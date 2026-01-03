Sjedinjene Američke Države su napale Venezuelu i zarobile njenog dugotrajnog predsjednika Nicolasa Madura u subotu, rekao je američki predsjednik Donald Trump, nakon što je više mjeseci pritiskao Madura zbog optužbi za krijumčarenje droge i manjak legitimiteta.
Napadi su izvedeni i u Mirandi, Aragui i La Guairi, objavila je venezuelska vlada. Maduro je proglasio izvanredno stanje i mobilizirao obrambene snage.
Eksplozije, zrakoplovi i crni dim mogli su se vidjeti diljem Caracasa od 2:00 do 3:30 sati po lokalnom vremenu, prema Reuterovim svjedocima i fotografijama koje kruže društvenim mrežama.
23:10
prije 1 min.
Maduro stigao u New York
Zrakoplov koji je prevozio zarobljenog venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores sletio je u bazu Stewart Air National Guard u saveznoj državi New York, prema riječima jednog saveznog dužnosnika, javlja CNN.
Očekuje se da će se venezuelanski čelnik sljedećeg tjedna pojaviti pred saveznim sudom na Manhattanu, gdje će se suočiti s optužbama za drogu i oružje.
22:46
prije 25 min.
Netanyahu čestitao Trumpu na akciji u Venezueli
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pohvalio je u subotu predsjednika Donalda Trumpa za američku akciju u Venezueli i zarobljavanje predsjednika Nicolasa Madura.
"Čestitam, predsjedničke, na vašem hrabrom i povijesnom vodstvu u ime slobode i mira", napisao je Netanyahu na mreži X u subotu. "Pozdravljam vašu odlučnu snagu i briljantnu akciju vaših hrabrih vojnika."
Maduro je bio blizak saveznik Irana, neprijatelja Izraela.
Netanyahu nije eksplicitno spomenuo Iran, no u Izraelu se napad na Madura povezuje s Iranom.
U petak, samo nekoliko sati prije napada na Venezuelu, Trump je zaprijetio Iranu i rekao da bi SAD mogle "priskočiti u pomoć" prosvjednicima ako Iran bude nasilno gušio mirne demonstracije.
22:28
prije 43 min.
Mamdani nazvao Trumpa
Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani potvrdio je da je osobno nazvao predsjednika Donalda Trumpa kako bi izrazio svoje oštro protivljenje uhićenju venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura i njegove supruge.
"Nazvao sam predsjednika i razgovarao s njim izravno kako bih registrirao svoje protivljenje ovom činu i jasno dao do znanja da je to protivljenje temeljeno na suprotstavljanju težnji za promjenom režima, kršenju saveznog i međunarodnog prava", izjavio je Mamdani novinarima tijekom konferencije za medije u Brooklynu. Iz Bijele kuće još nisu komentirali poziv, izvijestio je CNN.
21:52
prije 1h
Kubanski predsjednik: "Narodi Amerike, zbijmo redove!"
Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel pozvao je u subotu latinoameričke zemlje da "zbiju redove" nakon američke vojne operacije i "otmice" predsjednika Nicolása Madura u Venezueli, ključnom savezniku Havane.
"Narodi Amerike, zbijmo redove!" rekao je kubanski predsjednik na demonstracijama u Havani, koje je hitno sazvala vladajuća Komunistička partija kako bi osudila "vojnu agresiju" Washingtona protiv Venezuele.
Tijekom demonstracija, održanih na trgu u glavnom gradu nasuprot američkog veleposlanstva, kubanski predsjednik osudio je "brutalni i podmukli napad" koji je pokrenuo Washington i "neprihvatljivu, vulgarnu i barbarsku otmicu" Nicolása Madura.
"Nitko tko ima i najmanje informacija ne može ignorirati ili podcijeniti teške implikacije takvih kriminalnih djela za regionalni i globalni mir", dodao je kubanski predsjednik, obraćajući se nekoliko tisuća ljudi, uključujući venezuelskog veleposlanika u Havani, Orlanda Maneira.
"Kuba i Venezuela, jedna zastava!" i "Dolje imperijalizam!" skandirali su prosvjednici, mašući zastavama obje zemlje.
21:50
prije 1h
Venezuelska potpredsjednica: Maduro je jedini predsjednik zemlje
Venezuelska potpredsjednica Delcy Rodrigues rekla je u subotu da je Nicolas Maduro jedini predsjednik Venezuele, nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je položila prisegu pošto je Maduro odveden iz zemlje u američkoj vojnoj operaciji.
Rodriguez je pozvala na mir i jedinstvo u obrani zemlje nakon Madurove "otmice" te je rekla da Venezuela nikad neće biti kolonija nijedne nacije.
21:08
prije 2h
Starmer: Ne žalimo zbog kraja Madurova režima
Britanski premijer je iznio opširnije priopćenje o današnjem američkom napadu na Venezuelu i zarobljavanju Nicolása Madura, piše skynews.
"Ujedinjeno Kraljevstvo već dugo podupire prijelaz vlasti u Venezueli. Madura smo smatrali nelegitimnim predsjednikom i ne prolijevamo suze zbog kraja njegova režima.
Jutros sam ponovno istaknuo svoju potporu međunarodnom pravu. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva u nadolazećim će danima razgovarati s američkim partnerima o razvoju situacije, dok nastojimo postići siguran i miran prijelaz prema legitimnoj vladi koja odražava volju venezuelanskog naroda.“
20:35
prije 2h
Klasić o Venezueli: Svijet ide u jednom vrlo opasnom pravcu
Povjesničar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu Hrvoje Klasić izjavio je za portal N1 Srbija, povodom američke intervencije u Venezueli, da "svijet ide u jednom vrlo opasnom smjeru“, ali je objasnio i da ovo – nije povijesni presedan.
20:05
prije 3h
Oglasio se gradonačelnik New Yorka
Mamdani je na društvenim mrežama objavio kako je bio unaprijed obaviješten o uhićenju Madura i njegove supruge, kao i o njihovom planiranom zatvaranju u saveznom pritvoru u New Yorku.
"Jutros sam bio informiran o tome da je američka vojska zarobila venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura i njegovu suprugu, kao i o planiranom pritvoru u saveznom zatvoru ovdje u New Yorku.
Jednostrani napad na suverenu državu čin je rata i kršenje saveznog i međunarodnog prava.
Ova otvorena težnja za promjenom režima ne pogađa samo one u inozemstvu, već izravno utječe i na stanovnike New Yorka, uključujući desetke tisuća Venezuelanaca koji ovaj grad smatraju svojim domom. Moj je fokus njihova sigurnost, kao i sigurnost svakog stanovnika New Yorka, a moja će administracija nastaviti pratiti situaciju i izdavati relevantne smjernice", napisao je.
19:31
prije 3h
Amerika surađuje s venezuelanskom potpredsjednicom
Predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da Sjedinjene Američke Države sada surađuju s venezuelanskom potpredsjednicom Delcy Rodríguez nakon što su SAD zarobile Nicolása Madura.
Trumo je rekao da je državni tajnik Marco Rubio razgovarao s njom i da je ona u suštini spremna učiniti ono što oni smatraju nužnim kako bi Venezuela ponovno postala velika, pišeCNN.
19:25
prije 3h
Nobelovka Machado: "Kucnuo je čas slobode!"
"Kucnuo je čas slobode!", poručila je u subotu čelnica venezuelske oporbe Maria Corina Machado, dobitnica Nobelove nagrade za mir 2025. godine, nakon što su Sjedinjene Države zarobile venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura.
