se da će se u ponedjeljak pojaviti na američkom sudu pod optužbom za "narkoterorizam", zajedno sa svojom 69-godišnjom suprugom.
Opisujući smjelu operaciju pripremanu mjesecima, američki predsjednik Donald Trump u subotu je ustvrdio da će Sjedinjene Države sada "voditi" zemlju od 30 milijuna stanovnika i dodao da će biti spreman poslati kopnene snage i pokrenuti "drugi val" napada u slučaju potrebe.
18:41
prije 4h
Trump zaprijetio venezuelanskoj potpredsjednici
Donald Trump upozorio je potpredsjednicu Venezuele i privremenu predsjednicu Delcy Rodríguez da se ne suprotstavlja Sjedinjenim Američkim Državama.
Više pročitajte OVDJE.
18:20
prije 4h
Venezuelanska vojska poziva na oslobađanje Madura
Venezuelanske oružane snage objavile su video-obraćanje u kojem su osudile "otmicu“ Nicolása Madura, piše skynews.
Govoreći na televiziji okružen vojnim časnicima, ministar obrane Padrino López izjavio je da je "Nicolás Maduro istinski, autentični ustavni vođa svih Venezuelanaca“.
Rekao je da vodstvo Bolivarijanskih oslobodilačkih snaga zahtijeva "trenutačno puštanje“ predsjednika na slobodu te je osudilo "kolonijalne ambicije“ Sjedinjenih Američkih Država.
17:27
prije 5h
Zloglasni brooklynski zatvor u kojem se nalazi Maduro
Nicolás Maduro trenutačno se nalazi u pritvoru u Metropolitanskom pritvorskom centru (Metropolitan Detention Center – MDC Brooklyn) u New Yorku. Riječ je o mjestu s burnom poviješću kroz koje su prošli mnogi poznati pritvorenici.
Više pročitajte ovdje.
17:24
prije 5h
Medvedev: Glavna motivacija Ujaka Sama oduvijek je bila jednostavna
Dmitrij Medvedev, potpredsjednik ruskog Vijeća za nacionalnu sigurnost, rekao je u nedjelju da je djelovanje američkog predsjednika Donalda Trumpa u Venezueli nezakonito, ali i dosljedno jer brani američke interese, prenosi ruska novinska agencija TASS.
"Mora se priznati da, osim očite nezakonitosti Trumpovog ponašanja, ne možemo negirati određenu dosljednost u njegovom djelovanju. On i njegov tim poprilično žestoko brane nacionalne interese svoje države”, rekao je Medvedev, bivši ruski premijer i predsjednik.
Dodao je da se Latinska Amerika smatra „dvorištem” Sjedinjenim Državama i da se čini da Trump želi kontrolu nad naftnim zalihama Venezuele.
"Glavna motivacija Ujaka Sama oduvijek je bila jednostavna: resursi tuđih zemalja”, kazao je ruski politički veteran.
"Dovoljno je prisjetiti se cinične i zlobne Ujne Albright, koja je besramno tvrdila da je nepravedno da Rusija naslijedi tolika bogatstva”, nastavio je Medvedev, referirajući se na Madeline Albright, američku državnu tajnicu u mandatu predsjednika Billa Clintona.
Te zalihe „stoga moraju biti redistribuirane, baš kao rijetki metali u Ukrajini”, rekao je Medvedev, dodavši da ih je Trump „odmah spomenuo”. Američki predsjednik u subotu je za Fox News Rekao da će SAD biti vrlo uključen u naftni sektor Venezuele.
Prema podacima londonskog Energy Institutea, ta južnoamerička zemlja drži oko 17 posto svjetskih rezervi nafte.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare