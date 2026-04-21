Povjerovao u romantiku preko društvenih mreža pa ostao bez 12.800 eura

Upozoravaju da znakovi romantičnih prijevara mogu biti prebrza i prejaka emotivna „zaljubljenost“, česte molbe za novcem ili pomoći za navodne hitne slučajeve, ali i loš pravopis u porukama te profil koji nije u skladu s onim što govore. Također romantični prevaranti mogu tražiti intimne slike ili videozapise te ucjenjivati i tražiti novac.