Hrvatska se zauzima za uravnotežen pristup po pitanju odnosa prema Izraelu i prijedlogu nekih zemalja da se suspendira sporazuma o pridruživanju između te zemlje i EU-a, izjavio je u Luksemburgu hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

"Hrvatska se zalaže za uravnotežen, pravno utemeljen i odgovoran pristup, uz jasno razlikovanje legitimne zabrinutosti za sigurnost Izraela, potreba zaštite civila i poštivanja međunarodnog prava", rekao je Grlić Radman koji u Luxembourgu sudjeluje na sastanku ministara vanjskih poslova država članica EU-a.

Španjolska, Irska i Slovenija traže da EU suspendira sporazum o pridruživanju s Izraelom zbog nasilja izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali, humanitarne situacije u Gazi i novog zakona o smrtnoj kazni.

Još je niz ministara pozvalo na potpunu ili djelomičnu suspenziju sporazuma s Izraelom.

Dio zemalja se zauzima za suspenziju sporazuma o pridruživanju, drugi za suspenziju samo trgovinskog dijela toga sporazuma, dok su Francuska i Švedska nedavno predložile kompromis koji bi se sastajao u tome da se ograniči uvoz proizvoda iz ilegalnih izraelskih naselja na palestinskim teritorijima.

Europska komisija je u rujnu predložila suspenziju nekih trgovinskih odredbi sporazuma o pridruživanju, koji bi pogodio izraelski izvoz u visini od oko 5,8 milijardi eura, što je Izrael ocijenio moralno i politički neprihvatljivim.

Njemačka i Austrija odbacuju prijedlog da se suspendira sporazum o pridruživanju, ali Beč bi podržao sankcije protiv ekstremnih izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali.

Za suspenziju trgovinskog dijela sporazuma potrebna je kvalificirana većina koje zasad nema, a za potpunu suspenziju potreban je konsenzus svih država članica.

Za uvođenje sankcija nasilnim izraelskim doseljenicima također je potrebna jednoglasna odluka država članica.