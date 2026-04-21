Hervis zatvara sve trgovine u Hrvatskoj

N1 Info
21. tra. 2026. 13:50
05.11.2009., Zagreb, Hrvatska - Trgovina Hervis u City Centru One.rPhoto: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL

Hervis će ubuduće poslovati samo u Austriji, što znači zatvaranje svih poslovnica u Hrvatskoj, Sloveniji i Njemačkoj, potvrdili su novi vlasnici

Novi vlasnici Hervisa donijeli su odluku da će nastaviti poslovanje samo u Austriji. To znači da će ovaj lanac trgovina sportskom opremom zatvoriti svoje poslovnice u Hrvatskoj, Sloveniji i Njemačkoj.

"Novi vlasnik Hervis Sport- und Modegesellschaft m.b.H, Hervis sport i moda d.o.o. i HERVIS Šport in moda d.o.o., nakon detaljnog pregleda poslovanja, procjene budućih tržišnih uvjeta te analize promijenjenih kupovnih navika, donio je odluku o postupnom zatvaranju poslovanja navedenih društava.

Planirano postupno zatvaranje poslovanja omogućit će ispunjenje svih obveza prema kupcima, dobavljačima i zaposlenicima", poručili su iz Hervisa za Poslovni dnevnik.

PROČITAJTE JOŠ

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
