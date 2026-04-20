FOTO, VIDEO / Trump: U Pakistanu potpisujemo sporazum s Iranom, a na rat me nije nagovorio Izrael

Iran je uzvratio nakon što su Sjedinjene Američke Države zaplijenile teretni brod pod iranskom zastavom u Hormuškom tjesnacu. Napad dolazi svega nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da šalje svoj tim u Islamabad radi mogućih razgovora s Iranom. Međutim, iranski izvor navodi da se Teheran neće pojaviti na pregovorima dok SAD ne ukine blokadu.
Desetodnevno primirje između Izraela i Libanona i dalje traje te predstavlja ključni dio pregovora između SAD-a i Irana. No tijekom vikenda poginula su najmanje tri vojnika, uključujući dva izraelska vojnika i jednog francuskog mirovnjaka.
18:33
prije 40 min.
Izrael i Libanon održat će drugi krug pregovora u četvrtak
Izraelski i libanonski predstavnici održat će drugi krug pregovora u Washingtonu u četvrtak, rekao je glasnogovornik State Departmenta.
Pregovori će se održati na razini veleposlanika u State Departmentu.
Izrael će predstavljati njegov veleposlanik u Sjedinjenim Državama, Yechiel Leiter, rekao je jedan izvor za Reuters.
To će biti prvi razgovori između dviju zemalja otkako je stupilo na snagu 10-dnevno primirje između Izraela i Libanona.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da je pristao na privremeni desetodnevni prekid vatre u Libanonu kako bi se dalo vremena za oblikovanje inicijative američkog predsjednika Donalda Trumpa za mirovni sporazum između Izraela i Libanona.
17:24
prije 1 h
Trump: Izrael me nije nagovorio na rat s Iranom
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ga Izrael nije nagovorio na napad na Iran, nakon medijskih izvješća da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu utjecao na njegovu odluku.
"Izrael me nikada nije nagovarao na rat s Iranom; to su učinili rezultati 7. listopada, koji su se nadovezali na moje cjeloživotno mišljenje da IRAN NIKADA NE SMIJE IMATI NUKLEARNO ORUŽJE", napisao je Trump u objavi na mreži Truth Social.
Trump se referirao na Hamasov napad na Izrael 7. listopada 2023. godine nakon kojeg je počeo rat u Pojasu Gaze.
Trump je u objavi također naveo da će "rezultati u Iranu biti nevjerojatni", što dolazi u trenutku dok se Sjedinjene Države pripremaju za nastavak pregovora u Pakistanu, iako je Iran još neodlučan.
"A ako su novi čelnici Irana (promjena režima!) pametni, Iran može imati sjajnu i prosperitetnu budućnost!", poručio je Trump.
17:14
prije 1 h
Cijene nafte opet rastu
Cijene nafte porasle su na međunarodnim tržištima iznad 94 dolara, uz opetovano podizanje temperature u Hormuškom tjesnacu pred istek američko-iranskog primirja i splasnulu nadu ulagača da bi se opskrba uskoro mogla normalizirati.
Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 4,07 dolara višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine na kraju prošlog tjedna, od 94,45 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 4,05 dolara i stajao je 87,90 dolara.
Na kraju prošlog tjedna raspoloženje na tržištu obilježila je iranska objava otvaranja Hormuškog tjesnaca.
17:02
prije 2 h
Hezbolahova poruka predsjedniku Libanona
Zastupnik Hezbolaha Hassan Fadlallah poručio je da je u interesu libanonskog predsjednika Michela Aouna povući se iz izravnih pregovora s Izraelom, ali je istaknuo kako njegova skupina želi da trenutačno primirje opstane.
"U interesu je države, Libanona, predsjednika republike i vlade da se udalje od puta izravnih pregovora i vrate nacionalnom konsenzusu o najboljoj opciji za Libanon", prenosi AFP njegove riječi.
Dodao je kako će Hezbollah "odbaciti i suprotstaviti se svakom pokušaju nametanja političkih troškova Libanonu kroz ustupke ovom izraelskom neprijatelju", ali je naglasio i da žele "nastavak primirja", uz istodobno povlačenje izraelskih snaga.
16:57
prije 2 h
"Rječnik" rata u Iranu
Gotovo dva mjeseca od početka američko-izraelskog rata protiv Irana, sukob je odnio tisuće života i poremetio glavne energetske tokove. U središtu krize nalazi se Hormuški tjesnac, ključna pomorska točka kroz koju inače prolazi oko 20 posto svjetske opskrbe naftom, a koji je tijekom sukoba više puta bio ograničen ili pod prijetnjom zatvaranja od strane Irana i SAD-a. Više OVDJE.
16:54
prije 2 h
"Papin cilj je veći od Trumpa"
Ako mislite da je sukob između pape Lava XIV. i predsjednika Donalda Trumpa tek rat riječima koji će nestati kad se promijeni medijski ciklus, najvjerojatnije se varate, piše CNN. Njihov javni sukob dio je šire borbe koja se godinama vodi iza kulisa - i koja bi se mogla ubrzati ako se rat s Iranom produži. Više OVDJE.
16:26
prije 2 h
Trump: Danas potpisujemo sporazum s Iranom
Američki predsjednik Donald Trump je poručio da će se danas potpisati sporazum s Iranom, prenosi Al Jazeera. Ranije je u intervjuu za New York times naveo da su potpredsjednik J.D. Vance i američka delegacija na putu za Islamabad, u Pakistanu.
16:25
prije 2 h
Vance s izaslanstvom na putu prema Islamabadu
Američki potpredsjednik J.D. Vance i američko izaslanstvo trebali bi sletjeti u Pakistan u roku od nekoliko sati radi razgovora o Iranu, izjavio je predsjednik Donald Trump u intervjuu za New York Post, dodajući kako bi se i sam bio spreman sastati s iranskim čelnicima ako se postigne napredak.
Visoki iranski dužnosnik izjavio je u ponedjeljak da Teheran pozitivno razmatra svoje sudjelovanje u potencijalnim mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, ali da konačna odluka još nije donesena.
Iranski dužnosnik rekao je da posrednik Pakistan ulaže pozitivne napore kako bi se okončala američka blokada i osiguralo sudjelovanje Irana u mirovnim pregovorima.
Pakistanski izvor uključen u razgovore rekao je da dvotjedni prekid vatre završava 22. travnja u 20 sati prema istočnoameričkom vremenu.
SAD i Iran duboko su suprotstavljeni oko Hormuškog tjesnaca. Iran je pojačao kontrolu prometa tim ključnim morskim prolazom, a SAD nastavlja blokadu iranskih luka.
Obje se strane i međusobno optužuju za kršenje dvotjednog primirja.
Iranski predsjednik Masud Pezeškian ranije u ponedjeljak je pozvao da se iskoristi svaki mogući put kako bi se smanjile napetosti sa SAD-om, ali je dodao da su oprez i nepovjerenje Teherana prema Washingtonu „neporeciva nužnost”, prenijela je državna novinska agencija IRNA.
15:31
prije 3 h
Papa Lav ponovno kritizirao tirane
Papa Lav XIV. izrazio je trećeg dana posjeta Angoli, žaljenje što tirani izrabljuju ljude, tijekom putovanja na istok te zemlje na jugu Afrike, koju pogađaju duboke nejednakosti unatoč obilju njezinih prirodnih resursa.
Uz pjesmu i povike radosti, američki je Papa s oduševljenjem dočekan u Saurimu, udaljenom više od 800 kilometara od glavnoga grada Luande, sjedištu pokrajine Lunda Sul, zabačene regije na granici s dijamantnim područjima sjeveroistoka.
U tom području pogođenim endemskim siromaštvom i ekološkim posljedicama rudarenja – što je osudio odmah po dolasku u zemlju - Lav XIV. uputio je novu poruku snažnog društvenog značenja.
"Danas vidimo kako nasilnici guše ljudske čežnje, tirani ih izrabljuju, a bogatstvo ih zavarava", požalio se Papa na portugalskom jeziku u homiliji tijekom velike mise na otvorenom.
Nakon Alžira i Kameruna, ovo je treći put da Papa koristi riječ „tiranin” tijekom 11-dnevne maratonske turneje po Africi, tijekom koje je govorio oštrije, dok je inače suzdržaniji.
"Kada nepravda iskvari srca, kruh svih postaje posjed nekolicine", oštro je poručio pred 40.000 vjernika, kojima se prema lokalnim vlastima pridružilo još 20.000 ljudi u okolnim područjima.
Nešto ranije, na tropskoj vrućini i okružen brojnim zaštitarima, Sveti se Otac ponovno družio s mnoštvom u papamobilu na ulicama grada od oko 220.000 stanovnika, gdje Katolička Crkva pokušava nadoknaditi nedostatke javne infrastrukture.
U nedjelju, tijekom velike mise u blizini Luande pred 100.000 vjernika, 70-godišnji Papa već je pozvao na "iskorjenjivanje pošasti korupcije" kroz "novu kulturu pravde i dijeljenja".
Bogata značajnim prirodnim resursima - naftom, plinom, dijamantima i rudama - Angola većinu svojih prihoda ostvaruje izvozom tih sirovina.
To bogatstvo, međutim, uglavnom koristi političkoj i gospodarskoj eliti te stranim tvrtkama, dok su koristi ograničene za većinu stanovništva, od kojeg oko jedne trećine živi ispod međunarodne granice siromaštva od 2,15 dolara dnevno, prema podacima Svjetske banke.
"Blagoslov"
Sredinom prijepodneva, poglavar 1,4 milijarde katolika posjetio je ustanovu koja udomljuje šezdesetak socijalno ugroženih starijih osoba koje su napustile njihove obitelji ili su bile žrtve nasilja.
Tamo su ga dočekale oduševljene pjesme korisnika, odjevenih u šarenu odjeću i mašući bijelim šalovima, nakon što su ga pozdravile stotine ljudi okupljenih uz ceste, među kojima je bilo i mnogo djece.
"Vaša prisutnost u ovom domu Božji je blagoslov", rekao je Papi Antonio Joaquin (72), koji je pred njim svjedočio o obiteljskom nasilju koje su nad njim provodili članovi njegove obitelji.
Oko 44 posto stanovništva, odnosno otprilike 15 milijuna Angolaca, izjašnjava se kao katolici, prema popisu stanovništva iz 2024. godine. Angola je 2002. godine izišla iscrpljena iz smrtonosnog građanskog rata koji je izbio neposredno nakon proglašenja neovisnosti.
U ponedjeljak poslijepodne, Lav XIV. vratit će se u Luandu na susret s biskupima, svećenicima i redovnicima u župi Gospe Fatimske s kojima će razgovarati o izazovima angolske Crkve, koja se suočava s nedostatkom sredstava i sve većim utjecajem evangeličkih crkava.
Nakon Ivana Pavla II. (1978. – 2005.) 1992. godine i Benedikta XVI. (2005. – 2013.) 2009. godine, Lav XIV. je treći papa koji je posjetio ovu zemlju, koja je kasno stekla neovisnost od portugalske kolonijalne vlasti, 1975. godine.
Njegova afrička turneja, putovanje od 18.000 km započeto u Alžiru i nastavljeno u Kamerunu, završit će u Ekvatorskoj Gvineji od 21. do 23. travnja.
15:23
prije 3 h
Pakistanski ministar unutarnjih poslova kaže da je sve "potpuno sigurno” za sljedeću rundu pregovora
Pakistanski savezni ministar unutarnjih poslova Mohsin Naqvi sastao se s iranskim veleposlanikom Rezom Amirijem Moghadamom kako bi razmotrili pripreme za drugu fazu pregovora u Islamabadu, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.
Iako Iran još nije potvrdio sudjelovanje u novim pregovorima, Naqvi kaže da su pripreme dovršene, uz „potpunu sigurnost” za gostujuće delegacije. Također je upoznao veleposlanika sa svojim nedavnim posjetom Iranu.
Ministar ističe da je pregovoreno rješenje između SAD-a i Irana ključno za trajnu regionalnu stabilnost, piše BBC.
Prema navodima ministarstva, Moghadam je pozdravio „pozitivnu i konstruktivnu ulogu” Pakistana u naporima za smanjenje napetosti.
Sastanku su prisustvovali visoki dužnosnici iz Islamabada, uključujući glavnog povjerenika, glavnog inspektora policije i zamjenika povjerenika.
