Amnesty International: U Hrvatskoj ugrožena sloboda izražavanja, a Hrvatice moraju u inozemstvo na siguran pobačaj

Amnesty International upozorio je u utorak u svom godišnjem izvješću za Hrvatsku da SLAPP tužbe i politički pritisak ugrožavaju slobodu izražavanja, da je ženama ograničen pristup pobačaju, kao i da raste stopa siromaštva i nastavlja se diskriminacija nad Romima, Srbima i LGBTI zajednicom.

Strateške tužbe protiv javnog sudjelovanja (SLAPP) "nastavile su ugrožavati slobodu izražavanja", naveo je Amnesty International u izvješću, pozivajući se na podatke Hrvatskog novinarskog društva po kojima je aktivno najmanje 700 tužbi protiv novinara.

"Tužbe za klevetu, uključujući one koje su podnijeli političari, tvrtke, pa čak i suci, predstavljale su veliku većinu svih tužbi protiv novinara", navodi se u izvješću.

Organizacija za zaštitu ljudskih prava navela je da su se "novinari koji izvještavaju o korupciji, okolišu i vladinim poslovima suočavali s fizičkim napadima, kao i uznemiravanjem i online prijetnjama, uključujući od visokih vladinih dužnosnika".

Žene iz Hrvatske moraju u inozemstvo na siguran pobačaj

Amnesty International naveo je da je pristup uslugama pobačaja u Hrvatskoj "ostao izuzetno ograničen zbog neuspjeha vlasti da jamče pristup uslugama u kontekstu široko rasprostranjenog pozivanja liječnika i klinika na priziv savjesti" pa su, navode, žene iz Hrvatske bile primorane ići u inozemstvo na siguran pobačaj.

Organizacija je navela da je vlada u prosincu prošle godine donijela Akcijski plan za zaštitu od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji do 2027., ali da su organizacije za prava žena upozorile da plan ne sadrži konkretne mjere za ključne izazove poput nedovoljnog broja skloništa.

Govor mržnje i diskriminacija Roma, Srba i LGBTI osoba

U godišnjem izvješću se upozorava i na nastavak diskriminacije prema Romima, Srbima i LGBTI osobama. "Europska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) primijetila je rašireni govor mržnje protiv Roma, Srba i LGBTI osoba u političkim govorima, javnim mjestima i na internetu", navodi se.

Amnesty International navodi da su lokalne organizacije izvijestile da se "izbjeglice i migranti koje se presretne na granici često suočavaju s nasiljem".

Nevladina organizacija upozorava i na ugrozu ekonomskih prava u Hrvatskoj, odnosno "povećanje stope siromaštva zbog porasta troškova života".

U izvješću se pozivaju vlasti na veća ulaganja u obnovljivu energiju pošto je Odbor za gospodarska, socijalna i kulturna prava (CESCR) naveo da "kontinuirana ovisnost Hrvatske o fosilnim gorivima i neadekvatne mjere za obnovljivu energiju nisu u skladu s njezinim obvezama prema Pariškom sporazumu".