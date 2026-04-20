FOTO, VIDEO / Trump: U Pakistanu potpisujemo sporazum s Iranom, a na rat me nije nagovorio Izrael

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ga Izrael nije nagovorio na napad na Iran, nakon medijskih izvješća da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu utjecao na njegovu odluku.

"Izrael me nikada nije nagovarao na rat s Iranom; to su učinili rezultati 7. listopada, koji su se nadovezali na moje cjeloživotno mišljenje da IRAN NIKADA NE SMIJE IMATI NUKLEARNO ORUŽJE", napisao je Trump u objavi na mreži Truth Social.

Trump se referirao na Hamasov napad na Izrael 7. listopada 2023. godine nakon kojeg je počeo rat u Pojasu Gaze.

Trump je u objavi također naveo da će "rezultati u Iranu biti nevjerojatni", što dolazi u trenutku dok se Sjedinjene Države pripremaju za nastavak pregovora u Pakistanu, iako je Iran još neodlučan.

"A ako su novi čelnici Irana (promjena režima!) pametni, Iran može imati sjajnu i prosperitetnu budućnost!", poručio je Trump.