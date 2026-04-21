Bivši potpredsjednik HOO- a otkriva dva modela izvlačenja novca iz saveza

Goranko Fižulić, bivši potpredsjednik HOO-a, bio je gost N1 Studija uživo kod Nine Kljenak gdje je otkrio kako postoje dva modela izvlačenja novca preko saveza.
Oglas
"Način na koji se sport financira od polovice `90 do danas je uvijek isti"; započeo je Fižulić.
"Dio koji dolazi iz državnih sredstava bi trebao biti pod apsolutnom kontrolom jer se financiraju tkzv. programi. Druga sredstva dolaze iz vlastitih sponzorstva, ali se sve vrti oko malog broja ljudi tako da cijela ova priče "nisam znao" je malo smiješna i naivna", kaže Fižulić i dodaje kako se nije iznenadio kada je vani izašla afera iz Hrvatskog skijaškog saveza.
"To je modus operandi u svim savezima ili većini. Već 30 godina se tako financira sport", govori Fižulić.
"Postoje dva modela izvlačenja novca"
"Jedan je `kick back money` gdje nađete sponzora od kojeg ćete dobiti novac i onda dio tog novca vratite ili podijeliti s onim tko vam ga je dao. Ne znam da li postoji netko tko iole obavlja ikakvu značajnu ulogu u Hrvatskoj a da ne zna za ovaj model i sad se svi tome čude.
Drugi model je da sredstva koja trošite, trošite na stvari koje nemaju veze sa savezom ili prenapuhavate troškove odnosno financirate osobne potrebe", objašnjava Fižulić.
Kaže i da ta siva zona hrvatskog sporta traje otkada postoji hrvatski sport.
"Hrvatsko društvo ima kapilarnu korupciju u svim dijelovima. Korupcija, koja je uzela maha još prije 30 godina, je cijelo vrijeme trajala. Pa nismo valjda mislili da je sport toga pošteđen", zaključio je Fižulić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas