Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pohvalio je u subotu predsjednika Donalda Trumpa za američku akciju u Venezueli i zarobljavanje predsjednika Nicolasa Madura.

"Čestitam, predsjedničke, na vašem hrabrom i povijesnom vodstvu u ime slobode i mira", napisao je Netanyahu na mreži X u subotu. "Pozdravljam vašu odlučnu snagu i briljantnu akciju vaših hrabrih vojnika."

Maduro je bio blizak saveznik Irana, neprijatelja Izraela.

Netanyahu nije eksplicitno spomenuo Iran, no u Izraelu se napad na Madura povezuje s Iranom.

U petak, samo nekoliko sati prije napada na Venezuelu, Trump je zaprijetio Iranu i rekao da bi SAD mogle "priskočiti u pomoć" prosvjednicima ako Iran bude nasilno gušio mirne demonstracije.